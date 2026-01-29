Luego de la pelea que duró casi toda la semana entre la secretaria de Educación del Distrito, Isabel Segovia; el ministro de Educación, Daniel Rojas; y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por el retraso en el giro de los fondos para el pago de los maestros del sistema público de educación de la capital del país, hoy, por fin, llegó el dinero del SGP a las cuentas de Bogotá.

Sobre las 11:30 de la mañana fue la misma Segovia quien, a través de su cuenta de X, confirmó que ya el dinero estaba listo y que el Distrito comenzaría el proceso de rutina para realizar la aspersión de sueldos este viernes 30 de enero.

En ese mismo sentido, la jefe de la cartera de educación en la ciudad hizo un llamado a la nación y, en particular, al Ministerio de Educación para que “no vuelva a incumplir el acuerdo con Bogotá, que permite pagar a nuestros maestros tres días hábiles antes de terminar el mes”.

A renglón seguido, Segovia señaló que esperan que “el resto de las entidades territoriales reciban el recurso próximamente para que sus docentes puedan recibir el pago de su salario, lo antes posible”.

Esas palabras de la secretaria de Educación son justamente porque los secretarios de Educación de la Alcaldía de Envigado, de Barrancabermeja y de Cali reportaron no haber recibido los giros de la Nación necesarios para cumplir con los acuerdos de pago de nómina de los maestros de instituciones oficiales.

Finalmente, Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá, señaló que “con el giro de hoy, 29 de enero, de los recursos para la nómina docente, en Hacienda Bogotá activamos nuestros procesos para que los maestros del Distrito puedan recibir sus pagos mañana temprano. Nuestra prioridad es garantizar un trámite seguro y eficiente para honrar la labor de nuestros docentes”.