Renunció Isabel Segovia a la Secretaría de Educación de Bogotá: este será su reemplazo en la cartera

En la tarde de este jueves, 12 de febrero, se conoció que Isabel Segovia, quien se venía desempeñando como secretaria de Educación de Bogotá, remitió su carta de renuncia al cargo al alcalde Carlos Fernando Galán.

Según trascendió, los motivos por los que Segovia abandona el cargo están relacionados con proyectos familiares y compromisos inamovibles en ese sentido.

Julia Rubiano, nueva secretaria de Educación de Bogotá. Foto: Secretaría de Educación de Bogotá

En su reemplazo asumirá como nueva secretaria de Educación Julia Rubiano, quien hasta hoy se desempeñaba como subsecretaria de Calidad y Pertinencia.

Rubiano, según lo reseñado en la página de la Secretaría de Educación, es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile.

Durante más de 15 años ha liderado proyectos y programas en los sectores público, privado y de cooperación internacional.

En todos ellos, su trabajo ha estado orientado a diseñar, implementar y acompañar estrategias para el mejoramiento de la calidad educativa, mediante la colaboración con docentes y directivos en diferentes regiones del país.

En el Ministerio de Educación Nacional formó parte del equipo de formulación e implementación del proyecto de Educación Rural y fue la primera gerente de la implementación de la Jornada Única.

Su amplia experiencia en el sector educativo incluye la dirección del Premio Compartir al Maestro, el cargo de jefa de Colegios del British Council y su labor como consultora para entidades como UNICEF.