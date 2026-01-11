Gente

MinTransporte revela hallazgos preliminares del siniestro aéreo en donde murió el cantante Yeison Jiménez

La aeronave involucrada volaba a baja altura antes de impactar contra el terreno.

Redacción Gente
11 de enero de 2026, 11:07 p. m.
Las autoridades confirmaron que el avión estaba en pleno vuelo al momento del siniestro.
Las autoridades confirmaron que el avión estaba en pleno vuelo al momento del siniestro. Foto: Tomada de redes A.P.I. / Getty

Tras el accidente aéreo que cobró la vida del cantante de música popular Yeison Jiménez y de otras personas que viajaban con él, el Ministerio de Transporte entregó un primer balance sobre lo ocurrido en el siniestro registrado en Boyacá.

La información hace parte del acompañamiento oficial que adelanta el Gobierno Nacional mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del hecho.

Lo que se sabe del impacto y los primeros momentos del accidente

Según el informe preliminar divulgado por el Ministerio de Transporte, la aeronave involucrada, identificada con la matrícula N325FA, se desplazaba a baja altura cuando ocurrió el accidente en un sector cercano al aeródromo Juan José Rondón, entre los municipios de Paipa y Duitama.

Yeison Jiménez murió, y junto a él otras cuatro personas que hacían parte de la tripulación.
Yeison Jiménez murió, y junto a él otras cuatro personas que hacían parte de la tripulación. Foto: IG yeison_jimenez

Relatos recopilados por las autoridades indican que el avión volaba a unos 50 metros del suelo antes de tocar tierra. El primer impacto habría provocado un rebote, seguido de un segundo golpe más fuerte que causó la ruptura de la parte trasera de la aeronave. Posteriormente, se registraron dos explosiones con pocos segundos de diferencia, asociadas a restos de combustible.

Las autoridades confirmaron que la aeronave sí estaba en vuelo al momento del siniestro y que el punto exacto del impacto se encuentra aproximadamente a una milla de la pista. En la zona continúan los trabajos de inspección y recolección de elementos clave que permitan reconstruir lo ocurrido.

Las líneas de investigación y el mensaje del Gobierno

El Ministerio explicó que la investigación se está desarrollando a partir de tres frentes principales.

  • El primero analiza cómo se estaba operando la aeronave, incluyendo su desempeño en pista y las condiciones climáticas del momento.
  • El segundo revisa aspectos relacionados con el estado del avión, su historial de mantenimiento y las certificaciones vigentes.
  • El tercero se enfoca en los factores humanos, como la experiencia, preparación y condiciones del piloto.
La avioneta cubría un trayecto breve entre municipios de Boyacá.
Bomberos confirmaron el tipo de aeronave involucrada en el siniestro. Foto: piperowner / Getty

Una vez el área del accidente sea despejada por completo, se realizará una revisión adicional desde la pista para completar la información operativa.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que el Gobierno mantendrá un acompañamiento constante durante todo el proceso y recalcó que el análisis se hará con total transparencia.

“Desde el Ministerio de Transporte acompañamos de manera permanente esta investigación, respetando la autonomía técnica de la autoridad aeronáutica y garantizando que cada hallazgo sea analizado con el máximo rigor. La seguridad aérea es una prioridad absoluta y cualquier lección que surja de este proceso será clave para seguir fortaleciendo los estándares de operación en el país” afirmó.

