Carlos Vives, Pipe Bueno y más artistas que le han rendido homenaje a Yeison Jiménez en sus recientes shows

Aunque apenas han transcurrido unas horas desde que se confirmó la muerte del cantante Yeison Jiménez y de las personas que lo acompañaban en la avioneta de matrícula N325FA, que se accidentó en la vía que comunica al municipio de Paipa con Duitama, en Boyacá, varios colegas ya le han rendido homenaje durante sus más recientes presentaciones.

Uno de ellos fue Pipe Bueno, otro destacado artista del género popular, quien, visiblemente afectado por la noticia, le rindió tributo durante su show en Flandes, Tolima.

“Se nos fue una persona muy especial”, comentó con su voz entrecortada. “Se nos fue un artista que representaba a Colombia de una manera gigantesca y esta noche vamos a hacer un homenaje a Yeison Jiménez”, expresó.

Posteriormente, envió un mensaje de condolencias a su familia, su esposa y su equipo de trabajo, recordando que trabajaron juntos en varias ocasiones: “Hoy te recordamos por tu sonrisa, por tu manera jocosa de ser, por el buen parcero que eras y por la música que nos dejaste”.

Luego, interpretó la canción El Aventurero y aseguró que, aunque su colega se fue físicamente, quedan sus temas musicales, que vivirán para siempre.

En la grabación de este sentido gesto de respeto y admiración también se observa que, en medio del concierto, alguien del público le acerca una ruana con la imagen del fallecido cantante, prenda que lució con orgullo.

Otros artistas que se han unido a esta cadena de homenajes son Silvestre Dangond, Carlos Vives, el Charrito Negro y Giovanny Ayala, exaltando el gran trabajo que realizó Yeison Jiménez durante su corta, pero exitosa trayectoria.

“Me ha tocado ver partir muchas figuras hermosas de la música, y ahora otra vez el sentido de la vida vuelve y golpea en lo más profundo de nuestro corazón y nos enseña que tenemos que aceptar las cosas como son (…) Ahora es cuando vas a vivir Yeison”, dijo Dangond durante su presentación en la edición 69 de la Feria de Manizales.

El artista guajiro fue uno de los cantantes que lanzó una colaboración con Jiménez hace cinco años, sorprendiendo a sus seguidores con una fusión del género vallenato y popular con la canción Gracias a ti.

Por su parte, el cantante samario Carlos Vives, que compartió escenario con el intérprete vallenato, mencionó: “Su música seguirá porque forma parte de la colombianidad musical de los últimos años”. Posteriormente, se despidió del artista entonando su tema Jaime Molina.

“La música popular despide hoy a un soñador que dejó huella. Su voz y su legado vivirán para siempre. Gracias, Yeison”, mencionó el Charrito Negro en uno de sus más recientes conciertos.

Entretanto, Giovanny Ayala, también en el marco de la Feria de Manizales, no pudo contener su llanto mientras decía: “La música popular está de luto. Tengo un compromiso y toda la gloria primero que todo para Dios, y que Dios lo tenga en su gloria, mi coleguita Yeison”.

Y añadió: “Los compromisos, la gente piensa que uno se pone en una tarima y nos encontramos y ahí está el artista; no saben cuántos kilómetros recorremos para llegar aquí y disfrutar con ustedes por el horario, por el compromiso, por la seriedad”.

Además, reveló que pocos minutos antes había estado a punto de sufrir un accidente en el carro en que se movilizaba para cumplir con su compromiso: “Y así todos los colegas del mundo estamos aferrados a papito Dios y llegar a ustedes y disfrutar la música, el lenguaje universal. Yeison, con el permiso suyo, hermano, vamos a seguir su legado, sus canciones”, concluyó.