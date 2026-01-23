Salir a rumbear ya no es lo mismo: la noche también siente el golpe del alza del salario mínimo

Salir de rumba en Colombia dejó de ser una decisión espontánea. Hoy, antes de escoger discoteca, bar o plan nocturno, muchos jóvenes hacen cuentas.

El aumento del salario mínimo para 2026, sumado a una inflación que, aunque ha cedido, sigue presionando el costo de vida, terminó impactando uno de los sectores más sensibles del consumidor: el entretenimiento nocturno y, especialmente, el consumo de alcohol.

Darwin Sandoval, quien suele salir todos los fines de semana con sus amigos, lo resume sin rodeos: “Desde hace unos dos años salgo seguido, pero de 2025 a este año el aumento ha sido muy fuerte. Una botella pequeña que antes costaba 40.000 pesos en un bar ahora vale 80.000. En muchos productos, el precio prácticamente se duplicó. A eso, se le suma el cover, los taxis y el consumo. Hoy, una salida no baja de 200.000 pesos. Ya no es como antes”.

Desde el otro lado de la moneda, Jeimmy Sánchez, trabajadora del ‘Estanco Don Pedro’, reconoce que el incremento existe, aunque no siempre se percibe igual: “Los precios de los licores y cervezas sí han tenido un aumento, sobre todo porque los proveedores nos han subido el costo. Pero no ha sido algo desbordado. Tratamos de mantener precios competitivos para que los clientes no sientan un golpe tan fuerte”.

Dos miradas distintas que parten del mismo fenómeno: la rumba se encareció.

El salario mínimo subió… y los costos también

Desde el 1 de enero de 2026, el salario mínimo legal mensual quedó en 1.750.905 pesos, con un auxilio de transporte de 249.095, lo que eleva el ingreso mínimo mensual a casi 2 millones de pesos, tras un incremento cercano al 23 % frente a 2025.

Aunque el aumento buscaba mejorar el poder adquisitivo, su impacto también se trasladó a los costos de funcionamiento de sectores intensivos en mano de obra, como bares, discotecas y establecimientos nocturnos.

Meseros, bartenders, personal de seguridad, logística y aseo hoy representan un gasto mayor para los locales, que terminan ajustando sus precios para sostener la operación.

Inflación: el telón de fondo de la rumba

El aumento del salario coincidió con un cierre inflacionario que, aunque moderado, no desapareció. El Dane reportó que 2025 cerró con una inflación anual del 5,1 %, lo que sigue impactando el consumo cotidiano.

Los bares sienten el impacto del aumento de costos. Foto: Corbis via Getty Images

Dentro de la canasta, la división de restaurantes y hoteles, donde se clasifican bares, discotecas y consumo fuera del hogar, fue una de las que presentó incrementos constantes durante el último año.

Esto significa que no solo subió el trago: subió el servicio, el ambiente, la experiencia completa.

El impuesto que se siente en la botella

Otro factor clave es el impuesto al consumo de licores, un tributo departamental que se calcula según el grado de alcohol y se actualiza anualmente.

La Dian explica que este impuesto se ajusta con base en inflación y representa una fuente importante de ingresos para las gobernaciones. En 2026, el reajuste se trasladó directamente al precio final del licor.

En la práctica, esto significa que una botella que ya venía subiendo por costos logísticos y comerciales termina encareciéndose aún más antes de llegar al bar o discoteca.

¿Por qué en el bar es más caro?

La diferencia entre comprar en un estanco y consumir en un bar se volvió más evidente. Mientras en expendios legales una botella puede costar menos de la mitad, en establecimientos nocturnos el precio incluye:

— Impuestos

— Nómina

— Arriendo comercial

— Seguridad privada

— Permisos y licencias

— Operación nocturna

Fenalco ha advertido que el incremento del salario mínimo impacta especialmente al comercio formal, que debe asumir costos legales que no siempre se reflejan en mayores ventas. Por eso, muchos locales optan por subir precios o reducir promociones.

El consumo se reduce ante precios más altos. Foto: Kolbitos

Nuevas formas de rumbear

El resultado es un cambio en los hábitos. Según Asobares Colombia, aunque la gente sigue saliendo, el consumo es más medido: menos botellas, más tragos individuales y estadías más cortas.

También creció una práctica común: comprar licor antes de salir o elegir días específicos con promociones. La rumba ya no es automática, ahora se planea.

Una noche que ya no se improvisa

El aumento del salario mínimo buscaba mejorar la calidad de vida, pero en el caso del entretenimiento nocturno dejó una contradicción: se gana más en el papel, pero salir cuesta mucho más.

Entre inflación, impuestos y costos operativos, el trago se convirtió en uno de los reflejos más visibles de cómo la economía termina colándose hasta en la pista de baile.

La rumba sigue viva, pero ya no es la misma. Hoy, se piensa, se mide y se calcula. Porque en 2026, salir a tomar ya no es solo un plan, es una decisión económica.