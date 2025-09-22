🔴 ¿Quién ganó el Balón de Oro 2025? Reviva aquí todo lo que sucedió en la gala

8:40 a. m.: Nominados al balón de oro masculino

9:50 a. m.: Los que no asistirán

11:04 a. m.: Primeros puestos del Balón de Oro

1:13 p. m.: Se engalana el evento en París

2:42 p.m.: Hannah Hampton y Gianluigi Donnarumma suben a la tarima

4:00 p.m.:

Culminó la ceremonia

Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí se proclamaron como los ganadores de la noche en París, Francia.

3:48 p.m.:

Ousmane Dembélé, el gran vencedor

A sus 28 años, el atacante de PSG se consagra con el premio individual más importante en el mundo.

“Es impresionante lo que estoy viviendo. Increíble estar en un club como PSG”, fueron las primeras palabras del nuevo mejor jugador del planeta.

“Que Ronaldinho me dé el trofeo es una de las cosas más importantes de mi carrera”, reconoció el Mosquito.

“Ganar el Balón de Oro siempre fue un objetivo en mi carrera”, reconoció sobre la importancia que tiene para él.

“Gracias a toda mi familia por motivarme, por traerme hasta aquí”, dijo quebrado entre lágrimas Dembélé.

3:44 p.m.:

Yamal y Dembélé, los finalistas

Así quedó el top 5 del Balón de Oro masculino 2025:

Vithina Mohamed Salah Raphina.

3:44 p.m.:

Sube su majestad Ronaldinho

Invitan al escenario al astro brasileño para homenajearlo en medio de la gala del Balón de Oro en 2025.

3:35 p.m.:

Bonmatí de oro

Hat trick de balones de oro para Aitana Bonmatí (Barcelona F.C.). Quien gana en 2025 iguala lo hecho en 2023 y 2024.

Aitana Bonmatí, three times in a row! Can you believe it? 🤯#ballondor pic.twitter.com/qT53wjKiSV — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

3:17 p.m.:

PSG se lleva los honores

“¡Paris-SG es el Club Masculino del Año!“, fue el anuncio oficial del Balón de Oro tras la elección del club campeón de Champions League como el mejor de la temporada.

2:50 p.m.:

Los mejores delanteros del mundo

Ewa Pajor y Viktor Gyökeres reciben el Trofeo Gerd Müller como los mejores delanteros del año.

2:42 p.m.:

Hannah Hampton y Gianluigi Donnarumma suben a la tarima

Estos son los ganadores del Trofeo Yashin, que reconoce a los mejores arqueros del mundo en la rama femenina y masculina, respectivamente.

2:30 p.m.:

Luis Enrique, mejor DT

El técnico del París Saint-Germain fue elegido como mejor entrenador del mundo tras conseguir la Champions League. No pudo recibir el premio en directo porque está dirigiendo el clásico ante el Marsella.

2:20 p.m.:

Sarina Wiegman se lleva el Johan Cruyff

La estratega neerlandesa fue elegida como la mejor entrenadora del fútbol femenino. Actualmente dirige a la selección de Inglaterra.

2:15 p.m.:

Vicky López, ganadora del Trofeo Kopa femenino

Otro galardón que se va para Barcelona. Vicky López vence a Linda Caicedo en la votación del Trofeo Kopa a la mejor jugadora joven del planeta.

2:10 p.m.:

Lamine Yamal, ganador del Trofeo Kopa

Primer premio de la noche para Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona, que repite Trofeo Kopa por segundo año consecutivo. A sus 18 años, es un fenómeno del fútbol mundial.

LAMINE YAMAL IS THE 2025 KOPA TROPHY!



The 18-year-old Spanish wonder boy is the first to do it back-to-back!! ✨🇪🇸#TrophéeKopa #ballondor pic.twitter.com/7yuzJEMeMy — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

2:02 p.m.:

Inicia el Balón de Oro 2025

Charlotte Cardine abre la gala de premiación con su show musical en el Teatro del Châtelet.

2:00 p.m.:

Encuentro de ‘cracks’

Lamine Yamal y Ousmane Dembélé se funden en un abrazo a minutos de la elección por el Balón de Oro 2025.

1:43 p.m.:

Se desata la locura

Ronaldinho hace presencia en el evento. Algarabía total de los espectadores por ver de nuevo a la ‘sonrisa del fútbol’ mundial.

