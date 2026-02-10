Blessd anuncia su primera gira masiva por Colombia: ‘El mejor hombre del mundo Tour 2026′

Tras consolidarse como el artista más escuchado del país durante 2025 y luego de un rotundo sold out en Bogotá, Blessd confirma el mejor momento de su carrera con el anuncio oficial de su primera gira masiva por Colombia: El Mejor Hombre del Mundo Tour, una ambiciosa serie de conciertos que recorrerá las principales ciudades del país durante 2026.

El anuncio llega después de un fin de semana histórico para el artista, quien se presentó con lleno total en Bucaramanga, en el Cenfer, reafirmando su enorme poder de convocatoria y la sólida conexión que mantiene con su público en cada región del país.

Conocido como ‘El Bendito, Blessd se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del reggaeton latino, gracias a una carrera en constante ascenso marcada por éxitos virales, colaboraciones internacionales y una identidad artística auténtica que hoy lo posiciona como referente de la música urbana colombiana.

¿En qué ciudades será la gira de Blessd, ‘El mejor hombre del mundo’?

El Mejor Hombre del Mundo Tour llegará a ciudades como:

Pereira

Cali

Neiva

Armenia

Barranquilla

Medellín

Montería

El artista paisa llegará con un espectáculo de gran formato que reunirá los temas más recientes y populares del artista, entre ellos Yogurcito, Amistad, Mírame, Como Oreo, Soltera, Tendencia Global, Instagram y Medallo, además de canciones de su más reciente producción discográfica El Mejor Hombre del Mundo.

Tras el exitoso arranque de la gira y su reciente presentación con lleno total en Bucaramanga, el tour continuará su recorrido por el país el 13 de febrero en Cali (Arena Cañaveralejo) y el 14 de febrero en Neiva (Club Los Lagos).

La gira seguirá el 28 de febrero en Armenia (Coliseo del Café), para luego llegar el 21 de marzo a Barranquilla (Estadio Romelio Martínez) y el 28 de marzo a Medellín (Estadio Atanasio Girardot), culminando esta etapa el 18 de junio en Montería, en el Diamante de Béisbol, confirmando el sólido momento artístico y comercial que atraviesa el artista a nivel nacional.

Cada presentación contará con una producción de alto nivel, una puesta en escena diseñada exclusivamente para la gira y un repertorio que resume la evolución artística y el impacto cultural de Blessd, prometiendo una experiencia inolvidable para sus seguidores.

Boletería para la nueva gira de Blessd

Palcos Blessd luxury occid: $8′750.000

$8′750.000 Palcos Blessd luxury orient. familiar: $8′750.000

$8′750.000 Palcos Yogurcito occid: $6′250.000

$6′250.000 Palcos si sabe oriental: $6′250.000

$6′250.000 Gramilla preferencial: $375.000

$375.000 Gramilla general: $188.000

$188.000 PMU: $625.000

$625.000 Occidental alta: $375.000

Occidental alta oro: $500.000

$500.000 Occidental alta plata: $438.000

$438.000 Occidental baja familiar: $250.000

$250.000 Oriental alta: $188.000

$188.000 Oriental baja familiar: $149.000

$149.000 Norte alta familiar: $100.000

$100.000 Norte baja familiar: $88.000