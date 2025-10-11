Colombia ha visto recientemente cómo algunos de los artistas que más resuenan en las plataformas digitales, en las discotecas y en las fiestas privadas, se han visto envueltos en hechos lamentables que han ocupado las planas de los medios más importantes no solo del país, también de América Latina y algunos en otros lugares del mundo.

El más reciente, el que tiene que ver con el paisa Stiven Mesa Londoño, Blessd, un jovencito de 25 años que pasó en menos de dos semanas de presentarse en la gala del Balón de Oro de la Fifa, ante las estrellas del fútbol mundial, a protagonizar uno de los escándalos del espectáculo más graves que ha estallado recientemente.

Así se vivió la presentación del colombiano en el importante evento deportivo. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

‘El Bendito’ es acusado por el círculo cercano de su antiguo amigo Pirlo, un polémico reguetonero caleño, de secuestro y tortura, un episodio que, de resultar confirmado por las autoridades, podría ser fácilmente comparado con el guion de una película de los más peligrosos gánsteres.

La historia se remonta al 21 de mayo de 2024. Ese día, Pirlo, cuyo nombre es Emanuel Cortés Herrera, grabó el video de un disco en el que colabora con Blessd, además del puertorriqueño Anuel y otros dos artistas.

Según denunció su mánager, Iván Andrés Galindo Navia, en la Fiscalía, junto al artista caleño fueron invitados por Blessd al camerino de la casa 27 en una exclusiva parcelación en el Alto de las Palmas, en el oriente de Medellín. Según dijo Galindo Navia, en el lugar estaban tres personas encapuchadas y armadas, el Bendito; su jefe de seguridad, identificado como Néstor, y su mánager, un hombre conocido en la escena del reguetón como Dímelo Jara, cuyo verdadero nombre es Santiago Jaramillo.

El caleño, quien se dio a conocer en redes sociales con los videos de sus batallas de freestyle, ahora es reconocido como cantante de música urbana | Foto: @pirlo420/ Instagram

“Blessd nos dijo que debíamos entregarles los celulares y cuando me negué, uno de los encapuchados me golpeó en el pecho (...) en ese momento los tres encapuchados junto con Néstor (el jefe de seguridad) sacan pistolas y el más grande le pega un cachazo en la cabeza a Juan Pablo Amézquita (asistente de Pirlo) y le apunta diciéndole que si se va a hacer matar”, dijo Galindo a la Fiscalía nueve meses después, el 11 de febrero de 2025, según revelaron varios medios de comunicación.

El rompimiento de la amistad de Blessd con Pirlo se habría dado, según rumores dentro de la industria, por señalamientos del robo de unas cadenas de oro y unos lujosos relojes propiedad del reguetonero paisa. Lo denunciado es lo más parecido al procedimiento de una mafia.

Según Galindo Navia, la gente de Blessd llevó a una enfermera a la casa para que tomara muestras de sangre a Pirlo y su gente y corroborarlas en laboratorios con el rastro de sangre que presuntamente había dejado el ladrón de las joyas en una pared de esa casa y después cobrar venganza. “Vamos a hacerla sencilla. El que se metió a robar en la casa de Blessd dejó sangre en la pared y, entonces, vamos a llamar a una enfermera para que tome muestras de sangre de cada uno y cotejarla con la sangre que encontraron allá”.

La denuncia de la gente de Pirlo es por secuestro simple, amenaza de muerte y lesiones agravadas. SEMANA buscó a Blessd y a algunas de sus personas cercanas, pero dijeron que no tenían información al respecto, aunque el abogado Luis Ángel López, que lo representa tanto a él como a Dímelo Jara, negó lo dicho por Galindo Navia. “Los señalamientos son falsos. Blessd no es ningún secuestrador. La versión de Pirlo ha cambiado varias veces y no vamos a prestarnos a darle escenario a esa denuncia”, le dijo a El Colombiano.

Sin embargo, a diferencia de otros pequeños escándalos, que no pasaban de rumores, como la fractura en su relación con Salomón Villada Hoyos, Feid, otro reguetonero que ha llegado a la élite del espectáculo con sus letras, este sí podría significarle un verdadero dolor de cabeza.

