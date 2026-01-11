Gente

A pesar de fuerte pelea, Luis Alberto Posada se mostró afectado por la muerte de Yeison Jiménez: “No lo quería para él”

El artista se pronunció al saber sobre la muerte del cantante de música popular, pese a los problemas legales que tuvieron.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

11 de enero de 2026, 8:47 p. m.
Luis Alberto Posada y Yeison Jiménez protagonizaron en el pasado una polémica.
Luis Alberto Posada y Yeison Jiménez protagonizaron en el pasado una polémica. Foto: Tomadas de Instagram @yeison_jimenez y @posadarecords_

Yeison Jiménez y Luis Alberto Posada quedaron en el centro de la atención mediática tras un episodio ocurrido durante una presentación en vivo. El hecho dio pie a múltiples versiones y comentarios, luego de que ambos artistas hicieran declaraciones públicas relacionadas con un presunto conflicto entre ellos.

Según lo expuesto, la controversia estaría ligada a aparentes inconvenientes técnicos durante un concierto, específicamente por supuestos sabotajes en el sonido, situación que generó tensión y avivó el cruce de palabras entre las dos figuras del género musical.

Ella es Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, madre de sus hijos y alejada del foco público

Estos hechos derivaron en un ámbito legal, según contó uno de los cantantes de música popular. La situación se salió de control y dejó un fuerte disgusto entre ambos en el plano profesional.

Sin embargo, tras conocerse la lamentable muerte de Yeison Jiménez, Luis Alberto Posada no evitó reaccionar y enviar unas palabras, exponiendo cómo se sentía con la noticia. El cantante publicó un video que llamó la atención, precisamente, de quienes sabían sobre sus disputas.

Gente

Karina García lamentó la muerte de Yeison Jiménez y recordó video en el que fue protagonista

Gente

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en El Campín: todo lo que debe saber para asistir

Gente

Marbelle recordó cuando cantó con Yeison Jiménez con un desgarrador mensaje de despedida: “No soy fuerte para esto”

Gente

Doloroso mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras confirmarse la muerte del famoso cantante: “Dime que es mentira”

Gente

Medicina Legal confirma que llegó a Bogotá el cuerpo de Yeison Jiménez tras el accidente aéreo en Boyacá

Nación

Testigos narran los primeros instantes del accidente de Yeison Jiménez: “Comenzó a sonar y a perder estabilidad”

Gente

Carlos Vives, Pipe Bueno y otros artistas que le han rendido homenaje a Yeison Jiménez en sus recientes conciertos

Gente

“Me hicieron llorar”: el desgarrador relato de Luis Alberto Posada sobre las humillaciones que sufrió de sus colegas

Gente

Exesposa de Luis Alberto Posada se sinceró tras ruptura con el cantante; reveló si se cambiará el apellido: “Me sabe maluco”

Gente

Tras cancelación del concierto de Luis Alberto Posada en Bogotá, anuncian cómo devolverán dinero de la boleta; habrá descuentos

El intérprete comentó que esta situación no causaba gracia de ninguna manera, pues jamás se sentiría bien al ver este tipo de escenarios. Allí aclaró que, a pesar de las diferencias legales, nunca deseó un desenlace así.

“Esto no es una risa para nadie; ¿quién se va a reír de un dolor de estos, de los hijitos, de la esposita? Teníamos unas diferencias legales, pero no para desear la muerte de un ser humano. No lo quería para él ni para nadie”, dijo en un video, el cual fue compartido en distintas cuentas.

Luis Alberto Posada, quien rompió en llanto al hablar de las humillaciones que recibió de sus colegas, afirmó que siempre quiso a Yeison Jiménez, por lo que fue muy fuerte enterarse de esta pérdida.

“A pesar de las diferencias, dentro de mí yo lo quería y lo quiero; es bastante fuerte para un colega que en el fondo yo lo amaba y lo amo. A la familia de él les mando un beso y un abrazo grande; que Dios me los bendiga”, agregó.

Las reacciones no se hicieron esperar, entre quienes acogieron su mensaje con solidaridad y aquellos que cuestionaron la autenticidad de su tristeza, al considerar que la reacción no era genuina.

Más de Gente

El popular video de Yeison Jiménez que fue protagonizado por Karina García: “le queda perfecta”.

Karina García lamentó la muerte de Yeison Jiménez y recordó video en el que fue protagonista

Luis Alberto Posada y Yeison Jiménez han protagonizado una polémica en las redes sociales.

A pesar de fuerte pelea, Luis Alberto Posada se mostró afectado por la muerte de Yeison Jiménez: “No lo quería para él”

Yeison Jiménez hará historia en Bogotá.

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en El Campín: todo lo que debe saber para asistir

Marbelle y Yeison Jiménez

Marbelle recordó cuando cantó con Yeison Jiménez con un desgarrador mensaje de despedida: “No soy fuerte para esto”

Heidy y Yeison Jiménez.

Doloroso mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras confirmarse la muerte del famoso cantante: “Dime que es mentira”

Yeison Jiménez

Medicina Legal confirma que llegó a Bogotá el cuerpo de Yeison Jiménez tras el accidente aéreo en Boyacá

Así habría quedado la aeronave tras el siniestro.

Testigos narran los primeros instantes del accidente de Yeison Jiménez: “Comenzó a sonar y a perder estabilidad”

Rinden homenaje a Yeison Jiménez

Carlos Vives, Pipe Bueno y otros artistas que le han rendido homenaje a Yeison Jiménez en sus recientes conciertos

Sebastián Ayala

Sebastián Ayala, otro cantante de música popular, sufrió un fuerte accidente de tránsito tras la muerte de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez

El conmovedor mensaje con el que Camilo Cifuentes se despidió de Yeison Jiménez: “Ojalá nuestro tiempo hubiese sido más largo”

Noticias Destacadas