“Funcionarios malintencionados”: ministro de Educación responde al Distrito por acusación sobre pago de sueldos de maestros

Este 27 de enero, la Secretaría de Educación de Bogotá anunció que no todos los maestros de la ciudad recibirían su salario en la fecha habitual.

Según la entidad distrital, solo los docentes financiados con recursos propios del Distrito tendrían su pago el miércoles 28 de enero, mientras que el resto debería esperar a que el Ministerio de Educación Nacional realice el giro correspondiente del Sistema General de Participaciones (SGP), con el que se cubre una parte significativa de la nómina del magisterio.

Educación Bogotá advierte que nómina de docentes del distrito no podrá ser pagada a tiempo porque “el Ministerio de Educación no ha girado” los recursos

La información fue difundida por la secretaria de Educación, Isabel Segovia, quien aseguró que, por primera vez en dos décadas, el Gobierno nacional no había transferido a tiempo los recursos necesarios para cumplir con los acuerdos históricos de pago con los docentes de Bogotá.

En su mensaje, la funcionaria explicó que la falta de esos recursos ponía en riesgo el pago oportuno de la nómina y señaló que desde septiembre del año pasado el Distrito había advertido al Ministerio sobre la posibilidad de que esto ocurriera.

Tras hacerse pública la denuncia del Distrito, el ministro de Educación, Daniel Rojas, reaccionó a través de su cuenta en la red social X. En un mensaje dirigido a los docentes de Bogotá, el jefe de la cartera señaló: “Maestros y maestras de Bogotá, no se dejen engañar por funcionarios malintencionados que no escatiman oportunidad para estigmatizarles”.

De manera paralela, el Ministerio de Educación publicó en la misma red social un trino en el que aseguró que no existe retención de la nómina docente y que los giros se están realizando dentro de los tiempos establecidos por la ley.

En ese mensaje, la entidad explicó que las transferencias del Sistema General de Participaciones se efectúan en los últimos días del mes y que, una vez se hacen efectivas, las entidades territoriales cuentan con un plazo corto para proceder al pago de los salarios.

La cartera de Educación indicó además que se están adelantando los trámites administrativos necesarios para que todos los docentes del país reciban su nómina dentro de los términos legales y reiteró que el compromiso del Gobierno es con el respeto, la dignidad y las garantías laborales de quienes ejercen la docencia.

En la capital, el pago de nómina involucra a miles de trabajadores en el sector educativo. Según el mismo Distrito, cualquier retraso en las transferencias de la Nación impacta la gestión operativa y pone en riesgo la puntualidad de esos pagos.