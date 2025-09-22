Suscribirse

Balón de Oro 2025: Blessd cantó en vivo y estalló controversia tras la eliminación del video oficial

Los memes y comentarios no se hicieron esperar en las redes sociales.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

22 de septiembre de 2025, 9:34 p. m.
Así se vivió la presentación del colombiano en el importante evento deportivo.
Así se vivió la presentación del colombiano en el importante evento deportivo. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

En 22 de septiembre del 2025 se llevó a cabo la celebración número 69 del Balón de Oro, importante premio que reconoce al mejor jugador a nivel mundial.

Para poder seleccionar al deportista que se lleva este galardón, 100 periodistas expertos en esta práctica participan de una votación en la que se destacan las mejores jugadas, goles y rendimiento dentro de los distintos encuentros y copas que se llevaron a cabo en los últimos 12 meses.

Blessd, uno de los reggaetoneros más importantes de la actualidad, fue uno de los encargados de cantar sobre el escenario y alegrar a los invitados a la alfombra roja, convirtiéndose en el primer artista de habla hispana en hacer parte de este evento.

En este caso, el colombiano se presentó con un show nunca antes visto, creado específicamente para esta ceremonia, la cual es seguida minuto a minuto por millones de personas en el mundo.

Contexto: ¿Qué jugadores han ganado el Balón de Oro en la historia? Esta es la lista oficial

Por medio de las redes sociales, los fans del cantante nacido en Medellín, lo llenaron de halagos y resaltaron su desempeño en tarima.

“Me encantó, la dio toda”; “eso, Medellín en Francia, amamos”; “qué alegría ver a los colombianos en un evento tan importante”; “felicidades por su presentación, impecable y hermosa letra”; “eso, Blessd, con toda” y “es el mejor, se lo merece”, son algunas de las palabras que se leen en X.

Sin embargo, minutos más tarde, miles de personas se percataron de que el video oficial fue despublicado de la cuenta de Instagram oficial del evento, generando toda clase de memes y comentarios.

Pese a que no se saben las razones de la decisión de los encargados de manejar la cuenta, esto despertó polémica entre los amantes del evento y los seguidores de Blessd.

Por otro lado, hubo quienes criticaron al paisa y cuestionaron su talento, asegurando que no estaba cantando en vivo y debió haberse preparado más.

“Si es una presentación seria se le dice playback y cuando es humor es lipsync... y esto cantar, creo que no fue. Actualmente, para llegar lejos como cantante, lo único que se requiere es justamente eso, cantar"; “ahora a los eventos llevan a cualquiera”; “no me convenció, esperaba más, no sé...”, escribieron.

Lista de ganadores del Balón de Oro en los últimos 20 años

2005: Ronaldinho (BRA)

2006: Fabio Cannavaro (ITA)

2007: Kaká (BRA)

2008: Cristiano Ronaldo (POR)

2009: Lionel Messi (ARG)

2010: Lionel Messi (ARG)

Inter Miami's and Argentina's national team player Lionel Messi receives the 2023 Ballon d'Or trophy during the 67th Ballon d'Or (Golden Ball) award ceremony at Theatre du Chatelet in Paris, France, Monday, Oct. 30, 2023. (AP Photo/Michel Euler)
Lionel Messi, ganador del Balón de Oro 2023. | Foto: AP

2011: Lionel Messi (ARG)

2012: Lionel Messi (ARG)

2013: Cristiano Ronaldo (POR)

2014: Cristiano Ronaldo (POR)

2015: Lionel Messi (ARG)

2016: Cristiano Ronaldo (POR)

2017: Cristiano Ronaldo (POR)

Contexto: 🔴 ¿Quién ganó el Balón de Oro 2025? Reviva aquí todo lo que sucedió en la gala

2018: Luka Modric (CRO)

2019: Lionel Messi (ARG)

2020: no atribuido debido al Covid

2021: Lionel Messi (ARG)

2022: Karim Benzema (FRA)

2023: Lionel Messi (ARG)

2024: Rodri Hernández (ESP)