1:38 p.m.:

Dembélé comanda al PSG

Otro de los grandes favoritos al título se toma la alfombra roja del Teatro del Châtelet.

1:33 p.m.:

Yamal hace presencia

Junto a su familia y una gran parte del Barcelona, el niño maravilla arribó al lugar donde podría coronarse con su primer Balón de Oro.

1:13 p. m.:

Se engalana el evento en París

Didier Deschamps y Luis Figo arriban a la alfombra roja como otros de los grandes protagonistas del evento en territorio francés.

1:06 p. m.:

Empiezan a llegar los invitados

Desfile de estrellas en la alfombra roja del Teatro del Chatelet. Ruud Gullit, Virgil van Dijk, Alisson y Serhou Guirassy, primeras figuras en hacer presencia.

12:34 p. m.:

Blessd en la alfombra roja

Así fue la presentación del artista colombiano en París, abriendo la ceremonia del Balón de Oro.

🎤🇨🇴 Blessd hace historia: el artista paisa cantó en la ceremonia del Balón de Oro 2025 en París, en la Alfombra Roja del icónico Théâtre du Châtelet.#Blessd #BalónDeOro #Colombia #MúsicaYFútbol pic.twitter.com/GRLfO18zHu — Radio Guatapurí (@RadioGuatapuri) September 22, 2025

12:08 p. m.:

‘Top 15′ del Balón de Oro 2025

11. Pedri

12. Khvicha Kvaratskhelia

13. Harry Kane

14. Desiré Doué

15. Viktor Gyökeres

11:34 a. m.:

Más puestos revelados

16. Vinicius Jr

17. Robert Lewandowski

18. Scott McTominay

19. Joao Neves

20. Lautaro Martínez

21. Serhou Guirassy

22. Alexis Mac Allister

23. Jude Bellingham

11:04 a. m.:

Primeros puestos del Balón de Oro

24. Fabian Ruiz

25. Denzel Dumfries

26. Erling Haaland

27. Declan Rice

28. Virgil van Dijk

29. Florian Wirtz

30. Michael Olise

10:13 a.m.:

Barcelona ya llegó a París

Encabezados por el presidente Joan Laporta, la delegación del Barcelona ya está en París y se prepara para ir a la gala en el Teatro del Châtelet.

9:50 a. m.:

Los que no asistirán

París Saint-Germain jugará contra Olympique de Marsella al tiempo de la ceremonia y estos son los jugadores convocados por Luis Enrique.

9:00 a. m.:

Xabi Alonso se pronuncia

“Ya veremos qué es lo que pasa. Sí que veo mucho fútbol, pero no es tema mío, no estoy en el jurado, no tengo que votar, o sea que veremos después de la gala quién es el galardonado, pero no he pensado demasiado, estoy más pensando en el Levante”, dijo el técnico del Real Madrid en rueda de prensa.

8:40 a. m.:

Nominados al balón de oro masculino

Ousmane Dembélé (París Saint-Germain)

Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Desiré Doué (París Saint-Germain)

Denzel Dumfries (Inter de Milán)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Erling Haaland (Manchester City)

Viktor Gyökeres (Arsenal)

Achraf Hakimi (París Saint-Germain)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Scott McTominay (Napoli)

Nuno Mendes (París Saint-Germain)

Joao Neves (París-Saint-Germain)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Cole Palmer (Chelsea)

Pedri (Barcelona)

Raphinha (Barcelona)

Declan Rice (Arsenal)

Fabian Ruiz (París Saint-Germain)

Mohamed Salah (Liverpool)

Virgil Van Dijk (Liverpool)

Vinicius Jr (Real Madrid)

Vitinha (París Saint-Germain)

Florian Wirtz (Liverpool)

Lamine Yamal (Barcelona)

Tras una temporada que coronó con el título de la Champions League, el francés Ousmane Dembélé parte como favorito a quedarse con el Balón de Oro 2025.

Su principal rival es Lamine Yamal, nuevo fenómeno del fútbol mundial y estrella indiscutible del FC Barcelona. Vitinha y Raphinha son los otros grandes opcionados en esta edición, que contará con la presencia de Ronaldinho como el encargado de entregar el galardón.

La delegación colombiana estará representada por Linda Caicedo, nominada al Trofeo Kopa femenino, que premia a la mejor jugadora menor de 21 años.

Categorías que se entregarán en París: