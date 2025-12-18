Desarrollo

Cambios en la dirección de la Financiera de Desarrollo Nacional. Nombran presidente encargado

El relevo se da en momentos determinantes para la infraestructura del país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
18 de diciembre de 2025, 10:11 p. m.
Francisco Lozano, expresidente de la FDN
Francisco Lozano, expresidente de la FDN Foto: Dinero

La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) anunció un relevo tras el acuerdo entre la Junta Directiva y Francisco Lozano Gamba para su retiro del cargo efectivo desde el 16 de diciembre de 2025. La decisión marca un cambio en la dirección de la entidad en un momento clave para el desarrollo de proyectos de infraestructura en Colombia.

Durante su gestión, Lozano lideró un proceso de fortalecimiento que amplió la capacidad técnica y financiera de la FDN. Bajo su liderazgo, la entidad participó en la estructuración y financiación de proyectos en 30 subsectores, entre ellos transporte vial y férreo, energía, telecomunicaciones, infraestructura social, agua y desarrollo urbano.

Parque solar más grande de Colombia avanza rápidamente: ya va en el 71 % de su construcción

Este trabajo permitió consolidar a la FDN como un actor estratégico para impulsar obras bajo estándares internacionales y con impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos.

Para garantizar continuidad, la junta directiva designó como presidente encargado a Rafael Herz, actual vicepresidente de Estructuración y Banca de Inversión, quien asumirá mientras se adelanta el proceso de selección del nuevo presidente.

Cápsulas

CAF destina 3.175 millones de dólares para infraestructura en Latinoamérica

Cápsulas

Financiación de un billón de pesos para concesionaria vial en el departamento del Cauca

Cápsulas

Grupo Argos elige nuevo presidente, tras decisión de la junta directiva. ¿De quién se trata?

Cápsulas

ISA crea una nueva empresa para maximizar sus servicios de transición energética en Latinoamérica

Cápsulas

Colombia alcanza 3,88 GW en energías renovables y cierra 2025 con mayor participación en el sistema eléctrico

Cápsulas

Compras navideñas en línea impulsan alertas por seguridad digital en Colombia

Cápsulas

Campetrol entregó a Relianz el Premio de Sostenibilidad en la categoría social

Cápsulas

De $450.000 millones fue la participación de la FDN para el cierre financiero del proyecto Rumichaca - Pasto

Economía

El negocio de Ecopetrol e ISA: ¿se pagó el precio justo?

Macroeconomía

S&P Global Ratings rebaja calificaciones de Davivienda, la FDN y Findeter

Dicho proceso contará con el acompañamiento de una firma internacional especializada, con el objetivo de asegurar transparencia y coherencia con el gobierno corporativo de la entidad en transición institucional responsable.

Mas de Cápsulas

Francisco Lozano, expresidente de la FDN

Cambios en la dirección de la Financiera de Desarrollo Nacional. Nombran presidente encargado

.

CAF destina 3.175 millones de dólares para infraestructura en Latinoamérica

Financiación de la ruta que conecta el suroccidente colombiano.

Financiación de un billón de pesos para concesionaria vial en el departamento del Cauca

Grupo Argos

Grupo Argos elige nuevo presidente, tras decisión de la junta directiva. ¿De quién se trata?

El proyecto ISA2040 tiene como objetivo potenciar la eficiencia y productividad de sus operaciones.

ISA crea una nueva empresa para maximizar sus servicios de transición energética en Latinoamérica

Las energías renovables pasan del 2,5% al 13% de capacidad de generación de Colombia en dos años

Colombia alcanza 3,88 GW en energías renovables y cierra 2025 con mayor participación en el sistema eléctrico

Los ciberdelincuentes pueden controlar el dispositivo de manera remota sin ser detectados.

Compras navideñas en línea impulsan alertas por seguridad digital en Colombia

Relianz

Campetrol entregó a Relianz el Premio de Sostenibilidad en la categoría social

ONU Mujeres

ONU Mujeres lanza manual para transformar la narrativa periodística y comunicativa sobre lideresas en América Latina

Premios CatalHyst H2, una iniciativa del proyecto CatalHyst

Las iniciativas que marcarán el desarrollo del hidrógeno renovable en Colombia

Noticias Destacadas