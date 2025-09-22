Deportes
🔴 ¿Quién ganó el Balón de Oro 2025? Reviva aquí todo lo que sucedió en la gala
Ousmane Dembélé venció a Lamine Yamal en la entrega del premio que se desarrolló este lunes en el Teatro del Châtelet.
4:00 p.m.:
Culminó la ceremonia
3:48 p.m.:
Ousmane Dembélé, el gran vencedor
3:44 p.m.:
Yamal y Dembélé, los finalistas
3:44 p.m.:
Sube su majestad Ronaldinho
3:35 p.m.:
Bonmatí de oro
3:17 p.m.:
PSG se lleva los honores
2:50 p.m.:
Los mejores delanteros del mundo
2:42 p.m.:
Hannah Hampton y Gianluigi Donnarumma suben a la tarima
2:30 p.m.:
Luis Enrique, mejor DT
2:20 p.m.:
Sarina Wiegman se lleva el Johan Cruyff
2:15 p.m.:
Vicky López, ganadora del Trofeo Kopa femenino
2:10 p.m.:
Lamine Yamal, ganador del Trofeo Kopa
2:02 p.m.:
Inicia el Balón de Oro 2025
2:00 p.m.:
Encuentro de ‘cracks’
1:43 p.m.:
Se desata la locura
1:38 p.m.:
Dembélé comanda al PSG
1:33 p.m.:
Yamal hace presencia
1:13 p. m.:
Se engalana el evento en París
1:06 p. m.:
Empiezan a llegar los invitados
12:34 p. m.:
Blessd en la alfombra roja
12:08 p. m.:
‘Top 15′ del Balón de Oro 2025
11:34 a. m.:
Más puestos revelados
11:04 a. m.:
Primeros puestos del Balón de Oro
10:13 a.m.:
Barcelona ya llegó a París
9:50 a. m.:
Los que no asistirán
9:00 a. m.:
Xabi Alonso se pronuncia
8:40 a. m.:
Nominados al balón de oro masculino
Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí se proclamaron como los ganadores de la noche en París, Francia.
A sus 28 años, el atacante de PSG se consagra con el premio individual más importante en el mundo.
OUSMANE YOU DID IT! #ballondor pic.twitter.com/0eiclvXuXN— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
“Es impresionante lo que estoy viviendo. Increíble estar en un club como PSG”, fueron las primeras palabras del nuevo mejor jugador del planeta.
“Que Ronaldinho me dé el trofeo es una de las cosas más importantes de mi carrera”, reconoció el Mosquito.
“Ganar el Balón de Oro siempre fue un objetivo en mi carrera”, reconoció sobre la importancia que tiene para él.
“Gracias a toda mi familia por motivarme, por traerme hasta aquí”, dijo quebrado entre lágrimas Dembélé.
Así quedó el top 5 del Balón de Oro masculino 2025:
- Vithina
- Mohamed Salah
- Raphina.
Invitan al escenario al astro brasileño para homenajearlo en medio de la gala del Balón de Oro en 2025.
Hat trick de balones de oro para Aitana Bonmatí (Barcelona F.C.). Quien gana en 2025 iguala lo hecho en 2023 y 2024.
Aitana Bonmatí, three times in a row! Can you believe it? 🤯#ballondor pic.twitter.com/qT53wjKiSV— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
AITANA BONMATI IS THE 2025 WOMEN'S BALLON D'OR!#ballondor pic.twitter.com/wxk3OZsTle— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
“¡Paris-SG es el Club Masculino del Año!“, fue el anuncio oficial del Balón de Oro tras la elección del club campeón de Champions League como el mejor de la temporada.
Ewa Pajor y Viktor Gyökeres reciben el Trofeo Gerd Müller como los mejores delanteros del año.
Estos son los ganadores del Trofeo Yashin, que reconoce a los mejores arqueros del mundo en la rama femenina y masculina, respectivamente.
El técnico del París Saint-Germain fue elegido como mejor entrenador del mundo tras conseguir la Champions League. No pudo recibir el premio en directo porque está dirigiendo el clásico ante el Marsella.
Luis Enrique from @PSG_inside is the men's Johan Cruyff Trophy winner!#ballondor pic.twitter.com/tg2oPrIzMQ— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
La estratega neerlandesa fue elegida como la mejor entrenadora del fútbol femenino. Actualmente dirige a la selección de Inglaterra.
Otro galardón que se va para Barcelona. Vicky López vence a Linda Caicedo en la votación del Trofeo Kopa a la mejor jugadora joven del planeta.
Primer premio de la noche para Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona, que repite Trofeo Kopa por segundo año consecutivo. A sus 18 años, es un fenómeno del fútbol mundial.
LAMINE YAMAL IS THE 2025 KOPA TROPHY!— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
The 18-year-old Spanish wonder boy is the first to do it back-to-back!! ✨🇪🇸#TrophéeKopa #ballondor pic.twitter.com/7yuzJEMeMy
Charlotte Cardine abre la gala de premiación con su show musical en el Teatro del Châtelet.
