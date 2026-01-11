Así era la avioneta que transportaba al cantante Yeison Jiménez: modelo señalado por el cuerpo de bomberos

Nuevos detalles han salido a la luz tras el accidente aéreo que cobró la vida de Yeison Jiménez. El artista formaba parte de los ocupantes de la avioneta siniestrada en el área rural de Boyacá, durante un trayecto corto entre Paipa y Duitama.

El siniestro ocurrió en la vereda La Romerita, un punto cercano a la vía que comunica ambos municipios, según confirmaron autoridades locales.

La aeronave involucrada tenía la matrícula N325FA y, de acuerdo con la información preliminar, el vuelo apenas había iniciado cuando ocurrió el impacto.

La Aeronáutica Civil aclaró que la avioneta sí logró despegar, desmintiendo versiones que circulaban en redes sociales sobre un posible accidente en pista.

El director de la Aeronáutica Civil fue enfático al señalar que el despegue está plenamente verificado y que el recorrido fue extremadamente corto. De acuerdo con los reportes, el tiempo en el aire habría sido de apenas unos minutos antes de que la aeronave cayera.

Un vuelo corto que terminó en tragedia

Según explicó el capitán Álvaro Bello a La FM, el trayecto de la avioneta no superó una milla desde el punto de partida. El tiempo de vuelo, detalló, estuvo entre tres y cinco minutos, lo que confirma que el accidente ocurrió casi de inmediato tras el despegue.

Este dato resulta clave para las investigaciones, ya que permite establecer que la aeronave no alcanzó una fase de crucero ni una altura considerable.

Yeison Jiménez murió, y junto a él otras cuatro personas que hacían parte de la tripulación. Foto: IG yeison_jimenez

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Duitama confirmó que Yeison Jiménez viajaba en esa aeronave, una Piper Navajo PA-31, la cual, según los primeros reportes, haría parte de su propiedad.

Doloroso mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras confirmarse la muerte del famoso cantante: “Dime que es mentira”

El modelo de la aeronave y su uso habitual

La avioneta accidentada, Piper PA-31 Navajo, de acuerdo con el portal Charter de Colombia, se trata de un modelo ampliamente conocido en la aviación civil.

“El Piper PA-31 Navajo es un avión bimotor para aviación civil construido por la compañía estadounidense Piper Aircraft usando motores Lycoming. Este aparato también fue construido bajo licencia por la compañía brasileña Embraer con denominación EMB820″, comenta la entidad.

Este tipo de aeronave fue desarrollada por Piper Aircraft en Estados Unidos en la década de los sesenta y, con el paso del tiempo, se convirtió en una opción frecuente para empresarios, artistas y compañías que requieren desplazamientos rápidos entre ciudades cercanas.

“Debido al éxito del modelo, su producción continuó hasta la crisis del sector de la aviación de los años 1980″, resalta el portal de Charter de Colombia.

Su diseño permite transportar tanto pasajeros como carga liviana, lo que la hace común en operaciones privadas y chárter.

La aeronave correspondía a un avión bimotor de uso mixto, diseñado tanto para el transporte de pasajeros como para carga liviana.

Funciona con motores de pistón y cuenta con una cabina no presurizada, característica común en vuelos regionales de corta y media distancia.

Su capacidad permite movilizar entre cinco y siete personas, además de una tripulación mínima de dos integrantes: piloto y copiloto.

En cuanto a su rendimiento, Charter de Colombia comenta que la avioneta puede alcanzar una velocidad de crucero cercana a los 380 kilómetros por hora, volar hasta una altura máxima de 24.000 pies y permanecer en el aire por más de cuatro horas continuas, con una capacidad de carga aproximada de tres toneladas.