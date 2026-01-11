“Seguiré ese camino”, el mensaje de Gustavo Petro en homenaje a Yeison Jiménez. ¿En qué sectores le pidió el cantante enfocarse?

Un día después del trágico accidente aéreo en el que perdió la vida el reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, el presidente Gustavo Petro hizo una referencia a la memoria del artista.

Lo hizo a partir de una entrevista en materia política que dio el artista en la que señaló las actividades económicas que pueden sacar al país de la pobreza: “Colombia es un país que tiene tres cosas que lo pueden sacar cuando quiera de la situación en la que está, cuando le dé la gana a este país con tres cosas lo saca: agricultura, turismo y ganadería”.

En ese momento, Yeison Jiménez se refirió, particularmente, al tema agrícola. “Gustavo Petro tiene toda la razón cuando dice que no se deben cortar algunas comidas. Porque acabaron con los arroceros, acabaron con la gente del maíz. Vas al Tolima y no hay casi maíz cultivado. ¿Por qué? Pues porque abrieron las brechas para comprar maíz más barato afuera. El costo del dólar sube los insumos, así que producir maíz en Colombia es más caro que traerlo afuera”, explicó el cantante.

En su cuenta de X, el presidente Petro señaló: “En memoria de Yeison Jiménez y de lo que aquí me pedía. He escuchado su entrevista. Tenía razón Yeison, la agricultura como fundamento de la reproducción de la vida, es el camino seguro, y su industrialización. Seguiré ese camino Yeison. QEPD”.

En la entrevista que acompañó el comentario del mandatario, Jiménez destacó que Petro, en la campaña, “demostró ser el más inteligente (…) En todos los debates se notaba que era un hombre que estaba extremadamente preparado. Hay muchas cosas en las que tiene absoluta razón, y yo como un ser humano que genero trabajo y genero dinero, yo digo, la rotación del dinero debe cambiar”.

Y agregó: “Porque todos los que somos empresarios y que hemos entendido un poquito, sabemos que en Colombia los ricos no pagan impuestos. Ni las empresas grandes no pagan impuestos. Eso es real”.

Pero, luego se preguntó: “¿Cuál es el problema de Gustavo Petro? ¿Con quién se rodeó? ¿Cuál es el cambio de un presidente cuando mete dos o tres personas a su gabinete que han venido con las mismas cosas que vienen dañando el país? Ahí no hay cambio de nada. Eso fue una muy mala decisión”.

Jiménez durante la entrevista afirmó que “Petro la tiene fácil, porque los gobiernos anteriores venían haciendo casi nada. Pero el enfoque que se le está dando al país, a los empresarios, a la rotación del dinero, no es la indicada. Tú no puedes generar pánico y tú no puedes creer que vas a generar una estabilidad económica nacional generando pánico y sin tener claridad”.

También afirmó que “no hay una lógica en ese cuentico que vamos a regalar, eso está mandado a recoger a nivel mundial. Nunca ha funcionado, ni siquiera en Estados Unidos. En Estados Unidos, que yo tengo tantos amigos, les dieron mucho dinero para sostenerlos en pandemia. Ahora lo están cobrando”.