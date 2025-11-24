Blessd envió fuerte mensaje a Samantha Correa tras rumores de vínculo íntimo: “No es burla”

Hace varios días, Pirlo, reconocido cantante de música urbana, sorprendió a su público en redes sociales al lanzar una nueva ‘tiradera’ dirigida a Blessd, titulada El Ficticio.

En esta canción, el artista cuestiona el talento de su colega y aborda aspectos relacionados con su vida personal. Uno de los fragmentos que más llamó la atención de los seguidores fue se menciona que Blessd tendría relaciones íntimas con mujeres trans.

'El Bendito' reaccionó a la nueva canción de Pirlo. | Foto: Foto 1: Instagram @blessd - Foto 2: @pirloconpowerr

“Usted mismo fue el que nos advirtió por donde fue que,

A este los manes le encantan, ¿o te acuerdo de Samantha?

La que te peló el banano y te lo puso en la garganta.

Oye, oye, después de esta nadie te levanta,

Ponerse a improvisar comiendo manes cuando se le botan tanta’“, se escucha en una de las estrofas.

Esta parte de la letra desató un amplio debate en internet, pues mientras algunos usuarios hicieron comentarios inapropiados, otros recalcaron que este tipo de referencias no deberían usarse como ataque, pues se consideran como una falta de respeto a la diversidad sexual y la identidad de género.

Por esta razón, el intérprete de Mírame, Medallo y Tendencia global apareció en sus historias de Instagram y se dirigió a Samantha Correa, la mujer trans con la que fue relacionado y quien también recibió comentarios ofensivos en redes sociales.

“A Samantha Correa: respeto mucho su proceso y no tengo nada contra ella, al contrario, la invito a que si quiere decir la verdad sobre esto que pasa, sería súper bueno y si no, está bien. Yo por mi parte solo tengo que decir que si hubiera tenido algo con ella, lo que fuera, nunca me hubiera dudado en mostrarlo por todas partes, porque respeto todo lo que ha pasado para tener su transición y respeto a todas las personas que como ella quieren tener una vida con tranquilidad y seguras de sí mismas”, escribió el cantante antioqueño.

El famoso cantante de reguetón se pronunció tras la fuerte polémica que protagonizó. | Foto: Instagram @blessd

Por otro lado, también destacó la importancia del respeto hacia las personas de la comunidad LGBTIQ+, reconociendo lo difícil que puede ser para muchas de ellas enfrentar el rechazo social al que se ven expuestas.

“El ser trans, gay o como te quieras identificar no es burla, y menos que lo haga un persona como Pirlo, que le encanta todo esto y lo que hace es señalarme a mí para tapar su ‘secretico’. En los próximos días van a ver como todo irá saliendo a la luz y conmigo, normal piensen y díganme lo que quieran. Yo sé muy bien quién soy y así será siempre”.