Gente

Pipe Bueno se quebró en SEMANA por la muerte de Yeison Jiménez; reveló cómo fue su último contacto

El reconocido cantante de música popular rompió en llanto al recordar a su compañero.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

11 de enero de 2026, 10:49 p. m.
Pipe Bueno no contuvo el llanto al recordar a Yeison Jiménez tras un día de su fallecimiento.
Pipe Bueno no contuvo el llanto al recordar a Yeison Jiménez tras un día de su fallecimiento. Foto: Semana - Instagram @yeison_jimenez

La muerte de Yeison Jiménez luego de haber sufrido un accidente aéreo en la tarde del 10 de enero de 2026, tocó el corazón de millones de colombianos que se mostraron bastante afectados por la situación que vivió el cantante y el luto que han estado enfrentando sus familiares en las últimas horas.

En entrevista con SEMANA, Pipe Bueno, uno de sus colegas y amigos del género popular, habló de las enseñanzas que le dejó su compañero y cómo fue para él recibir la noticia de su partida.

“El mensaje que ayer Yeison me dejó con su partida es muy grande (…) a nivel personal, no te imaginas lo que me ha pegado; aparte del dolor profundo de que haya partido de esa manera y tan rápido, me llegó en un momento de mi vida en donde me dejó mensajes muy profundos”, mencionó con la voz entrecortada.

Yeison Jiménez murió en enero de 2026 tras un accidente aéreo.
Yeison Jiménez murió en enero de 2026 tras un accidente aéreo. Foto: IG yeison_jimenez
Video: esposa de Yeison Jiménez llegó al lugar del accidente; su reacción causó dolor

¿Cómo se enteró Pipe Bueno de la muerte de Yeison Jiménez?

En la conversación, el intérprete de Si yo fuera ladrón y Te parece poco confesó la forma en la que confirmó que Yeison Jiménez había fallecido en el trágico accidente y la tristeza que le generó todo lo ocurrido.

Gente

“Sentí que te ibas a ir”: Hija menor de Yeison Jiménez habría tenido premonición de su muerte

Gente

MinTransporte revela hallazgos preliminares del siniestro aéreo en donde murió el cantante Yeison Jiménez

Gente

Propietario de finca cercana de donde murió Yeison Jiménez enseñó video del momento exacto en que la avioneta explota

Gente

Walter Mercado: los números para llevarse el premio mayor de la lotería en la noche del 11 de enero

Gente

Karina García lamentó la muerte de Yeison Jiménez y recordó video en el que fue protagonista

Gente

A pesar de fuerte pelea, Luis Alberto Posada se mostró afectado por la muerte de Yeison Jiménez: “No lo quería para él”

Gente

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en El Campín: todo lo que debe saber para asistir

Gente

Cantantes de música popular reaccionaron al fallecimiento del cantante; lloraron en video

Gente

Pipe Bueno habló de su “primera vez” con Luisa Fernanda W y soltó inesperado detalle

Gente

Pipe Bueno explotó contra quienes dicen que Domenic no es su hijo; cuestionaron a Luisa Fernanda W

“Estaba en mi casa, tenía el show de Flandes en la noche y recibo una foto de avioneta cuando se había estrellado. En ese momento, me dicen que, al parecer, se había caído el avión de Yeison y en Colombia a veces pasan fake news, pero me asusté mucho, lo sentí muy distinto”, afirmó.

En medio de los nervios, le hizo algunas llamadas telefónicas sin obtener respuesta, lo que le generó una alerta mayor, por lo que decidió buscar información al respecto en su lista de contactos y, después de algunos minutos, se confirmó su presencia en la lista de pasajeros de la aeronave.

“Me duele mucho por su familia, sus hijos, sus niñas, por su esposa; si a mí me duele, no me imagino cómo están ellos. Es una pérdida muy importante para Colombia en nuestra cultura musical”, dijo después de quebrarse en llanto frente a las miles de personas que se conectaron con la transmisión.

Así se veía por dentro el avión en el que murió Yeison Jiménez; fotógrafo publicó el despegue

Esta fue la última vez que Pipe Bueno estuvo con Yeison Jiménez

El artista caleño abrió su corazón y confesó cómo fue la última vez que tuvieron la oportunidad de compartir y pasar tiempo juntos. Fue, exactamente, el último día del año 2025, en donde compartieron escenario y disfrutaron en compañía de familiares y colegas.

“Nos vimos el 31 de diciembre, canté por última vez con él ese día, sin saber que iba a ser así, pero bueno, estuvo espectacular, pasé un 31 de diciembre bebiendo con su música”, indicó.

Más de Gente

Hija de Yeison Jiménez había manifestado el miedo de perder a su padre.

“Sentí que te ibas a ir”: Hija menor de Yeison Jiménez habría tenido premonición de su muerte

Testigos presenciales aportaron detalles clave sobre los segundos previos al choque.

MinTransporte revela hallazgos preliminares del siniestro aéreo en donde murió el cantante Yeison Jiménez

El dueño del predio decidió divulgar las imágenes como aporte a lo ocurrido.

Propietario de finca cercana de donde murió Yeison Jiménez enseñó video del momento exacto en que la avioneta explota

Pipe Bueno no contuvo el llanto al recordar a Yeison Jiménez tras un día de su fallecimiento.

Pipe Bueno se quebró en SEMANA por la muerte de Yeison Jiménez; reveló cómo fue su último contacto

Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros.

Walter Mercado: los números para llevarse el premio mayor de la lotería en la noche del 11 de enero

El popular video de Yeison Jiménez que fue protagonizado por Karina García: “le queda perfecta”.

Karina García lamentó la muerte de Yeison Jiménez y recordó video en el que fue protagonista

Luis Alberto Posada y Yeison Jiménez han protagonizado una polémica en las redes sociales.

A pesar de fuerte pelea, Luis Alberto Posada se mostró afectado por la muerte de Yeison Jiménez: “No lo quería para él”

Yeison Jiménez hará historia en Bogotá.

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en El Campín: todo lo que debe saber para asistir

Marbelle y Yeison Jiménez

Marbelle recordó cuando cantó con Yeison Jiménez con un desgarrador mensaje de despedida: “No soy fuerte para esto”

Heidy y Yeison Jiménez.

Doloroso mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras confirmarse la muerte del famoso cantante: “Dime que es mentira”

Noticias Destacadas