Revelan la que habría sido la última foto de Yeison Jiménez, poco antes del trágico accidente en el que perdió la vida

La imagen se ha viralizado en redes sociales y ha conmovido a todos los seguidores del fallecido artista.

Redacción Gente
12 de enero de 2026, 11:32 a. m.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero de 2026 tras sufrir un accidente de avioneta
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero de 2026 tras sufrir un accidente de avioneta Foto: Cortesía Paola España Comunicaciones.

Tras el accidente aéreo que se registró en Boyacá y que dejó como víctimas al cantante Yeison Jiménez y a los demás ocupantes de la avioneta, en redes sociales han circulado varios videos que revelarían lo que habrían sido los últimos momentos con vida del artista caldense y de sus acompañantes.

Mientras la investigación del siniestro avanza, los seguidores del intérprete de Vete permanecen atentos a los detalles de lo ocurrido minutos antes de la tragedia a través de las plataformas digitales. Por esta razón, encontraron la que habría sido la última fotografía de Yeison Jiménez, captada poco antes del fatal accidente en el que perdió la vida.

A pesar de fuerte pelea, Luis Alberto Posada se mostró afectado por la muerte de Yeison Jiménez: “No lo quería para él”

La imagen, que se ha vuelto viral en redes sociales y ha generado cientos de reacciones, recuerda un video que también se difundió por este medio, en el que se observa al cantante junto a sus compañeros ingresando a lo que sería una panadería.

En las imágenes se ve al artista caldense realizando algunas compras en compañía de miembros de su equipo de trabajo. Al parecer, las trabajadoras del lugar, al reconocerlo, habrían detenido por un momento sus labores para acercarse a él y solicitarle una foto.

Por la instantánea que se filtró, todo apunta a que Yeison Jiménez accedió sin inconvenientes a la solicitud y posó junto a ellas, dejando registrado un momento especial, sin imaginar la tragedia que estaba a punto de ocurrir y que le cobró la vida al artista y sus demás acompañantes.

Es por esto que, entre las reacciones de los usuarios, destacan numerosos comentarios que elogian la sencillez, nobleza y amabilidad de Jiménez, tanto por ingresar personalmente a la panadería como por acceder, sin ningún problema, a tomarse una fotografía con las trabajadoras.

@peachycolombian

Se conoce la última foto de Yeison Jiménez antes de la terrible tragedia 💔💔💔#yeisonjimenez #viral #colombia

♬ PAZ INTERIOR - Calmaria

Otra publicación de ese mismo día, el sábado 10 de enero, fecha en la que ocurrió el accidente de avioneta, y que también se ha viralizado en redes, muestra a Yeison Jiménez dentro de la aeronave feliz, compartiendo algunas risas con los demás ocupantes.

Medicina Legal confirma que llegó a Bogotá el cuerpo de Yeison Jiménez tras el accidente aéreo en Boyacá

En el clip, se ve al artista junto a Jefferson Osorio, su ‘booking manager’, quien también murió en el siniestro. “Venga que le estoy dando la alimentación al niño”, se le escucha decir entre risas al cantante, mientras intenta darle una bebida a su compañero, quien se negaba a recibirla.

“Este es como Santiago, como mi hijo, a las malas toca darle”, agregó Jiménez con una sonrisa en su rostro antes de que la avioneta despegara con destino hacia Marinilla, Antioquia, donde tenía programado su próximo concierto.

