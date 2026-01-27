La Secretaría de Educación de Bogotá lanzó una alerta urgente al Ministerio de Educación Nacional por el riesgo de retrasos en el pago de la nómina de los docentes de la capital, tras la falta de giro oportuno de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) por parte del Gobierno Nacional.

Freno a colegios: les recuerdan ley que impide que dejen por fuera a estudiantes que incumplan este requisito

En una carta enviada el 27 de enero y dirigida al ministro de Educación, Daniel Rojas, la secretaria de Educación del Distrito, Isabel Segovia Ospina, advirtió que la ausencia de estos recursos compromete el pago de la nómina de los educadores, una situación que no se presentaba desde hace 20 años.

De acuerdo con el documento, históricamente el Gobierno Nacional ha transferido los recursos del SGP entre los días 20 y 21 de cada mes, lo que ha permitido a Bogotá cumplir de manera oportuna con sus obligaciones salariales.

No obstante, en esta ocasión el giro no se realizó, situación que, según la Secretaría, ya se materializó y pone en riesgo los derechos laborales de miles de docentes.

Cuatro directivos de la Secretaría de Educación en la lupa de la Personería de Bogotá por presuntas irregularidades en millonario contrato

Ministro de Educación, Daniel Rojas, sobre apertura de la UIS Foto: Gobernación de Arauca

La secretaria Segovia aseguró que se trata de un hecho sin precedentes. “Por primera vez en 20 años, el Gobierno Nacional no le gira a Bogotá los recursos del SGP para pagar a tiempo la nómina de los docentes, según los acuerdos históricos con el magisterio de Bogotá”, señaló.

Precisó también que el miércoles 28 de enero únicamente recibirán su salario los maestros financiados con recursos propios del Distrito, mientras que el resto de docentes deberá esperar a que el Ministerio de Educación realice el giro correspondiente.

Procuraduría pide explicación a la Secretaría de Educación de Bogotá, tras presunta discriminación a colegios públicos en un evento

Distrito entregó la nueva Institución Educativa Colegio Lucila Rubio de Laverde en la localidad de Engativá Foto: Alcaldía de Bogotá

La funcionaria recordó que la situación había sido advertida con anticipación. Según indicó, desde septiembre de 2025 el Distrito alertó al Ministerio de Educación Nacional sobre el riesgo de no contar con los recursos de manera oportuna.

“Hoy este temor se materializó. Esperamos recibir los recursos lo antes posible para lograr pagar la nómina antes del fin de mes”, afirmó Segovia, en un mensaje dirigido directamente al ministro Daniel Rojas.

Bogotá. Octubre 30 de 2025. Se dio inicio a la manifestación convocada por Fecode, que reúne a sindicatos del magisterio y otras asociaciones sindicales, con el objetivo de alzar su voz frente a la crisis que atraviesa el sistema de salud del magisteri Foto: Colprensa - Cristian Bayona

En la comunicación oficial, la Secretaría subraya que actuó en cumplimiento de su deber de diligencia y reitera que el retraso no obedece a fallas administrativas del Distrito, sino a la no disponibilidad de los recursos nacionales.

Finalmente, la entidad hizo un llamado urgente al Ministerio de Educación para que subsane de inmediato esta situación y garantice el pago oportuno de la nómina, con el fin de evitar mayores afectaciones al sistema educativo de la capital.