El artista B-King fue asesinado en México. Anteriormente, había protagonizado polémicas por su cercanía con alias Fritanga. | Foto: INSTAGRAM @BKINGOFICIAL

SEMANA habló con el abogado Juan Mario Tobón, experto en temas penales, y este explicó que, en caso de que esto se logre comprobar, las personas que sean condenadas podrían pagar unos nueve años de prisión. “Estamos hablando de un concurso de delitos, según la denuncia se habrían infringido tres normas penales: secuestro simple, amenaza de muerte y lesiones, estos dos últimos podrían ser incluso querellables”, dijo.

“Pero son castigados con penas entre dos y cuatro años, admiten excarcelación. El delito realmente grave es el secuestro simple, que tiene una pena de 15 años de prisión”, agregó el abogado. Aunque aclaró que “como hay un atenuante por supuestamente haber liberado a las presuntas víctimas de manera voluntaria, la pena sería de ocho años, más otro tanto, seis meses, por cada uno de los otros dos delitos; es decir, una pena de nueve años de cárcel”, indicó.

El caleño Pirlo, más allá de la denuncia de su mánager, ha estado lejos de los medios. SEMANA intentó contactarlo, pero no fue posible. Algunas personas que lo conocen dicen que desde el escándalo que protagonizó en la grabación de una entrevista con el personaje de Alejandro Riaño, Juanpis González, en la que presuntamente se le vio sin control bajo el efecto de sustancias psicoactivas, decidió “no darse tanta pantalla”.

Episodio aparte merecen los casos en que personas estrechamente relacionadas con el mundo del reguetón han terminado asesinadas. Por ejemplo, Daniel Alejandro Velásquez, el productor conocido como Dr. Velásquez, recordado por haber sido el impulsor de la carrera de Blessd, y quien fue asesinado, presuntamente, en medio de una discusión familiar junto a su pareja Astrid Sofía Riascos por su mayordomo.

El hombre, identificado como Julián Alberto Quintero Agudelo, confesó que les disparó con una pistola 9 mm en una finca en Envigado el 8 de junio de 2024 y fue condenado a 24 años de cárcel. Aunque el caso más reciente es el de Bayron Sánchez, B-King, y Jorge Herrera, Regio Clown, asesinados en México.

Los dos fueron hallados desmembrados el 17 de septiembre en una carretera de Cocotitlán, y aunque aún no hay certeza de quién cometió el crimen, todo apunta a que fueron integrantes de la banda Unión Tepito, la tercera agrupación criminal más poderosa de México, junto al cartel de Sinaloa y al de Jalisco.

Una de las hipótesis que indagan las autoridades mexicanas es si los dos estuvieron inmersos en negocios con el tusi, sustancia cuyo mercado es estrictamente controlado por la Unión Tepito. No obstante, en la cabeza de los colombianos aún están los escándalos de B-King con su expareja, la DJ Marcela Reyes, incluso las amenazas de muerte que él publicó en sus redes sociales.

El productor caleño Regio Clown fue otro de los artistas colombianos asesinados en México. Su familia asegura que no tenía amenazas y no les había manifestado ningún problema en los últimos días. | Foto: INSTAGRAM @REGIOCLOWNN

También cuando en una entrevista en televisión con Lo sé todo aseguró que era sobrino de Camilo Torres, alias Fritanga, capo del Clan del Golfo capturado en la celebración de su propio matrimonio en isla Múcura, en 2012, aunque finalmente se supo de voz del exnarcotraficante que era realmente sobrino de su expareja. Y, finalmente, en medio de los escándalos en los que se han visto inmersos reguetoneros, está el de Carlos Alberto Pizarro, Alberto Stylee.

El reguetonero de 50 años, nacido en Río Piedras, Puerto Rico, huyó de Colombia a Estados Unidos cuando supo que iba a ser condenado por un crimen. Los hechos que lo enredaron sucedieron en una fiesta privada celebrada el 26 de febrero de 2012 en una finca en Copacabana.