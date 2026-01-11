Gente

Propietario de finca cercana de donde murió Yeison Jiménez enseñó video del momento exacto en que la avioneta explota

Un video de seguridad captó los segundos finales antes de la explosión de la avioneta.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Gente
11 de enero de 2026, 11:05 p. m.
El material fue grabado desde una finca ubicada a pocos metros del lugar del siniestro.
El material fue grabado desde una finca ubicada a pocos metros del lugar del siniestro. Foto: Tomada de redes sociales A.P.I. / TikTok @niconino09

La investigación alrededor del accidente aéreo que acabó con la vida de Yeison Jiménez sumó un nuevo elemento este domingo 11 de enero, en redes sociales comenzó a circular un video grabado por el dueño de una finca ubicada cerca del lugar del siniestro, en el que se observa el momento exacto en que la avioneta cayó y se produjo la explosión que dejó sin vida al cantante de música popular y a los demás ocupantes.

El propietario del predio explicó que decidió hacer público el material como un acto de respeto y con la intención de aportar información sobre lo ocurrido.

Acompañado por el encargado de la finca, relató cómo fueron los segundos previos al impacto, registrados por las cámaras de seguridad instaladas en el lugar.

Las cámaras captaron la caída y la explosión

Según contó el dueño del terreno, la finca se encuentra a una distancia aproximada de 150 metros del punto exacto donde se precipitó la aeronave.

Gente

“Sentí que te ibas a ir”: Hija menor de Yeison Jiménez habría tenido premonición de su muerte

Gente

MinTransporte revela hallazgos preliminares del siniestro aéreo en donde murió el cantante Yeison Jiménez

Gente

Pipe Bueno se quebró en SEMANA por la muerte de Yeison Jiménez; reveló cómo fue su último contacto

Gente

Walter Mercado: los números para llevarse el premio mayor de la lotería en la noche del 11 de enero

Gente

Karina García lamentó la muerte de Yeison Jiménez y recordó video en el que fue protagonista

Gente

A pesar de fuerte pelea, Luis Alberto Posada se mostró afectado por la muerte de Yeison Jiménez: “No lo quería para él”

Gente

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en El Campín: todo lo que debe saber para asistir

Bogotá

Medicina Legal avanza en la identificación de los cuerpos de Yeison Jiménez y las otras víctimas del accidente aéreo

Tecnología

Así era la avioneta que transportaba al cantante Yeison Jiménez: modelo señalado por el cuerpo de bomberos

“En nuestras cámaras encontramos los videos del momento exacto en el que la avioneta cae y se produce la explosión. Como pueden ver, aquí cae el avión y dos o tres segundos después explota. El video de la cámara apunta en esta dirección”, explico el dueño de la finca.

@niconino09

Yeison fuiste un gran hombre, Dios los tenga en su gloria🙏🏻

♬ original sound - niconino09

El hombre detalló que el sistema de cámaras apunta directamente hacia la zona donde ocurrió el accidente y que el registro coincide con la hora en la que se reportó el siniestro, alrededor de las 4:10 de la tarde.

“A esa hora nos llama el encargado de la finca, quien vio cómo la avioneta pasaba por encima del predio”, explicó.

Así era la avioneta que transportaba al cantante Yeison Jiménez: modelo señalado por el cuerpo de bomberos

El relato de quien vio pasar la avioneta

En el mismo video aparece el encargado de la finca, quien aseguró haber visto la avioneta cuando sobrevolaba el lugar minutos antes de estrellarse. De acuerdo con su testimonio, el motor presentó fallas visibles durante el trayecto.

“Yo vi cuando la avioneta venía hacia acá. Se le apagó el motor por este lado, luego volvió a encender, más adelante se le volvió a apagar y ya después cayó”, comentó el encargado.

Un testimonio directo señaló que la avioneta perdió potencia segundos antes de estrellarse.
Según el encargado del lugar, el motor se apagó y encendió varias veces antes del impacto. Foto: TikTok @niconino09

Al cierre del video, el propietario reiteró que la publicación no tiene otro propósito que informar sobre lo que quedó registrado en las cámaras y mostrar el último recorrido del avión. Finalmente, envió un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas y expresó su pesar por lo sucedido.

Más de Gente

Hija de Yeison Jiménez había manifestado el miedo de perder a su padre.

“Sentí que te ibas a ir”: Hija menor de Yeison Jiménez habría tenido premonición de su muerte

Testigos presenciales aportaron detalles clave sobre los segundos previos al choque.

MinTransporte revela hallazgos preliminares del siniestro aéreo en donde murió el cantante Yeison Jiménez

El dueño del predio decidió divulgar las imágenes como aporte a lo ocurrido.

Propietario de finca cercana de donde murió Yeison Jiménez enseñó video del momento exacto en que la avioneta explota

Pipe Bueno no contuvo el llanto al recordar a Yeison Jiménez tras un día de su fallecimiento.

Pipe Bueno se quebró en SEMANA por la muerte de Yeison Jiménez; reveló cómo fue su último contacto

Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros.

Walter Mercado: los números para llevarse el premio mayor de la lotería en la noche del 11 de enero

El popular video de Yeison Jiménez que fue protagonizado por Karina García: “le queda perfecta”.

Karina García lamentó la muerte de Yeison Jiménez y recordó video en el que fue protagonista

Luis Alberto Posada y Yeison Jiménez han protagonizado una polémica en las redes sociales.

A pesar de fuerte pelea, Luis Alberto Posada se mostró afectado por la muerte de Yeison Jiménez: “No lo quería para él”

Yeison Jiménez hará historia en Bogotá.

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en El Campín: todo lo que debe saber para asistir

Marbelle y Yeison Jiménez

Marbelle recordó cuando cantó con Yeison Jiménez con un desgarrador mensaje de despedida: “No soy fuerte para esto”

Heidy y Yeison Jiménez.

Doloroso mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras confirmarse la muerte del famoso cantante: “Dime que es mentira”

Noticias Destacadas