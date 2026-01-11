Propietario de finca cercana de donde murió Yeison Jiménez enseñó video del momento exacto en que la avioneta explota

La investigación alrededor del accidente aéreo que acabó con la vida de Yeison Jiménez sumó un nuevo elemento este domingo 11 de enero, en redes sociales comenzó a circular un video grabado por el dueño de una finca ubicada cerca del lugar del siniestro, en el que se observa el momento exacto en que la avioneta cayó y se produjo la explosión que dejó sin vida al cantante de música popular y a los demás ocupantes.

El propietario del predio explicó que decidió hacer público el material como un acto de respeto y con la intención de aportar información sobre lo ocurrido.

Acompañado por el encargado de la finca, relató cómo fueron los segundos previos al impacto, registrados por las cámaras de seguridad instaladas en el lugar.

Las cámaras captaron la caída y la explosión

Según contó el dueño del terreno, la finca se encuentra a una distancia aproximada de 150 metros del punto exacto donde se precipitó la aeronave.

“En nuestras cámaras encontramos los videos del momento exacto en el que la avioneta cae y se produce la explosión. Como pueden ver, aquí cae el avión y dos o tres segundos después explota. El video de la cámara apunta en esta dirección”, explico el dueño de la finca.

El hombre detalló que el sistema de cámaras apunta directamente hacia la zona donde ocurrió el accidente y que el registro coincide con la hora en la que se reportó el siniestro, alrededor de las 4:10 de la tarde.

“A esa hora nos llama el encargado de la finca, quien vio cómo la avioneta pasaba por encima del predio”, explicó.

El relato de quien vio pasar la avioneta

En el mismo video aparece el encargado de la finca, quien aseguró haber visto la avioneta cuando sobrevolaba el lugar minutos antes de estrellarse. De acuerdo con su testimonio, el motor presentó fallas visibles durante el trayecto.

“Yo vi cuando la avioneta venía hacia acá. Se le apagó el motor por este lado, luego volvió a encender, más adelante se le volvió a apagar y ya después cayó”, comentó el encargado.

Según el encargado del lugar, el motor se apagó y encendió varias veces antes del impacto. Foto: TikTok @niconino09

Al cierre del video, el propietario reiteró que la publicación no tiene otro propósito que informar sobre lo que quedó registrado en las cámaras y mostrar el último recorrido del avión. Finalmente, envió un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas y expresó su pesar por lo sucedido.