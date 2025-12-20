Karina García y Blessd tuvieron inesperado reencuentro y el video causó polémica: “Estaba nerviosa”

A través de redes sociales se viralizó un video en el que, de manera inesperada, Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia y ganadora de La mansión de Luinny, vivió lo que muchos catalogaron como un ‘momento incómodo’ al reencontrarse con Blessd durante una de las transmisiones de su amigo y colega, Westcol.

Esto ocurrió en un estudio de grabación musical de la ciudad de Medellín y el momento quedó registrado en video, ya que el creador de contenido se encontraba transmitiendo en vivo para millones de seguidores. Por esta razón, el saludo entre la estrella de reality y el cantante de reguetón no pasó desapercibido.

El artista se reencontró con Karina García en medio de un en vivo de Westcol. Foto: Getty Images

“Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga”, le dijo ‘El Bendito’ a Karina y, posteriormente, continuó su conversación con Westcol, en la que hablaron sobre el evento que el cantante realiza cada año en la ciudad de Medellín para compartir con su comunidad de seguidores.

Por medio de la sección de los comentarios, los usuarios de distintas plataformas recordaron el supuesto romance que existió entre ellos y compartieron diversas opiniones al respecto.

Karina García recibió millonario premio en ‘La Mansión de Luinny’; superó al obtenido en ‘La casa de los famosos’

“Se reencontró con su ex colágeno“; ”Donde hubo fuego, cenizas quedan”; “La saludó en cámara lenta jajaja”; “Le tocó tomar agüita jaja”; “Karina estaba nerviosa, se le notó mucho”; “Ay no jaja me muero” y “Pues yo veo que solo la saludó, no tiene nada de malo, todo el mundo sabe que en este momento él está feliz con Manuela”, son algunas de las palabras que se leen.

Karina García confesó en SEMANA cómo es su relación con Blessd

En diálogo con SEMANA, Karina García contó cómo es su vínculo con Blessd y explicó la importancia que tiene para ella resguardar en la intimidad algunos aspectos de su vida personal.

“Él y yo no tenemos comunicación desde octubre, entonces no. No recuerdo qué fue lo que dije acerca de él. Incluso, yo siento que trataba de evadir muchísimo ese tema; nunca me interesó hablar casi de eso, la verdad”, refiriéndose a las conversaciones que tuvo con su excompañeros de La casa de los famosos.

Blessd envió fuerte mensaje a Samantha Correa tras rumores de vínculo íntimo: “No es burla”

Precisó que, aunque atendió algunas inquietudes de sus compañeros sobre el cantante, en ningún momento buscó revelar detalles de su relación.

“Las veces que lo mencionaban era porque me lo mencionaban a mí, pero no porque yo empezara con ese tema”.

Karina García se reencontró con Blessd. Foto: Canal RCN

Finalmente, dejó claro que mantiene respeto por Blessd, ya que, aunque dejaron de comunicarse meses antes de que iniciara con el proyecto del Canal RCN, fue una parte importante de su historia.

“A él le deseo lo mejor. Fue una persona súper importante en mi vida y ya. Cada uno está por su lado. Le deseo que sea súper feliz”.