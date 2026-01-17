700 artistas, música y color: así arranca el Carnaval de Barranquilla con la Coronación de los Reyes del Carnaval de los Niños

Este domingo, la Plaza de la Paz será el escenario de la Coronación de Sharon Acosta y Joshua Ortiz, con un despliegue de 700 artistas, música, color y todas las medidas de seguridad y salud para que familias y niños disfruten del Carnaval de Barranquilla 2026.

Todo listo para el Bando y Coronación de los Reyes del Carnaval de los Niños

La Plaza de la Paz será el epicentro de la celebración infantil del Carnaval de Barranquilla 2026 este domingo 18 de enero, con la tradicional ceremonia del Bando y Coronación de los Reyes del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta y Joshua Ortiz.

La Alcaldía Distrital ha dispuesto un amplio plan de seguridad, salud y contingencia para que cientos de carnavaleritos y sus familias vivan una jornada festiva, sana y segura.

Para garantizar el normal desarrollo del evento, 120 policías metropolitanos liderarán las labores de vigilancia con apoyo de tropas del Ejército Nacional en los alrededores de la Plaza de la Paz.

Las autoridades instalarán un Puesto de Mando Unificado (PMU) desde las 2:00 p.m. y la apertura de puertas al público será desde las 3:00 p.m., con entrada gratuita para todos los asistentes.

En materia de salud, el plan contempla 50 socorristas de la Cruz Roja para primeros auxilios, tres ambulancias de atención básica, un Módulo de Estabilización y Clasificación de Pacientes (MEC) y ocho brigadistas contraincendios.

La Alcaldía ha emitido recomendaciones esenciales para padres y cuidadores: mantener hidratados a los niños, vigilar permanentemente a los menores de edad, identificar zonas de evacuación y personal de atención médica, y usar ropa cómoda.

También recomienda evitar el uso de espumas y talcos de Carnaval, tomar medicamentos antes de salir de casa y lavarse las manos antes de manipular alimentos y después de ir al baño.

Estas medidas buscan que la jornada se desarrolle con tranquilidad y ambiente familiar.

Cientos de artistas alistan sus coreografías para abrirle las puertas al evento más tradicional de Barranquilla Foto: Foto: cortesía prensa Carnaval de Barranquilla

Desde la raíz hasta la fiesta: así vibra el Carnaval de Barranquilla 2026

De acuerdo con fuentes oficiales del Carnaval de Barranquilla, el Carnaval de Barranquilla 2026 arrancará oficialmente con la Lectura del Bando, programada para este sábado 17 de enero a las 8:00 p.m. en el Estadio Romelio Martínez.

Este acto inaugural reunirá a más de 700 artistas en escena, encabezados por la Reina del Carnaval, Michelle Char Fernández, y el Rey Momo, Adolfo Maury Cabrera, quienes darán inicio a la temporada festiva que se vivirá hasta el Miércoles de Ceniza.

La producción artística “Raíz Negra”, dirigida por el coreógrafo Pedro Díaz, rendirá homenaje a la herencia afrocolombiana y caribeña, destacando la ancestralidad africana como uno de los pilares culturales del carnaval.

El espectáculo se desarrollará en cinco momentos temáticos, combinando ritmos como rumba, son, salsa, soukus y champeta, junto a tecnologías de vanguardia como video mapping, drones y pantallas LED, ofreciendo una experiencia visual y musical envolvente para los asistentes.

Además, la jornada contará con un concierto de cierre donde se presentarán artistas reconocidos de la música colombiana y caribeña, incluyendo Grupo Niche, Iván Villazón, Chelito de Castro, y exponentes de la champeta como J Black, Cofee el Cafetero, Jader Tremendo y Luister La Voz, garantizando que la música y la alegría lleguen a todos los rincones de la ciudad.

Con trajes llenos de color, coreografías espectaculares y un ambiente festivo, la Lectura del Bando promete iniciar el Carnaval de Barranquilla 2026 con toda la energía, tradición y ritmo que caracteriza a la ciudad.