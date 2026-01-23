Empresas que no suban el salario mínimo podrán ser denunciadas ante el Ministerio de Trabajo: este es el QR para el proceso

Hace algunas semanas, el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro y en compañía del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció la definición del salario mínimo, que registró un incremento del 23 %, ubicándose en $1.750.905 , más un auxilio de transporte de $249.095, para un total de $2.000.000 mensuales.

Este incremento supuso para muchas empresas un duro ajuste en sus finanzas y operaciones, con el fin de poder asumir el aumento, que ha sido uno de los más altos de los últimos tiempos. Sin embargo, se han conocido numerosos casos de trabajadores que han denunciado que no se les ha realizado el incremento correspondiente.

Alza del salario mínimo 2026 fue decretada por el presidente Gustavo Petro Foto: Diseño Jesús Chacín/El País, con fotos de: (Presidencia)

Tras esta situación, el Ministerio de Trabajo anunció hace algunas horas que se han recibido unas 864 quejas contra empleadores por no cumplir con el pago del aumento del salario mínimo o por el desmejoramiento de las condiciones laborales, incluido un caso sumamente crítico de 230 denuncias en contra de un mismo empleador.

Es importante puntualizar que las denuncias que han llegado al ministerio no solo obedecen al no pago del ajuste, sino también a las maniobras que se realizan para eludir la norma.

“Las quejas se concentran en la falta del incremento legal, prácticas laborales irregulares y la terminación o no renovación de contratos como represalia directa al aumento salarial”, detalló el ministro.

De otro lado, la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, precisó que se evidenciaron otras vulneraciones asociadas, como jornadas superiores a las 42 horas semanales, el no pago de recargos nocturnos y festivos, así como inconsistencias en el reconocimiento de las prestaciones sociales.

Esto es lo que debe saber si su empleador no le ha hecho el ajuste del salario mínimo o ha tomado acciones evasivas. Foto: Martha Morales Manchego / Semana

¿Cómo denunciar estas prácticas abusivas de empleadores?

El ministerio cuenta ahora con un nuevo mecanismo mediante el cual se activan automáticamente rutas de inspección, vigilancia y control (IVC), con tres enfoques: preventivo, correctivo y sancionatorio, que garantizan la protección del denunciante, la trazabilidad del caso y el respeto por el debido proceso.

El formulario disponible garantiza la protección de la identidad del denunciante y permite realizar el seguimiento técnico de cada caso para asegurar el respeto al debido proceso.

Puede escanear el siguiente código QR

Salario mínimo: estas son las alternativas para denunciar si su empleador no se lo paga. Foto: Mintrabajo

También puede entrar al siguiente link para realizar la denuncia https://forms.office.com/r/YyJNWgkkBP