Gente

Blessd anuncia su primera gira masiva por Colombia: ‘El mejor hombre del mundo Tour 2026′

El cantante de reguetón paisa conquistará su tierra, y luego apuntará a llegar a Estados unidos con este mismo Tour.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

10 de febrero de 2026, 9:29 a. m.
El artista urbano rompió el silencio tras protagonizar una polémica con Pirlo.
El artista urbano rompió el silencio tras protagonizar una polémica con Pirlo. Foto: Getty Images

Tras consolidarse como el artista más escuchado del país durante 2025 y luego de un rotundo sold out en Bogotá, Blessd confirma el mejor momento de su carrera con el anuncio oficial de su primera gira masiva por Colombia: El Mejor Hombre del Mundo Tour, una ambiciosa serie de conciertos que recorrerá las principales ciudades del país durante 2026.

“Te estoy esperando”: Blessd confirmó que será padre y compartió emotivas fotos con su novia

El anuncio llega después de un fin de semana histórico para el artista, quien se presentó con lleno total en Bucaramanga, en el Cenfer, reafirmando su enorme poder de convocatoria y la sólida conexión que mantiene con su público en cada región del país.

Conocido como ‘El Bendito, Blessd se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del reggaeton latino, gracias a una carrera en constante ascenso marcada por éxitos virales, colaboraciones internacionales y una identidad artística auténtica que hoy lo posiciona como referente de la música urbana colombiana.

¿En qué ciudades será la gira de Blessd, ‘El mejor hombre del mundo’?

El Mejor Hombre del Mundo Tour llegará a ciudades como:

Estados Unidos

“Yo quiero que él pueda saber lo que Dios puede hacer con una vida ordinaria”: detalles inéditos de la boda del Super Bowl LX

Gente

Andrea Valdiri envió dos camiones cargados de ayuda humanitaria para los damnificados en Córdoba

Gente

Sale a la luz causa de la muerte de Catherine O’Hara; exponen delicado tema con el que lidiaba

Gente

Horóscopo del Niño Prodigio para este hoy martes, 10 de febrero

Gente

Exmánager de Jessi Uribe iniciará proceso legal y asegura que tiene pruebas de todos sus negocios; “No soy un aparecido”

Gente

Horóscopo para este martes, 10 de febrero, según Nana Calistar

Gente

Hija de Daddy Yankee causó revuelo por contundente opinión sobre Bad Bunny; hizo dura comparación

Gente

“Te estoy esperando”: Blessd confirmó que será padre y compartió emotivas fotos con su novia

Gente

Blessd habló sin filtros y explicó por qué fue excluido de ‘La reina del flow’: “Quedé en el limbo”

Gente

Blessd habló sobre pelea a golpes con Feid en famoso evento y destapó detalles del pleito: “Dos hombres dándose puños”

  • Pereira
  • Cali
  • Neiva
  • Armenia
  • Barranquilla
  • Medellín
  • Montería

El artista paisa llegará con un espectáculo de gran formato que reunirá los temas más recientes y populares del artista, entre ellos Yogurcito, Amistad, Mírame, Como Oreo, Soltera, Tendencia Global, Instagram y Medallo, además de canciones de su más reciente producción discográfica El Mejor Hombre del Mundo.

Tras el exitoso arranque de la gira y su reciente presentación con lleno total en Bucaramanga, el tour continuará su recorrido por el país el 13 de febrero en Cali (Arena Cañaveralejo) y el 14 de febrero en Neiva (Club Los Lagos).

La gira seguirá el 28 de febrero en Armenia (Coliseo del Café), para luego llegar el 21 de marzo a Barranquilla (Estadio Romelio Martínez) y el 28 de marzo a Medellín (Estadio Atanasio Girardot), culminando esta etapa el 18 de junio en Montería, en el Diamante de Béisbol, confirmando el sólido momento artístico y comercial que atraviesa el artista a nivel nacional.

Cada presentación contará con una producción de alto nivel, una puesta en escena diseñada exclusivamente para la gira y un repertorio que resume la evolución artística y el impacto cultural de Blessd, prometiendo una experiencia inolvidable para sus seguidores.

Boletería para la nueva gira de Blessd

  • Palcos Blessd luxury occid: $8′750.000
  • Palcos Blessd luxury orient. familiar: $8′750.000
  • Palcos Yogurcito occid: $6′250.000
  • Palcos si sabe oriental: $6′250.000
  • Gramilla preferencial: $375.000
  • Gramilla general: $188.000
  • PMU: $625.000
  • Occidental alta: $375.000
Blessd habló sin filtros y explicó por qué fue excluido de ‘La reina del flow’: “Quedé en el limbo”
  • Occidental alta oro: $500.000
  • Occidental alta plata: $438.000
  • Occidental baja familiar: $250.000
  • Oriental alta: $188.000
  • Oriental baja familiar: $149.000
  • Norte alta familiar: $100.000
  • Norte baja familiar: $88.000

Más de Gente

x

“Yo quiero que él pueda saber lo que Dios puede hacer con una vida ordinaria”: detalles inéditos de la boda del Super Bowl LX

Andrea Valdiri envía ayuda humanitaria a damnificados en Córdoba

Andrea Valdiri envió dos camiones cargados de ayuda humanitaria para los damnificados en Córdoba

El artista urbano rompió el silencio tras protagonizar una polémica con Pirlo.

Blessd anuncia su primera gira masiva por Colombia: ‘El mejor hombre del mundo Tour 2026′

Catherine O'Hara murió a finales de enero de 2026.

Sale a la luz causa de la muerte de Catherine O’Hara; exponen delicado tema con el que lidiaba

Niño Prodigio: nuevos designios para los 12 signos.

Horóscopo del Niño Prodigio para este hoy martes, 10 de febrero

Rafael Mejía alista demanda contra Jessi Uribe

Exmánager de Jessi Uribe iniciará proceso legal y asegura que tiene pruebas de todos sus negocios; “No soy un aparecido”

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy.

Horóscopo para este martes, 10 de febrero, según Nana Calistar

Jesaaelys - Daddy Yankee - Bad Bunny

Hija de Daddy Yankee causó revuelo por contundente opinión sobre Bad Bunny; hizo dura comparación

Ella es Karola, la nueva integrante del 'reality' del Canal RCN.

Karola ingresó a ‘La casa de los famosos’; se fue contra Beba y Valentino: generó malestar

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo.

Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 10 de febrero, según Walter Mercado

Noticias Destacadas