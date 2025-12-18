La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) anunció un relevo tras el acuerdo entre la Junta Directiva y Francisco Lozano Gamba para su retiro del cargo efectivo desde el 16 de diciembre de 2025. La decisión marca un cambio en la dirección de la entidad en un momento clave para el desarrollo de proyectos de infraestructura en Colombia.

Durante su gestión, Lozano lideró un proceso de fortalecimiento que amplió la capacidad técnica y financiera de la FDN. Bajo su liderazgo, la entidad participó en la estructuración y financiación de proyectos en 30 subsectores, entre ellos transporte vial y férreo, energía, telecomunicaciones, infraestructura social, agua y desarrollo urbano.

Este trabajo permitió consolidar a la FDN como un actor estratégico para impulsar obras bajo estándares internacionales y con impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos.

Para garantizar continuidad, la junta directiva designó como presidente encargado a Rafael Herz, actual vicepresidente de Estructuración y Banca de Inversión, quien asumirá mientras se adelanta el proceso de selección del nuevo presidente.

Dicho proceso contará con el acompañamiento de una firma internacional especializada, con el objetivo de asegurar transparencia y coherencia con el gobierno corporativo de la entidad en transición institucional responsable.