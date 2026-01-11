A pesar de fuerte pelea, Luis Alberto Posada se mostró afectado por la muerte de Yeison Jiménez: “No lo quería para él”

Yeison Jiménez y Luis Alberto Posada quedaron en el centro de la atención mediática tras un episodio ocurrido durante una presentación en vivo. El hecho dio pie a múltiples versiones y comentarios, luego de que ambos artistas hicieran declaraciones públicas relacionadas con un presunto conflicto entre ellos.

Según lo expuesto, la controversia estaría ligada a aparentes inconvenientes técnicos durante un concierto, específicamente por supuestos sabotajes en el sonido, situación que generó tensión y avivó el cruce de palabras entre las dos figuras del género musical.

Estos hechos derivaron en un ámbito legal, según contó uno de los cantantes de música popular. La situación se salió de control y dejó un fuerte disgusto entre ambos en el plano profesional.

Sin embargo, tras conocerse la lamentable muerte de Yeison Jiménez, Luis Alberto Posada no evitó reaccionar y enviar unas palabras, exponiendo cómo se sentía con la noticia. El cantante publicó un video que llamó la atención, precisamente, de quienes sabían sobre sus disputas.

El intérprete comentó que esta situación no causaba gracia de ninguna manera, pues jamás se sentiría bien al ver este tipo de escenarios. Allí aclaró que, a pesar de las diferencias legales, nunca deseó un desenlace así.

“Esto no es una risa para nadie; ¿quién se va a reír de un dolor de estos, de los hijitos, de la esposita? Teníamos unas diferencias legales, pero no para desear la muerte de un ser humano. No lo quería para él ni para nadie”, dijo en un video, el cual fue compartido en distintas cuentas.

Luis Alberto Posada, quien rompió en llanto al hablar de las humillaciones que recibió de sus colegas, afirmó que siempre quiso a Yeison Jiménez, por lo que fue muy fuerte enterarse de esta pérdida.

“A pesar de las diferencias, dentro de mí yo lo quería y lo quiero; es bastante fuerte para un colega que en el fondo yo lo amaba y lo amo. A la familia de él les mando un beso y un abrazo grande; que Dios me los bendiga”, agregó.

Las reacciones no se hicieron esperar, entre quienes acogieron su mensaje con solidaridad y aquellos que cuestionaron la autenticidad de su tristeza, al considerar que la reacción no era genuina.