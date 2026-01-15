La Alcaldía de Bogotá ya tiene listo el decreto con el que vuelve a establecer la rumba en Bogotá hasta las 5:00 a.m. Sin embargo, la medida no cobijará a todas las zonas de fiesta de la ciudad.

Rumba hasta las 5 a. m. en Bogotá: secretario de Gobierno anunció que la medida regirá a partir de esta semana

De acuerdo con la resolución emitida por la Secretaría de Gobierno, de las 27 zonas que entraron en fase de evaluación para la habilitación del horario extendido, solo 19 lograron cumplir los requisitos necesarios para obtener el permiso del Distrito.

“La aplicación rigurosa de estos criterios de exclusión y la gestión del riesgo determinó que, al 31 de octubre del 2025, de las veintisiete (27) zonas evaluadas, solo diecinueve (19) cumplieron las condiciones habilitantes hasta el corte previsto, siendo estas las únicas autorizadas para operar con horario extendido hasta las 5:00 a.m.”, señala la resolución.

¿Cuáles son las zonas habilitadas?

La medida quedó consignada en la Resolución Conjunta 001 de 2026, que reglamenta el artículo 98 del Decreto Distrital 644 de 2025 y fija los puntos específicos donde se concentrará la rumba nocturna en la ciudad.

Las zonas habilitadas están distribuidas en nueve localidades. En Usaquén se autorizó el sector de Calle 172A. En Chapinero y Barrios Unidos quedaron incluidas Chapinero Central/La Esperanza, Zona Rosa y Marly, consolidando el principal corredor nocturno del norte de la ciudad.

En el suroccidente, Bosa Centro y Cuadra Alegre, en Kennedy, hacen parte del listado. Fontibón aporta dos zonas: Centro Fontibón y Modelia, mientras que Engativá concentra cuatro sectores habilitados: Álamos, Las Ferias Zona 2, Las Ferias Zona 1 y Boyacá – Santa María.

La localidad de Suba suma tres áreas con horario extendido: Lombardía, Los Pórticos y Subazar. En el centro de la ciudad, Los Mártires contará con rumba hasta el amanecer en La Favorita y San Andresito. Finalmente, Puente Aranda completa el mapa nocturno con Calle 8 Sur y Galán.