En 22 de septiembre del 2025 se llevó a cabo la celebración número 69 del Balón de Oro, importante premio que reconoce al mejor jugador a nivel mundial.

Para poder seleccionar al deportista que se lleva este galardón, 100 periodistas expertos en esta práctica participan de una votación en la que se destacan las mejores jugadas, goles y rendimiento dentro de los distintos encuentros y copas que se llevaron a cabo en los últimos 12 meses.

Primer artista de habla hispana en presentarse en la ceremonia del balón de oro ⭐️🇨🇴 REPRESENTANDO MI PAÍS 🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴 pic.twitter.com/PwZvUZo9xd — 有福的特立尼达💙 (@BlessdOficial) September 22, 2025

Blessd, uno de los reggaetoneros más importantes de la actualidad, fue uno de los encargados de cantar sobre el escenario y alegrar a los invitados a la alfombra roja, convirtiéndose en el primer artista de habla hispana en hacer parte de este evento.

En este caso, el colombiano se presentó con un show nunca antes visto, creado específicamente para esta ceremonia, la cual es seguida minuto a minuto por millones de personas en el mundo.

Por medio de las redes sociales, los fans del cantante nacido en Medellín, lo llenaron de halagos y resaltaron su desempeño en tarima.

“Me encantó, la dio toda”; “eso, Medellín en Francia, amamos”; “qué alegría ver a los colombianos en un evento tan importante”; “felicidades por su presentación, impecable y hermosa letra”; “eso, Blessd, con toda” y “es el mejor, se lo merece”, son algunas de las palabras que se leen en X.

🎤🇨🇴 Blessd hace historia: el artista paisa cantó en la ceremonia del Balón de Oro 2025 en París, en la Alfombra Roja del icónico Théâtre du Châtelet.#Blessd #BalónDeOro #Colombia #MúsicaYFútbol pic.twitter.com/GRLfO18zHu — Radio Guatapurí (@RadioGuatapuri) September 22, 2025

Sin embargo, minutos más tarde, miles de personas se percataron de que el video oficial fue despublicado de la cuenta de Instagram oficial del evento, generando toda clase de memes y comentarios.

Pese a que no se saben las razones de la decisión de los encargados de manejar la cuenta, esto despertó polémica entre los amantes del evento y los seguidores de Blessd.

borraron el post de blessd cantando en la alfombra del balón de oro pic.twitter.com/Mcc057mzM8 — D A L B (@zerep_dalb) September 22, 2025

Muchos hptas, como van a borrar el vídeo de Blessd cantando en la gala del Balón de Oro pic.twitter.com/xdqs0hoUmQ — Kevsh (@lilkevsh) September 22, 2025

Por otro lado, hubo quienes criticaron al paisa y cuestionaron su talento, asegurando que no estaba cantando en vivo y debió haberse preparado más.

“Si es una presentación seria se le dice playback y cuando es humor es lipsync... y esto cantar, creo que no fue. Actualmente, para llegar lejos como cantante, lo único que se requiere es justamente eso, cantar"; “ahora a los eventos llevan a cualquiera”; “no me convenció, esperaba más, no sé...”, escribieron.

Si es una presentación seria se le dice: playback y cuando es humor es Lipsync… y esto cantar creo que no fue. Actualmente para llegar lejos como cantante lo último que se require es justamente eso: cantar. — Char Smulders (@ing_char) September 22, 2025

Porque ahora para tan importantes eventos llevan a cualquier mamarracho — Diktza🇨🇴 (@diktza89) September 22, 2025

Lista de ganadores del Balón de Oro en los últimos 20 años

2005: Ronaldinho (BRA)

2006: Fabio Cannavaro (ITA)

2007: Kaká (BRA)

2008: Cristiano Ronaldo (POR)

2009: Lionel Messi (ARG)

2010: Lionel Messi (ARG)

Lionel Messi, ganador del Balón de Oro 2023. | Foto: AP

2011: Lionel Messi (ARG)

2012: Lionel Messi (ARG)

2013: Cristiano Ronaldo (POR)

2014: Cristiano Ronaldo (POR)

2015: Lionel Messi (ARG)

2016: Cristiano Ronaldo (POR)

2017: Cristiano Ronaldo (POR)

2018: Luka Modric (CRO)

2019: Lionel Messi (ARG)

2020: no atribuido debido al Covid

2021: Lionel Messi (ARG)

2022: Karim Benzema (FRA)

2023: Lionel Messi (ARG)