Bogotá

Educación Bogotá advierte que nómina de docentes del distrito no podrá ser pagada a tiempo porque “el Ministerio de Educación no ha girado” los recursos

Según la cartera distrital, esta situación no se había presentado desde hace 20 años. Solo recibirán su pago oportuno los docentes financiados con recursos del distrito.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 11:20 p. m.
La secretaria de Educación de Bogotá le pidió a el ministro Daniel Rojas que revisara la tesis sobre el sueldo de los maestros de la ciudad.
La secretaria de Educación de Bogotá le pidió a el ministro Daniel Rojas que revisara la tesis sobre el sueldo de los maestros de la ciudad. Foto: Semana

La Secretaría de Educación de Bogotá lanzó una alerta urgente al Ministerio de Educación Nacional por el riesgo de retrasos en el pago de la nómina de los docentes de la capital, tras la falta de giro oportuno de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) por parte del Gobierno Nacional.

Freno a colegios: les recuerdan ley que impide que dejen por fuera a estudiantes que incumplan este requisito

En una carta enviada el 27 de enero y dirigida al ministro de Educación, Daniel Rojas, la secretaria de Educación del Distrito, Isabel Segovia Ospina, advirtió que la ausencia de estos recursos compromete el pago de la nómina de los educadores, una situación que no se presentaba desde hace 20 años.

De acuerdo con el documento, históricamente el Gobierno Nacional ha transferido los recursos del SGP entre los días 20 y 21 de cada mes, lo que ha permitido a Bogotá cumplir de manera oportuna con sus obligaciones salariales.

No obstante, en esta ocasión el giro no se realizó, situación que, según la Secretaría, ya se materializó y pone en riesgo los derechos laborales de miles de docentes.

Bogotá

Murió un bebé de 11 meses en un jardín infantil y ahora capturan a su padre: esta sería la razón que daría un giro al caso

Bogotá

¿Lloverá este miércoles 28 de enero? Entregan pronóstico del clima en Bogotá

Bogotá

Movilizaciones este miércoles 28 de enero en Bogotá por el salario mínimo vital: horarios y puntos de concentración

Bogotá

Salen al aire reveladores videos que muestran la entrega de frambuesas con talio para envenenar a dos menores en Bogotá

Bogotá

Así será la estación más grande del metro de Bogotá: tendrá tres pisos, un minimercado y varios espacios de servicio comunitario

Bogotá

Los tres acuerdos fundamentales que Petro y Galán alcanzaron para rescatar el Hospital San Juan de Dios: 1,6 billones de pesos están en juego

Bogotá

Con poderoso fármaco de uso veterinario, habría drogado y robado a joven de 18 años en inmediaciones de la zona T: esta es la historia

Bogotá

Petro acusa al distrito de frenar el multicampus de Suba por rechazar aulas “no convencionales”; asegura que “predios ya no se pueden usar”

Bogotá

El profesor José Lizcano Caro fue posesionado como nuevo rector de la Universidad Distrital

Bogotá

¿Secretaría de Educación posesionará al profesor Lizcano en la rectoría de la U. Distrital? Este es el sombrío panorama de esa elección

Cuatro directivos de la Secretaría de Educación en la lupa de la Personería de Bogotá por presuntas irregularidades en millonario contrato
Ministro de Educación, Daniel Rojas, sobre apertura de la UIS
Ministro de Educación, Daniel Rojas, sobre apertura de la UIS Foto: Gobernación de Arauca

La secretaria Segovia aseguró que se trata de un hecho sin precedentes. “Por primera vez en 20 años, el Gobierno Nacional no le gira a Bogotá los recursos del SGP para pagar a tiempo la nómina de los docentes, según los acuerdos históricos con el magisterio de Bogotá”, señaló.

Precisó también que el miércoles 28 de enero únicamente recibirán su salario los maestros financiados con recursos propios del Distrito, mientras que el resto de docentes deberá esperar a que el Ministerio de Educación realice el giro correspondiente.

Procuraduría pide explicación a la Secretaría de Educación de Bogotá, tras presunta discriminación a colegios públicos en un evento
Distrito entregó la nueva Institución Educativa Colegio Lucila Rubio de Laverde en la localidad de Engativá
Distrito entregó la nueva Institución Educativa Colegio Lucila Rubio de Laverde en la localidad de Engativá Foto: Alcaldía de Bogotá

La funcionaria recordó que la situación había sido advertida con anticipación. Según indicó, desde septiembre de 2025 el Distrito alertó al Ministerio de Educación Nacional sobre el riesgo de no contar con los recursos de manera oportuna.

“Hoy este temor se materializó. Esperamos recibir los recursos lo antes posible para lograr pagar la nómina antes del fin de mes”, afirmó Segovia, en un mensaje dirigido directamente al ministro Daniel Rojas.

Bogotá
Bogotá. Octubre 30 de 2025. Se dio inicio a la manifestación convocada por Fecode, que reúne a sindicatos del magisterio y otras asociaciones sindicales, con el objetivo de alzar su voz frente a la crisis que atraviesa el sistema de salud del magisteri Foto: Colprensa - Cristian Bayona

En la comunicación oficial, la Secretaría subraya que actuó en cumplimiento de su deber de diligencia y reitera que el retraso no obedece a fallas administrativas del Distrito, sino a la no disponibilidad de los recursos nacionales.

Finalmente, la entidad hizo un llamado urgente al Ministerio de Educación para que subsane de inmediato esta situación y garantice el pago oportuno de la nómina, con el fin de evitar mayores afectaciones al sistema educativo de la capital.

Más de Bogotá

El bebé tenía solo 11 meses.

Murió un bebé de 11 meses en un jardín infantil y ahora capturan a su padre: esta sería la razón que daría un giro al caso

Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias.

¿Lloverá este miércoles 28 de enero? Entregan pronóstico del clima en Bogotá

La secretaria de Educación de Bogotá le pidió a el ministro Daniel Rojas que revisara la tesis sobre el sueldo de los maestros de la ciudad.

Educación Bogotá advierte que nómina de docentes del distrito no podrá ser pagada a tiempo porque “el Ministerio de Educación no ha girado” los recursos

Marcha gremios de trabajadores

Movilizaciones este miércoles 28 de enero en Bogotá por el salario mínimo vital: horarios y puntos de concentración

En las imágenes se ve al domiciliario ingresando al conjunto.

Salen al aire reveladores videos que muestran la entrega de frambuesas con talio para envenenar a dos menores en Bogotá

La reestructuración fue propuesta por la Alcaldía.

Así será la estación más grande del metro de Bogotá: tendrá tres pisos, un minimercado y varios espacios de servicio comunitario

Acuerdo entre Petro y Galán sobre el San Juan de Dios

Los tres acuerdos fundamentales que Petro y Galán alcanzaron para rescatar el Hospital San Juan de Dios: 1,6 billones de pesos están en juego

Compañero del edil de Usaquén fue drogado y robado

Con poderoso fármaco de uso veterinario, habría drogado y robado a joven de 18 años en inmediaciones de la zona T: esta es la historia

La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad de la ciudad.

Así es la rotación del pico y placa en Bogotá este miércoles, 28 de enero

Así de verá el nuevo Corredor de la Séptima.

Así se verá el nuevo Corredor de la Séptima que comienza su construcción en febrero: la obra que le cambiará la cara al oriente de Bogotá

Noticias Destacadas