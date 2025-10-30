Suscribirse

Bogotá

Cuatro directivos de la Secretaría de Educación en la lupa de la Personería de Bogotá por presuntas irregularidades en millonario contrato

Según el comunicado, los funcionarios habrían elegido de manera irregular la modalidad de subasta inversa para la contratación del proceso.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
30 de octubre de 2025, 12:40 p. m.
La Secretaría de Educación defendió el proceso para la adquisición de estos equipos tras señalar que se ajustó a los requerimientos legales.
La Secretaría de Educación defendió el proceso para la adquisición de estos equipos tras señalar que se ajustó a los requerimientos legales. | Foto: Secretaría de Educación/página web

La Personería de Bogotá abrió una investigación disciplinaria contra cuatro altos funcionarios de la Secretaría de Educación Distrital (SED) por presuntas irregularidades en la selección de la modalidad contractual utilizada para la adquisición de un servicio tecnológico avaluado en más de 74.000 millones de pesos.

Contexto: Personería le pone la lupa a cuestionado contrato para la compra de siete máquinas de bomberos que se pagaron en 2022 y nunca llegaron a Bogotá
Personero de Bogotá, Andrés Castro Franco
Personero de Bogotá, Andrés Castro Franco. | Foto: Personería de Bogotá

De acuerdo con el organismo de control, los implicados son Milena del Pilar Sandoval Gómez, jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información; Paola Andrea Henao Zamora, jefe de la Oficina de Apoyo Precontractual; Carolina Herrera Ramírez, directora de Contratación; y Carlos Arturo Charria Hernández, subsecretario de Despacho de la entidad.

Según el comunicado, los funcionarios habrían elegido de manera irregular la modalidad de subasta inversa para la contratación del proceso SED-SA-SI-OTIC-036-2025, cuyo objeto era la administración, operación, desarrollo, implementación, soporte y mantenimiento de los Data Center y de la Mesa de Soluciones TI de la Secretaría.

Contexto: Procuraduría General sancionó e inhabilitó por 14 meses al concejal Fuchi por haber agredido a agentes de policía
La Secretaría de Educación del Distrito hizo un aporte de $34.208 millones y el Ministerio de Educación Nacional participó con $13.185 millones.
La Secretaría de Educación del Distrito hizo un aporte de $34.208 millones y el Ministerio de Educación Nacional participó con $13.185 millones. | Foto: Alcaldía de Bogotá

El contrato, con un valor estimado en $74.010.231.074, buscaba fortalecer la infraestructura tecnológica del sector educativo del Distrito, pero la Personería advierte que la selección del método de contratación pudo vulnerar los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la función pública.

La investigación está a cargo del Grupo de Respuesta Inmediata de la Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico, que indagará si los servidores públicos actuaron conforme a la ley y si se presentaron omisiones o actuaciones indebidas que afecten la legalidad del proceso.

Contexto: Directora de Bomberos de Bogotá dice que máquinas extintoras “están casi listas”, tras anuncio de investigación de la Personería
Personero de Bogotá
La personería le puso la lupa a los funcionarios. | Foto: Redes Concejo de Bogotá

De confirmarse las irregularidades, los funcionarios podrían enfrentar sanciones disciplinarias que van desde la suspensión hasta la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos, dependiendo de la gravedad de los hallazgos.

La Personería insistió en que su actuación busca garantizar la transparencia en la gestión pública y proteger el uso adecuado de los recursos del Distrito, especialmente aquellos destinados a la educación, uno de los sectores más sensibles para la ciudadanía capitalina.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Bolsa Mercantil aclara su papel en la licitación del servicio de vigilancia del IDRD: “No se adjudican contratos ni se seleccionan ganadores”

2. Famosa actriz anunció que será mamá por primera vez y publicó conmovedor video de la noticia: “El más importante”

3. Junior perdió, pero un hincha celebró en el Metropolitano: les pidió matrimonio a dos mujeres y todo se vio en vivo

4. Exsubdirector del DAS, Emiro Rojas, fue condenado en la Corte Suprema por tortura a la periodista Claudia Julieta Duque

5. ‘Berghain’ de Rosalía, Björk e Yves Tumor: letra, video y significado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Personería de BogotáSecretaría de Educación de Bogotá corrupción

Noticias Destacadas

Bogotá, Octubre 30 de 2025. En inmediaciones del Portal Américas, integrantes del gremio de moteros realizan bloqueos intermitentes sobre la Avenida Ciudad de Cali con Avenida Villavicencio, en protesta por las restricciones impuestas por la Alcaldía de Bogotá con motivo de la celebración de Halloween.

La multa que deben pagar motociclistas por no cumplir restricción de parrillero: terror para el bolsillo en Halloween

Alcalde Carlos Fernando Galán

Alcalde Carlos Fernando Galán le envió claro mensaje a moteros que bloquean vías de Bogotá este jueves, 30 de octubre

Redacción Nación
La Secretaría de Educación defendió el proceso para la adquisición de estos equipos tras señalar que se ajustó a los requerimientos legales.

Cuatro directivos de la Secretaría de Educación en la lupa de la Personería de Bogotá por presuntas irregularidades en millonario contrato

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.