“Te estoy esperando”: Blessd confirmó que será padre y compartió emotivas fotos con su novia

El cantante de música urbana publicó importante mensaje para su primogénito.

Laura Camila Másmela Bernal

19 de enero de 2026, 10:08 p. m.
El artista urbano rompió el silencio tras protagonizar una polémica con Pirlo.
Foto: Getty Images

Stiven Mesa Londoño, mejor conocido en la industria musical como Blessd, sorprendió a sus seguidores en redes sociales, pues a través de su más reciente publicación reveló que está a la espera de su primer hijo junto a su actual pareja, la modelo y creadora de contenido Manuela QM.

“No tengo cicatrices, ya sané los moretones. Yo soy un guerrero de haters, tengo maratones pero ya estoy esperando un hijo y él cura mis emociones", escribió en el post.

Blessd y Manuela QM posan juntos, mientras sus publicaciones recientes generan debate entre sus seguidores.
La pareja está a la espera de su primer bebé. Foto: Captura de pantalla Instagram @manuelaqm__

Agregó: “Me tranquiliza, me calma, me relaja y respiro. Solo quiero que tú llegues, te estoy esperando, hijo mío”.

Como era de esperarse, la publicación se convirtió en tendencia en cuestión de minutos, acumulando miles de reacciones y comentarios por parte de colegas, amigos y seguidores, quienes no dudaron en felicitarlo y enviarle mensajes especiales por el momento que está atravesando.

“El bebé que desde ya está bendecido, felicitaciones”; “Mi hermanito, felicidades. Gracias por hacernos parte de momentos tan importantes pa su vida. Baby Blessd en camino en el nombre de Dios“; “La bendición del Bendito”; “Vas a ser el mejor papá del mundo, te felicitamos” e “Increíble, qué bendición para ti y para Manuela, les envío toda mi buena energía”, son algunas de las opiniones que se leen.

En la imagen se puede ver al famoso cantante de reguetón de espaldas, resaltando su característico cabello azul y numerosos tatuajes, mientras es abrazado por su novia, quien sostiene la ecografía de su bebé y unos pequeños zapatos, lo que despertó la ternura de sus admiradores, quienes desde hace varios años estaban a la espera de que el artista se convirtiera en padre.

Hasta el momento, Manuela QM no se ha pronunciado sobre su embarazo en redes sociales. Sin embargo, su público digital ya sospechaba que se encontraba a la espera de su primer hijo, pues al parecer habría mostrado algunas señales a través de sus más recientes publicaciones y apariciones en historias.

Por otro lado, muchos recordaron a La Suprema, la antigua pareja de Blessd, ya que en varias ocasiones revelaron que querían formar una familia juntos y continuar el camino que construyeron desde sus inicios.

Sin embargo, después de su último rompimiento, no volvieron a ser relacionados ni a mostrar interacciones a través de redes sociales, pues cada uno inició una nueva relación amorosa y se enfocó en sus proyectos laborales y personales.

Incluso, hace pocas semanas, La Suprema confirmó su noviazgo con Brahian Palacios, reconocido jugador de fútbol, quien actualmente hace parte del equipo Al Wasl FC de los Emiratos Árabes Unidos.

