Aprender inglés no es un lujo: es acceso

A muchas mujeres no nos enseñaron a pensar en grande.
Nos enseñaron a ser responsables, a cuidar, a cumplir…
pero no siempre a soñar sin límites. Y mucho menos a competir en un mundo global.
Durante años he trabajado con mujeres increíbles: madres, emprendedoras, vendedoras, líderes. Mujeres que sacan adelante familias enteras con una fuerza que no se aprende en ningún libro.
Pero hay algo que he visto repetirse una y otra vez: no dudan de su capacidad; dudan de su alcance.
Y muchas veces, ese límite tiene nombre: no hablar inglés.
No hablar inglés no es solo “no saber un idioma”. Es quedarse en silencio en una reunión. Es no aplicar a un trabajo que se podría hacer mejor que nadie. Es depender de otros para entender el mundo.
Es sentir que se está lista… pero no del todo.
Y eso, aunque no siempre se diga, pesa.
El problema no es la falta de disciplina, ni de ganas, ni de talento. El problema es que el mundo avanza —cada vez más— en otro idioma.
Mientras muchas mujeres sostienen sus hogares, impulsan sus negocios y organizan su vida, afuera hay oportunidades que simplemente no están en español. Y esa barrera, silenciosa pero contundente, termina ampliando brechas que ya existen.
Aprender inglés, entonces, no es un lujo ni un accesorio profesional. Es acceso.
Acceso a información, a mejores oportunidades, a conversaciones globales. Acceso a decidir con más libertad.
Cuando una mujer aprende inglés, no solo adquiere una habilidad: amplía su mundo.
Puede negociar, entender tendencias, conectarse con otras realidades. Puede, sobre todo, dejar de depender.
Y en ese proceso ocurre algo más profundo: cambia la forma en que se ve a sí misma.
Porque aprender también es una forma de reconocerse capaz. De romper con la idea de que “hasta aquí llego”. De cuestionar límites que muchas veces no son reales, sino heredados.
No es tarde.
No se empieza desde cero.
Se empieza desde la experiencia.
Por eso, más allá de cualquier método o institución, el verdadero punto de partida es la decisión. La de dejar de postergar una herramienta que, en el mundo de hoy, ya no es opcional.
Aprender inglés no transforma quién eres.
Te permite llegar más lejos con lo que ya eres.
Porque al final, no se trata solo de hablar otro idioma.
Se trata de dejar de quedarse en silencio.
Gladys Méndez, fundadora y CEO de Centro de Idiomas Universal