Esta es la nueva tecnología que busca mejorar la movilidad en Bogotá. “Es el cerebro de la ciudad”

En Bogotá, la gestión de la movilidad ha entrado en una fase de transformación marcada por el uso de tecnología y la centralización de la información. Actualmente, la capital enfrenta un escenario complejo, ya que hay múltiples frentes de obra, aumento de la demanda de transporte y la necesidad de responder en tiempo real a incidentes en vía.

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Bogotá contaba con el Centro de Gestión de Tránsito, que monitoreaba la movilidad mediante más de 330 cámaras y recogía información sobre velocidades, flujos vehiculares y siniestralidad. Sin embargo, la dispersión de sistemas y la fragmentación de datos han sido limitantes para la toma de decisiones en tiempo real.

Bogotá estrena el Centro Estratégico de Movilidad, que promete ser la revolución tecnológica que permitirá una atención total a la movilidad en la ciudad. Foto: Alcaldía de Bogotá (Fredy Gómez)

En ese escenario, la administración distrital anunció la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema centralizado: el Centro Estratégico de Movilidad (CEM), un espacio que integra información clave para la gestión del tránsito y el transporte en la ciudad. El objetivo es consolidar en un solo lugar el monitoreo y la coordinación operativa de la movilidad.

El CEM articula datos provenientes de múltiples fuentes, incluyendo cámaras de tráfico, sensores y reportes en tiempo real, lo que permite tener una visión unificada del estado de las vías. Según el Distrito, ya hay al menos 1.200 cámaras conectadas al sistema, integradas al esquema de seguridad y movilidad de la ciudad. Esto implica una capacidad ampliada de vigilancia y seguimiento sobre los principales corredores.

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El alcalde Carlos Fernando Galán se mostró orgulloso con el arranque de esta nueva era en la movilidad: “Desde ahora cambiamos la forma de cómo se maneja la movilidad de la ciudad; entró en operaciones el Centro Estratégico de Movilidad de Bogotá, que va a permitir integrar datos y tecnología para garantizar que mejoramos esa experiencia que tenemos en la movilidad”, señaló el mandatario, enfatizando que la utilidad principal del CEM está en la capacidad de reacción inmediata.

“Pasamos de tener acceso a cerca de 330 cámaras del centro de gestión antiguo a más de 10.000, integrando cámaras de TransMilenio, el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), con datos que nos da Google Maps, Waze, la ciudadanía a través de redes sociales y la información de la Línea de Emergencias 123″, aseguró Galán.

El impacto esperado está definido en términos operativos. Con esta integración, el Distrito busca mejorar la coordinación entre actores como la Secretaría de Movilidad, la Policía de Tránsito y los equipos en vía, facilitando decisiones más rápidas frente a congestiones, accidentes o cierres. En términos prácticos, esto debe traducirse en ajustes inmediatos de semáforos, desvíos y gestión de tráfico.

El modelo se articula con otras iniciativas recientes, como el Centro de Control Integrado de TransMilenio, que también centraliza la operación del sistema de transporte público y su seguridad en tiempo real. La diferencia es que el CEM amplía el alcance a toda la ciudad, no solo al sistema masivo.