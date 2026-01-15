Bogotá

Estas son las zonas en las que Bogotá volverá a tener rumba hasta las 5:00 a.m. : Alcaldía tiene lista la resolución

La Secretaría de Gobierno ya definió los nuevos lineamientos para el horario de fiesta en la capital.

Redacción Semana
15 de enero de 2026, 1:55 p. m.
El nuevo decreto permitiría que se reinicien actividades de bares y discotecas en Bogotá, gracias a la reducción de casos y muertes por covid-19.
La Alcaldía de Bogotá ya tiene listo el decreto con el que vuelve a establecer la rumba en Bogotá hasta las 5:00 a.m. Sin embargo, la medida no cobijará a todas las zonas de fiesta de la ciudad.

Resolución de rumba extendida by info-semana

De acuerdo con la resolución emitida por la Secretaría de Gobierno, de las 27 zonas que entraron en fase de evaluación para la habilitación del horario extendido, solo 19 lograron cumplir los requisitos necesarios para obtener el permiso del Distrito.

“La aplicación rigurosa de estos criterios de exclusión y la gestión del riesgo determinó que, al 31 de octubre del 2025, de las veintisiete (27) zonas evaluadas, solo diecinueve (19) cumplieron las condiciones habilitantes hasta el corte previsto, siendo estas las únicas autorizadas para operar con horario extendido hasta las 5:00 a.m.”, señala la resolución.

REATIVACION GASTRO - BARES BOGOTA BOGOTA JUNIO 10 DE 2021 FOTOGRAFA ALEXANDRA RUIZ POVEDA
Reactivación gastrobares en Bogotá nocturna. Foto: Alexandra Ruiz

¿Cuáles son las zonas habilitadas?

La medida quedó consignada en la Resolución Conjunta 001 de 2026, que reglamenta el artículo 98 del Decreto Distrital 644 de 2025 y fija los puntos específicos donde se concentrará la rumba nocturna en la ciudad.

Listado de zonas autorizadas
Listado de zonas autorizadas Foto: Semana

Las zonas habilitadas están distribuidas en nueve localidades. En Usaquén se autorizó el sector de Calle 172A. En Chapinero y Barrios Unidos quedaron incluidas Chapinero Central/La Esperanza, Zona Rosa y Marly, consolidando el principal corredor nocturno del norte de la ciudad.

En el suroccidente, Bosa Centro y Cuadra Alegre, en Kennedy, hacen parte del listado. Fontibón aporta dos zonas: Centro Fontibón y Modelia, mientras que Engativá concentra cuatro sectores habilitados: Álamos, Las Ferias Zona 2, Las Ferias Zona 1 y Boyacá – Santa María.

Menores de edad en discotecas y bares.
Control de la policía en discotecas y bares. Foto: Secretaría de Seguridad.

La localidad de Suba suma tres áreas con horario extendido: Lombardía, Los Pórticos y Subazar. En el centro de la ciudad, Los Mártires contará con rumba hasta el amanecer en La Favorita y San Andresito. Finalmente, Puente Aranda completa el mapa nocturno con Calle 8 Sur y Galán.

