Alcalde Galán confirma reunión con gobernador de Cundinamarca para definir pico y placa a vehículos no matriculados en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que en los próximos días se reunirá con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, con el objetivo de avanzar en un acuerdo sobre el pico y placa para vehículos que no están matriculados en la capital.

La medida busca coordinar acciones entre Bogotá y los municipios vecinos para mejorar la movilidad y el flujo de entrada y salida de la ciudad.

Según Galán, la reunión tiene como propósito abrir un diálogo que permita encontrar recursos y soluciones conjuntas para la región.

“Busquemos juntos los recursos que van a permitir que hagamos las inversiones para que la gente vea que se resuelve el problema de entradas y salidas a Bogotá”, señaló el mandatario.

El alcalde enfatizó que la intención no es generar conflictos, sino trabajar de manera equilibrada con Cundinamarca y con los alcaldes de los municipios cercanos.

“Espero tener próximamente una nueva reunión para abrir un diálogo sobre toda la relación y cómo podemos cumplir el objetivo que tenemos, porque lo tenemos los dos, de coordinarnos mejor y trabajar equilibradamente por el bien de los habitantes de Bogotá y de la región”, afirmó.

El mandatario recordó que ya se han realizado encuentros previos, como el realizado en diciembre con el gobernador y el alcalde de Soacha. Ahora, el objetivo es continuar ese diálogo y avanzar en la coordinación regional.

Entre los temas mencionados por Galán se encuentran los estudios y obras para la ampliación de la vía 80, la extensión de TransMilenio hasta Siberia, la construcción y ampliación de la autopista norte y los avances en la calle 13, así como otras vías de acceso a la ciudad.

Galán subrayó que la coordinación entre Bogotá y Cundinamarca es fundamental para que las entradas y salidas de la ciudad funcionen mejor. “Bogotá, digamos, los que viven en Bogotá y los que viven con Dinamarca, necesitan que las entradas y salidas funcionen mejor. Y eso es lo que tenemos que lograr”, afirmó.

El alcalde también mencionó la frustración de quienes transitan diariamente hacia y desde la ciudad: “La gente con razón se frustra diciendo, ‘Oiga, ¿por qué yo me demoro 2 horas en entrar y salir de Bogotá?’”, explicó.

Según Galán, la Alcaldía plantea que las inversiones y mejoras en vías se complementen con políticas como el pico y placa para vehículos que no están matriculados en Bogotá. Por ahora, no se han definido fechas ni detalles específicos sobre la medida.