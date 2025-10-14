Blessd se defendió tras ser denunciado ante la Fiscalía por secuestro y amenazas de tortura: “Sin hacerle mal a nadie”

El cantante colombiano Blessd, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, rompió el silencio tras ser denunciado en la Fiscalía por presunto secuestro y amenazas de tortura.

La denuncia revelada por SEMANA fue presentada en septiembre de 2025 por Iván Andrés Galindo Navia, mánager del también artista urbano Pirlo, quien acusó a Blessd y a parte de su equipo de seguridad de haberlo retenido, intimidado y agredido físicamente en Medellín en mayo de ese año.

Según la denuncia, la situación ocurrió tras la grabación de un video musical en el sector Alto de las Palmas, en Medellín, donde Galindo afirma que fue acusado de estar involucrado en el robo de joyas y relojes del cantante por lo que fue obligado a desnudarse, encerrado en un baño y, además, golpeado y amenazado de muerte.​​

En respuesta a la denuncia y a las especulaciones generadas, Blessd utilizó sus redes sociales, específicamente Instagram, para emitir un mensaje en el que negó las acusaciones y aseguró que es un cantante, no una persona con intenciones violentas. “Soy cantante, no un loco”, escribió, destacando que su actividad principal es hacer música y que no tiene relación con ninguna conducta negativa.​

El artista también subrayó: “Dejen de creer todo lo que ven en las redes sociales, por favor, que yo lo único que hago es hacer música y así me gano la vida, gracias a Dios, sin hacerle mal a nadie”.

De acuerdo a lo revelado por El Tiempo sobre el caso del joven reguetonero, se sabe que este no ha sido formalmente notificado por las autoridades sobre cargos en su contra, y su abogado, Luis Ángel López, expresó que las declaraciones del denunciante son versiones cambiantes y que Blessd no ha sido imputado de ningún delito formalmente. El abogado aseguró que el proceso sigue en investigación y que no hay pruebas concretas que lo involucren en hechos ilícitos.​

“Los señalamientos son falsos. Blessd no es ningún secuestrador. La versión de Pirlo ha cambiado varias veces y no vamos a prestarnos a darle escenario a esa denuncia”, sostuvo el abogado para El Tiempo.