Más de 800 colegios han cerrado: la advertencia sobre el futuro de la educación privada

El sector educativo privado en Colombia atraviesa un punto de inflexión. Más de 800 colegios han cerrado desde la pandemia, según la Acoprícol, reflejando una transformación profunda en la demanda y en la sostenibilidad del modelo. Solo en 2025, Bogotá registró el cierre de 35 instituciones.

Para Santiago José Castro Agudelo, rector del British International School, el problema no es coyuntural, sino de adaptación.

“Los colegios que no se entienden como empresas están destinados a desaparecer”, afirma, al señalar que durante años el sector operó bajo la premisa de que la demanda superaría a la oferta, algo que hoy no ocurre.

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El directivo identifica varios factores detrás de la caída en la matrícula. Entre ellos, un ajuste demográfico asociado a la incertidumbre económica y al aumento del costo de vida, que ha llevado a muchas familias a replantear la decisión de tener hijos.

A esto se suma un cambio en las prioridades sociales, donde, según advierte, “tener muchas veces está por encima de ser”, lo que modifica las decisiones de inversión en educación.

El entorno regulatorio también juega un papel clave. Castro cuestiona que los incrementos en matrículas autorizados estén por debajo del aumento del salario mínimo, lo que, en su opinión, pone presión sobre la sostenibilidad financiera de los colegios.

“Son miles de instituciones las que hacen de tripas corazón para cumplir con nómina y exigencias regulatorias cada vez mayores”, sostiene.

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A pesar de este panorama, no todos los colegios enfrentan el mismo destino. El rector explica que existe una creciente polarización en el sector: mientras las familias con mayores ingresos acceden a instituciones de alto costo, una parte importante de la clase media ha migrado hacia la educación pública, fenómeno que denomina como la “población sánduche”. Esto ha afectado especialmente al segmento medio del mercado educativo.

Rector del British International School (BIS) de Barranquilla Foto: British International School

En contraste, el British International School ha logrado mantener una senda de crecimiento. Actualmente, supera los 1.100 estudiantes, registra una tasa de retención superior al 95 % y mantiene resultados académicos destacados.

Según Castro, esto responde a una estrategia basada en la coherencia institucional, la excelencia académica y la capacidad de adaptación sin perder identidad.

El contexto regional también marca diferencias. Mientras Bogotá enfrenta problemas de movilidad, seguridad e incluso acceso a servicios básicos, Barranquilla se consolida como un polo de crecimiento, impulsado por la inversión, la construcción de vivienda y la llegada de nuevas familias.

Para Castro, el futuro del sector no depende exclusivamente de adoptar modelos internacionales o innovaciones aisladas, sino de mantener coherencia y evitar la burocracia excesiva. “Los colegios que se asumen como ‘oasis’ desconectados de la realidad corren el riesgo de desaparecer”, advierte.

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En ese escenario, la educación privada en Colombia enfrenta un reto claro: adaptarse a un entorno más competitivo, con menos estudiantes y mayores exigencias, donde sobrevivir dependerá de su capacidad para evolucionar sin perder su esencia.