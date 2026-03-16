Mánager de Blessd habría atropellado a ciclista en Medellín; estaría bajo efectos de alcohol mientras conducía lujosa camioneta

Blessd se ubicó como uno de los talentos más relevantes e influyentes del reguetón en la actualidad, conquistando con sus sonidos y ritmos. Pese a su fama, el intérprete se ha visto envuelto en algunas polémicas, las cuales cruzan el terreno profesional y se vinculan con su día a día.

Blessd habló sin filtros y explicó por qué fue excluido de ‘La reina del flow’: “Quedé en el limbo”

Recientemente, el nombre del artista fue foco de miradas tras una noticia que rondó en medios y plataformas digitales, enfocada en un accidente que habría causado Santiago Jaramillo, su mánager. El hombre, según información preliminar de las autoridades de tránsito, atropelló a un ciclista en Medellín, dejándolo lesionado.

Según se comentó, todo ocurrió en la mañana del domingo 15 de marzo, específicamente a las 7:00 a.m. en la avenida Regional. El representante musical iba en una camioneta Hummer cuando impactó a la bicicleta, llevando a que la persona sufriera múltiples laceraciones en el rostro, cadera, miembros inferiores, miembros superiores y extremidades.

Al realizar la prueba de alcoholemia, según reseña El Colombiano, se reveló que sí habría dado positivo para embriaguez grado 1, por lo que se llevó un proceso distinto con el caso.

El ciclista fue atendido y revisado por médicos, ya que fue considerable el golpe que recibió de este vehículo.

Hay desconcierto sobre cómo sucedió todo en este espacio de la ciudad paisa, por lo que hay que ver cómo avanza el informe preliminar para conocerse si había alcohol o no involucrado en el incidente de tránsito.

Mánager de Blessd reaccionó a polémica

A través de un video en redes sociales, Santiago Jaramillo reaccionó y se pronunció al respecto.

“Es totalmente falso, me están culpando de un supuesto accidente automovilístico. No sé de dónde sacan esto”, dijo, explicando que tuvo ese día para descansar.

“Un día para descansar y pasa esto, pero me parece increíble el amarillismo en este país”, agregó, indicando que, en caso de ser cierto, no lo hubiera pensado dos veces para poner la cara.

Por el momento se desconocen detalles de lo que pasó, esperando un pronunciamiento del equipo de Blessd, tal y como ha sucedido antes, o de las autoridades de Medellín, teniendo en cuenta lo comentado que fue el asunto.