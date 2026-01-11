Pipe Bueno se quebró en SEMANA por la muerte de Yeison Jiménez; reveló cómo fue su último contacto

La muerte de Yeison Jiménez luego de haber sufrido un accidente aéreo en la tarde del 10 de enero de 2026, tocó el corazón de millones de colombianos que se mostraron bastante afectados por la situación que vivió el cantante y el luto que han estado enfrentando sus familiares en las últimas horas.

En entrevista con SEMANA, Pipe Bueno, uno de sus colegas y amigos del género popular, habló de las enseñanzas que le dejó su compañero y cómo fue para él recibir la noticia de su partida.

“El mensaje que ayer Yeison me dejó con su partida es muy grande (…) a nivel personal, no te imaginas lo que me ha pegado; aparte del dolor profundo de que haya partido de esa manera y tan rápido, me llegó en un momento de mi vida en donde me dejó mensajes muy profundos”, mencionó con la voz entrecortada.

Yeison Jiménez murió en enero de 2026 tras un accidente aéreo. Foto: IG yeison_jimenez

¿Cómo se enteró Pipe Bueno de la muerte de Yeison Jiménez?

En la conversación, el intérprete de Si yo fuera ladrón y Te parece poco confesó la forma en la que confirmó que Yeison Jiménez había fallecido en el trágico accidente y la tristeza que le generó todo lo ocurrido.

“Estaba en mi casa, tenía el show de Flandes en la noche y recibo una foto de avioneta cuando se había estrellado. En ese momento, me dicen que, al parecer, se había caído el avión de Yeison y en Colombia a veces pasan fake news, pero me asusté mucho, lo sentí muy distinto”, afirmó.

En medio de los nervios, le hizo algunas llamadas telefónicas sin obtener respuesta, lo que le generó una alerta mayor, por lo que decidió buscar información al respecto en su lista de contactos y, después de algunos minutos, se confirmó su presencia en la lista de pasajeros de la aeronave.

“Me duele mucho por su familia, sus hijos, sus niñas, por su esposa; si a mí me duele, no me imagino cómo están ellos. Es una pérdida muy importante para Colombia en nuestra cultura musical”, dijo después de quebrarse en llanto frente a las miles de personas que se conectaron con la transmisión.

Esta fue la última vez que Pipe Bueno estuvo con Yeison Jiménez

El artista caleño abrió su corazón y confesó cómo fue la última vez que tuvieron la oportunidad de compartir y pasar tiempo juntos. Fue, exactamente, el último día del año 2025, en donde compartieron escenario y disfrutaron en compañía de familiares y colegas.

“Nos vimos el 31 de diciembre, canté por última vez con él ese día, sin saber que iba a ser así, pero bueno, estuvo espectacular, pasé un 31 de diciembre bebiendo con su música”, indicó.