Lamine Yamal y Ousmane Dembélé se funden en un abrazo a minutos de la elección por el Balón de Oro 2025.
Ronaldinho is in Paris! 🤙😍#ballondor pic.twitter.com/bnoVa7qbGR— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
Ronaldinho hace presencia en el evento. Algarabía total de los espectadores por ver de nuevo a la ‘sonrisa del fútbol’ mundial.
😎 #ballondor pic.twitter.com/THtPfXfO0R— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
Otro de los grandes favoritos al título se toma la alfombra roja del Teatro del Châtelet.
Lamine Yamal and his family! ❤️#ballondor pic.twitter.com/jWVOCYhqC0— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
Junto a su familia y una gran parte del Barcelona, el niño maravilla arribó al lugar donde podría coronarse con su primer Balón de Oro.
Didier Deschamps y Luis Figo arriban a la alfombra roja como otros de los grandes protagonistas del evento en territorio francés.
Desfile de estrellas en la alfombra roja del Teatro del Chatelet. Ruud Gullit, Virgil van Dijk, Alisson y Serhou Guirassy, primeras figuras en hacer presencia.
Así fue la presentación del artista colombiano en París, abriendo la ceremonia del Balón de Oro.
🎤🇨🇴 Blessd hace historia: el artista paisa cantó en la ceremonia del Balón de Oro 2025 en París, en la Alfombra Roja del icónico Théâtre du Châtelet.#Blessd #BalónDeOro #Colombia #MúsicaYFútbol pic.twitter.com/GRLfO18zHu— Radio Guatapurí (@RadioGuatapuri) September 22, 2025
11. Pedri
12. Khvicha Kvaratskhelia
13. Harry Kane
14. Desiré Doué
15. Viktor Gyökeres
16. Vinicius Jr
17. Robert Lewandowski
18. Scott McTominay
19. Joao Neves
20. Lautaro Martínez
21. Serhou Guirassy
22. Alexis Mac Allister
23. Jude Bellingham
24. Fabian Ruiz
25. Denzel Dumfries
26. Erling Haaland
27. Declan Rice
28. Virgil van Dijk
29. Florian Wirtz
30. Michael Olise
Encabezados por el presidente Joan Laporta, la delegación del Barcelona ya está en París y se prepara para ir a la gala en el Teatro del Châtelet.
Our delegation has arrived in Paris.#BallonDor pic.twitter.com/hjdH1yHPdN— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 22, 2025
París Saint-Germain jugará contra Olympique de Marsella al tiempo de la ceremonia y estos son los jugadores convocados por Luis Enrique.
📄 Le groupe pour #LeClassique à Marseille.#OMPSG I @Ligue1 pic.twitter.com/fOq0aDNLhs— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 22, 2025
“Ya veremos qué es lo que pasa. Sí que veo mucho fútbol, pero no es tema mío, no estoy en el jurado, no tengo que votar, o sea que veremos después de la gala quién es el galardonado, pero no he pensado demasiado, estoy más pensando en el Levante”, dijo el técnico del Real Madrid en rueda de prensa.
- Ousmane Dembélé (París Saint-Germain)
- Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Desiré Doué (París Saint-Germain)
- Denzel Dumfries (Inter de Milán)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Viktor Gyökeres (Arsenal)
- Achraf Hakimi (París Saint-Germain)
- Harry Kane (Bayern Múnich)
- Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain)
- Robert Lewandowski (Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Lautaro Martínez (Inter de Milán)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Scott McTominay (Napoli)
- Nuno Mendes (París Saint-Germain)
- Joao Neves (París-Saint-Germain)
- Michael Olise (Bayern Múnich)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Pedri (Barcelona)
- Raphinha (Barcelona)
- Declan Rice (Arsenal)
- Fabian Ruiz (París Saint-Germain)
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Virgil Van Dijk (Liverpool)
- Vinicius Jr (Real Madrid)
- Vitinha (París Saint-Germain)
- Florian Wirtz (Liverpool)
- Lamine Yamal (Barcelona)
Tras una temporada que coronó con el título de la Champions League, el francés Ousmane Dembélé parte como favorito a quedarse con el Balón de Oro 2025.
Su principal rival es Lamine Yamal, nuevo fenómeno del fútbol mundial y estrella indiscutible del FC Barcelona. Vitinha y Raphinha son los otros grandes opcionados en esta edición, que contará con la presencia de Ronaldinho como el encargado de entregar el galardón.
La delegación colombiana estará representada por Linda Caicedo, nominada al Trofeo Kopa femenino, que premia a la mejor jugadora menor de 21 años.
Categorías que se entregarán en París:
- Balón de Oro masculino
- Balón de Oro femenino
- Trofeo Kopa masculino (mejor joven)
- Trofeo Kopa femenino (mejor joven)
- Trofeo Yashin masculino (mejor arquero)
- Trofeo Yashin femenino (mejor arquera)
- Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor DT)
- Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor DT)
- Club del año masculino
- Club del año femenino