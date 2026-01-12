Así sería la despedida de Yeison Jiménez en Bogotá: sus fans podrían darle el último adiós en una ceremonia especial

Se acerca el día para darle el último adiós a Yeison Jiménez en Bogotá. Según informó Noticias Caracol, el funeral del cantante de música popular se realizará el martes 13 de enero de 2026 en uno de los escenarios más emblemáticos del país: el Movistar Arena.

En este recinto, tanto fanáticos como allegados del artista podrían despedirlo con una ceremonia especial que iniciaría a las 10:00 de la mañana.

Aeronáutica Civil revela que avioneta en la que viajaba Yeison Jiménez sí alcanzó a despegar: “Hay un desplazamiento”

De acuerdo con los detalles brindados por este medio, el acceso estaría abierto al público, con ingreso permitido para fanáticos y seguidores, convirtiendo el Movistar Arena en una cámara ardiente masiva.

Allí, se espera la asistencia de miles de personas que hoy lamentan la repentina y temprana muerte del artista caldense, apenas tres días después del accidente aéreo que sufrió con otros cinco acompañantes, miembros de su equipo de trabajo, cuando salía del aeropuerto de Paipa el pasado sábado 10 de enero, con destino a Marinilla, Antioquia.

No obstante, antes de este encuentro, que buscaría reunir a todos los que lo apoyaron durante su corta, pero exitosa carrera, desde la oficina de prensa de Paola España indicaron a SEMANA que la confirmación se realizará tras la entrega del cuerpo del artista por parte de Medicina Legal, prevista para este lunes festivo, 12 de enero, en horas de la tarde.

¿Dónde sería sepultado?

Por el momento, el mismo medio indicó que tras la ceremonia, el cuerpo del intérprete de éxitos como Bendecida y El Mejor Caballo sería trasladado al cementerio Jardines del Recuerdo, ubicado en la Autopista Norte, calle 207, costado occidental, en Bogotá, donde se llevaría a cabo su sepultura junto a Óscar Marín, su mánager personal, quien también falleció en el accidente aéreo.

Vale mencionar que en el siniestro, registrado en la vereda Romita, en la vía que del municipio de Paipa comunica con Duitama, en Boyacá, fallecieron junto a Yeison Jiménez y su mánager personal:

Hernando Torres, piloto de la aeronave.

piloto de la aeronave. Juan Manuel Rodríguez, productor visual.

productor visual. Jefferson Osorio, booking mánager.

Weisman Mora, fotógrafo.

Así se veía por dentro el avión en el que murió Yeison Jiménez; fotógrafo publicó el despegue

Homenajes a Yeison Jiménez

Una vez se confirmó la muerte del cantante de música popular, tanto sus fanáticos como amigos, colegas y otras figuras públicas le han rendido sentidos homenajes en los que exaltan el importante legado que dejó en la industria musical colombiana.

Artistas como Pipe Bueno, Silvestre Dangond, Luis Alfonso, Carlos Vides, el Charrito Negro, Jessi Uribe, Giovanny Ayala, entre otros, han dejado ver el profundo dolor y vacío que causó su partida con sentidos mensajes de condolencias para su esposa Sonia Restrepo, sus hijos y demás familiares del caldense.