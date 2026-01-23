Durante los últimos meses, el club de fútbol Deportivo Pereira ha presentado una serie de problemas y una crisis profunda que ha estado marcada por la poca capacidad para pagar salarios de varios meses a jugadores y personal, lo que no le ha permitido operar como se debería.

Tras la situación, este 23 de enero se conoció que el equipo entraría formalmente en proceso de reorganización empresarial, pues mediante Auto 2026‑01‑023551 del 22 de enero de 2026 se decretó el inicio del proceso. Como promotor fue designado Rodrigo de Jesús Tamayo Cifuentes, auxiliar de justicia experto en materia de insolvencia.

Esto es lo que pasará con el equipo. Foto: Colprensa

La decisión, de acuerdo con la entidad, se fundamenta en los hallazgos evidenciados por la Dirección de Supervisión de Asuntos Especiales, entre ellos la verificación de una cesación de pagos que, a 31 de agosto de 2025, ascendía a $11.252 millones, equivalentes al 50,40% del pasivo, con incumplimientos superiores a 90 días respecto de múltiples acreedores.

Además, se incluyen dentro de estos datos las obligaciones fiscales incumplidas con la Dian, obligaciones con clubes deportivos, así como deudas con proveedores y accionistas con mora superior a 240 días.

Los activos de la sociedad, con corte al 30 de octubre de 2025, llegan a unos $45.804 millones, frente a pasivos por $23.399 millones, evidenciando patrimonio positivo.

Así funcionará el proceso. Foto: Colprensa

La empresa fue constituida en el 2022 en Pereira y hace parte, además, del Sistema Nacional del Deporte como Club Deportivo de Fútbol Profesional y se dedica a fomentar, patrocinar y organizar actividades deportivas.

Este equipo ha evaluado dentro de sus posibilidades y plan de negocios algunos ajustes deportivos y administrativos, fortalecimiento de la cantera, gestión de nuevos patrocinadores y optimización de ingresos provenientes de taquillas, publicidad y derechos de televisión.

“El fútbol profesional colombiano es un sector que mueve empleos, tejido empresarial y valor social en las regiones. Por eso, desde la Superintendencia actuamos con firmeza para garantizar que los clubes con deportistas profesionales cumplan sus obligaciones y mantengan su operación. Acompañar estos procesos no solo protege a los acreedores y trabajadores, sino que preserva instituciones que son patrimonio deportivo del país. La reorganización es una herramienta para estabilizar y recuperar empresas que cumplen funciones esenciales para la economía y la comunidad en general”, comentó Billy Escobar, el Superintendente de Sociedades.