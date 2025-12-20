Gente

Karina García y Blessd tuvieron inesperado reencuentro y el video causó polémica: “Estaba nerviosa”

Miles de usuarios en redes sociales reaccionaron al contenido por medio de la sección de los comentarios.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

20 de diciembre de 2025, 2:16 p. m.
Karina García y Blessd se vieron por primera vez después de fuerte polémica que protagonizaron.
Karina García y Blessd se vieron por primera vez después de fuerte polémica que protagonizaron. Foto: Canal RCN - Instagram @blessd / Montaje: Semana

A través de redes sociales se viralizó un video en el que, de manera inesperada, Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia y ganadora de La mansión de Luinny, vivió lo que muchos catalogaron como un ‘momento incómodo’ al reencontrarse con Blessd durante una de las transmisiones de su amigo y colega, Westcol.

Esto ocurrió en un estudio de grabación musical de la ciudad de Medellín y el momento quedó registrado en video, ya que el creador de contenido se encontraba transmitiendo en vivo para millones de seguidores. Por esta razón, el saludo entre la estrella de reality y el cantante de reguetón no pasó desapercibido.

El artista urbano rompió el silencio tras protagonizar una polémica con Pirlo.
El artista se reencontró con Karina García en medio de un en vivo de Westcol. Foto: Getty Images

“Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga”, le dijo ‘El Bendito’ a Karina y, posteriormente, continuó su conversación con Westcol, en la que hablaron sobre el evento que el cantante realiza cada año en la ciudad de Medellín para compartir con su comunidad de seguidores.

Por medio de la sección de los comentarios, los usuarios de distintas plataformas recordaron el supuesto romance que existió entre ellos y compartieron diversas opiniones al respecto.

Gente

Los 4 signos del zodíaco tendrán mejoras financieras y laborales en enero del 2026

Gente

Ex de Beéle estrenó su primera canción y tendría indirectas para el cantante: “No se dio”

Gente

Este es el influencer santandereano que se lanzó a la política y ahora es acusado de presunto engaño

Gente

Diseñadora de vestuario de ‘Emily en París’ habló con SEMANA y dio detalles sobre la serie: “Usamos 17.000 prendas para todo el elenco”

Gente

Actor de ‘La primera vez’ de Netfllix se lanzó al mundo musical con nuevo sencillo: “Los hombres en la música siempre hablan de mujeres”

Gente

Shakira abre su corazón y confiesa la verdad tras su ruptura con Piqué: “Esa herida quizá no cierre nunca”

Gente

Así podría ganar la lotería el 20 de diciembre: números de Walter Mercado para cada signo

Gente

Karina García recibió millonario premio en ‘La Mansión de Luinny’; superó al obtenido en ‘La casa de los famosos’

Gente

Hija de Karina García enfrentó acusaciones de que su madre le “consigue” clientes: “Siempre es lo mismo”

Gente

Karina García ganó ‘La mansión de Luinny’; Yina Calderón dejó en evidencia particular reacción y opacó el triunfo

Karina García recibió millonario premio en ‘La Mansión de Luinny’; superó al obtenido en ‘La casa de los famosos’

“Se reencontró con su ex colágeno“; ”Donde hubo fuego, cenizas quedan”; “La saludó en cámara lenta jajaja”; “Le tocó tomar agüita jaja”; “Karina estaba nerviosa, se le notó mucho”; “Ay no jaja me muero” y “Pues yo veo que solo la saludó, no tiene nada de malo, todo el mundo sabe que en este momento él está feliz con Manuela”, son algunas de las palabras que se leen.

Karina García confesó en SEMANA cómo es su relación con Blessd

En diálogo con SEMANA, Karina García contó cómo es su vínculo con Blessd y explicó la importancia que tiene para ella resguardar en la intimidad algunos aspectos de su vida personal.

“Él y yo no tenemos comunicación desde octubre, entonces no. No recuerdo qué fue lo que dije acerca de él. Incluso, yo siento que trataba de evadir muchísimo ese tema; nunca me interesó hablar casi de eso, la verdad”, refiriéndose a las conversaciones que tuvo con su excompañeros de La casa de los famosos.

Blessd envió fuerte mensaje a Samantha Correa tras rumores de vínculo íntimo: “No es burla”

Precisó que, aunque atendió algunas inquietudes de sus compañeros sobre el cantante, en ningún momento buscó revelar detalles de su relación.

“Las veces que lo mencionaban era porque me lo mencionaban a mí, pero no porque yo empezara con ese tema”.

Karina García destapó la millonada que gasta al mes para cumplir sus caprichos.
Karina García se reencontró con Blessd. Foto: Canal RCN

Finalmente, dejó claro que mantiene respeto por Blessd, ya que, aunque dejaron de comunicarse meses antes de que iniciara con el proyecto del Canal RCN, fue una parte importante de su historia.

“A él le deseo lo mejor. Fue una persona súper importante en mi vida y ya. Cada uno está por su lado. Le deseo que sea súper feliz”.

Mas de Gente

Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, fue secuestrado mientras se desplazaba por la vía Panamericana junto con su mánager. Fue liberado días después por el Ejército.

Hijo de Giovanny Ayala dio inesperada noticia tras varios días de ser liberado

Karina García destapó en SEMANA cómo es su relación actual con Blessd.

Karina García y Blessd tuvieron inesperado reencuentro y el video causó polémica: “Estaba nerviosa”

Signos del zodiaco que podrían ganar la lotería en la primera mitad de agosto de 2025, según la IA

Los 4 signos del zodíaco tendrán mejoras financieras y laborales en enero del 2026

Modelo Isabella Ladera anuncia medidas legales tras filtración de video con el cantante Beéle.

Ex de Beéle estrenó su primera canción y tendría indirectas para el cantante: “No se dio”

El creador de contenido es muy familiar y siempre visita a sus seres queridos. Foto: Instagram @felipesaruma.

Este es el influencer santandereano que se lanzó a la política y ahora es acusado de presunto engaño

Diseñadora de vestuario de Emily en París habló con SEMANA y dio detalles sobre la serie,”usamos 17.000 prendas para todo el elenco”

Diseñadora de vestuario de ‘Emily en París’ habló con SEMANA y dio detalles sobre la serie: “Usamos 17.000 prendas para todo el elenco”

Por su papel en La primera vez, Palau ganó el premio a mejor actor de reparto en los Premios India Catalina en 2024.

Actor de ‘La primera vez’ de Netfllix se lanzó al mundo musical con nuevo sencillo: “Los hombres en la música siempre hablan de mujeres”

Shakira junto a sus hijos, Milan y Sacha, en la premiere de Zootopia 2

Shakira abre su corazón y confiesa la verdad tras su ruptura con Piqué: “Esa herida quizá no cierre nunca”

Estos son los números con los que tendría la posibilidad de ganar chances y loterías en diciembre.

Así podría ganar la lotería el 20 de diciembre: números de Walter Mercado para cada signo

Día cuatro, corona de Adviento 21 de diciembre

Cuarta vela de Adviento: La poderosa oración para encender este domingo 21 de diciembre y atraer la paz.

Noticias Destacadas