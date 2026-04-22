Investigan grafiti de “tiroteo” que habría aparecido en colegio del sur de Bogotá: padres de familia se pronunciaron

El consejo de padres del Colegio Ángela Restrepo Moreno, ubicado en Ciudad Bolívar, emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por una situación que podría representar riesgos para la comunidad educativa. El documento, fechado el 20 de abril de 2026, fue dirigido a la opinión pública y a las autoridades competentes.

Secretaría de Educación se pronunció tras anuncio de paro de profesores y tomó decisión sobre las clases de este 12 de marzo en Bogotá

Comunicado padres de familia. Foto: Consejo de padres

En el pronunciamiento, los padres de familia rechazan de manera categórica cualquier acto o amenaza que atente contra la integridad, seguridad y bienestar de estudiantes, docentes y demás miembros de la institución. Según el comunicado, ese mismo día recibieron, por parte de estudiantes, una imagen que generó “profunda preocupación” y que estaría relacionada con posibles situaciones de riesgo dentro del colegio.

La imagen mencionada corresponde a un grafiti en el que se lee la palabra “tiroteo” junto a una fecha específica, lo que encendió las alertas entre la comunidad educativa. Ante este hecho, el consejo de padres hizo un llamado urgente a las autoridades para que se activen los protocolos correspondientes.

Renunció Isabel Segovia a la Secretaría de Educación de Bogotá: este será su reemplazo en la cartera

Colegio en Ciudad Bolívar. Foto: Alcaldía de Bogotá

En particular, solicitaron la intervención de la Secretaría de Educación de Bogotá, la Dirección Local de Educación (Dile) y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de investigar lo ocurrido, esclarecer los hechos y adoptar medidas que garanticen la protección de todos los integrantes del colegio.

El comunicado también insiste en la necesidad de actuar con celeridad para prevenir cualquier situación que pueda afectar la convivencia escolar o poner en riesgo la seguridad de la comunidad. Asimismo, reitera el compromiso del consejo de padres con el bienestar de los estudiantes y con el acompañamiento a las autoridades en el proceso de verificación de la información.

Distrito confirmó que dineros del SGP que debía enviar el Gobierno para el pago de la nómina de los docentes llegaron a las cuentas de Bogotá

Foto: Guillermo Torres

El documento fue firmado por el consejo de padres del colegio y difundido públicamente como una medida para informar a la comunidad educativa y alertar a las instituciones responsables sobre la situación reportada.

SEMANA se comunicó con las entidades correspondientes para indagar por la situación y desde las entidades señalaron que conocen del comunicado de los padres y que ya activaron todos los protocolos necesarios para monitorear la alerta; se informó a las autoridades correspondientes y están dispuestos todos los canales para proteger a los estudiantes de la institución en cuestión. Además de eso, se están realizando las verificaciones de rigor para comprobar el origen del grafiti.