Blessd destapó su orientación sexual y reveló si le gustan las mujeres trans: “Hay que hacerlo”

Los reconocidos artistas urbanos Blessd y Pirlo protagonizaron una fuerte polémica en redes sociales, pues debido a varios inconvenientes que han tenido en el pasado, aprovecharon para publicar fuertes ‘tiraderas’ en las que sacaron a la luz temas personales y cuestionaron sus respectivas trayectorias dentro de la industria de la música.

Una de las líneas más fuertes de la canción de Pirlo hacia Blessd es aquella en la que expone que el Bendito tendría relaciones íntimas con mujeres trans. Esto desató un fuerte debate en redes sociales, donde algunos lo defendieron ante la situación, mientras que otros se burlaron de la revelación, teniendo en cuenta que, a lo largo del año, ha sido relacionado con varias mujeres de la industria del entretenimiento.

Blessd habló de su orientación sexual y respondió a la 'tiradera' de Pirlo. | Foto: GETTY IMAGES FOR UNIVISION

En el tema llamado El Ficticio, Pirlo mencionó:

“Usted mismo fue el que nos advirtió por donde fue que,

A este los manes le encantan, ¿o te acuerdo de Samantha?

La que te peló el banano y te lo puso en la garganta.

Oye, oye, después de esta nadie te levanta,

Ponerse a improvisar comiendo manes cuando se le botan tanta’“.

La respuesta de Blessd frente a la polémica por su orientación sexual

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Blessd, intérprete de éxitos como Mírame, Tendencia Global y Medallo, se pronunció con un extenso texto en el que aclaró la situación y le agradeció a cada una de las personas que le han mostrado apoyo a través de sus perfiles, pues pese a las críticas, miles de fanáticos han salido en su defensa.

“Agradecido siempre con el que me apoya y está ahí, uno de hombre siempre tiene que responder cuando de verdad hay que hacerlo y mi manera fue con música por el deporte y el sábado, como de verdad es con el nivel en que estamos, yo respondí con la verdad y no tuve que decir mentiras para que la gente creyera una tiradera ficticia”, mencionó.

Blessd se pronunció por la polémica en la que afirman que le atraen las mujeres trans. | Foto: Instagram @blessd

Por otro lado, reaccionó a los mensajes y publicaciones en los que afirman que no ha sido del todo sincero con respecto a sus gustos amorosos, y reveló que siempre se ha considerado un hombre heterosexual, es decir, con un gusto claro hacia las mujeres.

“Todo el que me conoce sabe en realidad cómo soy y no tengo nada en contra de la comunidad LGTBI, y si fuera gay o me gustaran los hombres, me verían de la mano con un man más lindo que yo jajaja, nunca ocultaría nada. Yo sé que la gente se presta para hacer bulla y tirarse en contra, pero a mí no me importa, yo sé el tipo de persona que soy y los gustos los tengo muy claros”, indicó en el texto.

Finalmente, reveló que está listo para continuar con sus proyectos y no se dejará afectar por los comentarios de sus detractores en las redes sociales.