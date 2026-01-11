Horas después del accidente aéreo en Boyacá, que cobró la vida del cantante Yeison Jiménez y de los demás ocupantes de la avioneta, un detalle captado en un video previo al despegue comenzó a llamar la atención de expertos y usuarios en redes sociales.

Se trata de un mensaje visible en el tablero de la aeronave que, para muchos, podría convertirse en una pieza clave dentro de la investigación.

La alerta que apareció minutos antes del despegue

En uno de los registros compartidos por el fotógrafo Weisman Mora, grabado cuando la aeronave se preparaba para iniciar el vuelo, se alcanza a ver una advertencia encendida en el panel de instrumentos con el texto “BAD PRB”.

La imagen se viralizó rápidamente y generó múltiples interpretaciones sobre su posible relación con el siniestro.

De acuerdo con especialistas, este tipo de mensaje no es menor. Santiago Valencia, ingeniero aeronáutico, explicó que esta advertencia está relacionada con una falla en uno de los sensores encargados de medir parámetros críticos del motor.

El experto le dijo a Noticias RCN que en el mantenimiento de la aeronave debió haberse corregido, incluso desde el propio “mantenimiento preventivo”, ya que es desde allí donde se determina y se trata de evitar que este tipo de señales se activen”.

Propietario de finca cercana de donde murió Yeison Jiménez enseñó video del momento exacto en que la avioneta explota

Qué implica el mensaje “BAD PRB” y por qué genera preocupación

El ingeniero aeronáutico detalló que la advertencia indica un problema en la sonda que mide la temperatura interna del motor, conocida como ITT (Internal Turbine Temperature).

“Estos motores funcionan al límite de temperatura y el hecho de tener una sonda, que es un “Bad Probe”, que no me esté marcando la temperatura del ITT, cualquier segundo que se sobretempure puede causar millones de fallas”, advirtió Valencia.

Según Valencia, el mensaje “Bad Probe” indicaría que el motor operaba sin una medición confiable de temperatura. Foto: Instagram @waisman_mora

Según explicó, estos motores operan muy cerca de sus límites térmicos y no contar con una medición confiable representa un riesgo considerable. Sin embargo, esta alerta que llamó la atención se mantiene como una hipótesis, mientras las autoridades continúan con la investigación.

MinTransporte revela hallazgos preliminares del siniestro aéreo en donde murió el cantante Yeison Jiménez

MinTransporte confirma que la avioneta sí estaba en vuelo al momento del impacto

Este señalamiento cobra relevancia luego de que el Ministerio de Transporte revelara los primeros hallazgos del caso, según la información oficial, la avioneta volaba a baja altura, cerca de 50 metros sobre el suelo, cuando se produjo el primer impacto, seguido de un rebote y un segundo golpe que terminó fracturando la parte trasera de la aeronave.

Posteriormente, se registraron dos explosiones separadas por pocos segundos, asociadas a restos de combustible.

Bomberos confirmaron el tipo de aeronave involucrada en el siniestro. Foto: piperowner / Getty

Las autoridades confirmaron que el avión estaba en vuelo al momento del accidente y que el punto del impacto se ubica aproximadamente a una milla de la pista.

Mientras continúan las labores de inspección y análisis técnico, la advertencia vista en el tablero se suma a los elementos que ahora están bajo la lupa de los investigadores.