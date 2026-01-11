Medicina Legal confirma que llegó a Bogotá el cuerpo de Yeison Jiménez tras el accidente aéreo en Boyacá

Sobre el mediodía de este domingo, 11 de enero de 2026, Medicina Legal confirmó que llegaron a Bogotá los cuerpos del cantante de música popular Yeison Jiménez y los otros cinco ocupantes de la avioneta accidentada en cercanías del municipio de Paipa, en Boyacá, el pasado 10 de enero.

Los carros oficiales del CTI de la Fiscalía fueron los encargados de hacer el traslado de los cuerpos de las víctimas de este trágico accidente que ha causado gran conmoción en Colombia y que se reportó en horas de la tarde del sábado.

Carlos Vives, Pipe Bueno y otros artistas que le han rendido homenaje a Yeison Jiménez en sus recientes conciertos

De acuerdo con diferentes medios de comunicación nacionales, hasta las instalaciones de la entidad se han acercado fanáticos para darle el último adiós, mientras que en su tierra natal, Manzanares, Caldas, entonan sus canciones desde distintos rincones del municipio.

Al momento del accidente, el cantante y sus acompañantes se dirigían a Marinilla, Antioquia, donde tenía programado un concierto. Sin embargo, sobre las 4:00 p. m. se conoció el siniestro y rápidamente se confirmó que entre las víctimas mortales se encontraba el intérprete de El mejor caballo.

Aunque al principio se especuló que la aeronave no había alcanzado a despegar, el coronel Álvaro Bello, director técnico de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, confirmó en declaraciones con La FM que la avioneta del artista sí logró despegar y, por causas que todavía están en proceso de investigación, se desplomó en una zona rural, en la vereda La Romerita.

Horas después del siniestro aéreo, su equipo de trabajo se pronunció a través de las redes sociales del cantante caldense, donde lamentó su repentina y temprana partida, destacando su esfuerzo, disciplina y calidad humana.

“Hoy, no solo despedimos a un artista, despedimos a un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano lleno de sueños y valentía, que convirtió su historia en esperanza para miles de personas”, señalaron en un comunicado.

El adiós de Corabastos a Yeison Jiménez: “Desde aquí también nacen historias que trascienden fronteras”

De igual manera, manifestaron su dolor por la pérdida de los integrantes que viajaban con el artista y que también fallecieron en el accidente: Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Weisman Mora y el capitán Fernando Torres, extendiendo su solidaridad y sus oraciones a las familias afectadas.

Finalmente, la organización y equipo de trabajo del artista dieron a conocer a los fanáticos, conocidos, amigos y colegas de Yeison Jiménez que en las próximas horas confirmarán más detalles sobre los actos de despedida y homenajes que se realizarán en memoria del artista de música popular.