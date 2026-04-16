Fiscalía toma primera decisión en caso contra Blessd y su mánager: artista dice que lo secuestraron y le apuntaron con pistola

Blessd, cuyo nombre real es Steven Mesa Londoño, ha logrado abrirse camino en la industria musical superando distintos obstáculos desde sus inicios. El artista paisa se ha posicionado como una de las promesas más fuertes del género urbano, consolidando su presencia tanto a nivel nacional como internacional.

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Reconocido por su participación en el tema Medallo, el cantante ha compartido escenario y colaboraciones con figuras como J Balvin, Ryan Castro, Feid y Maluma, quienes han destacado su proyección y potencial dentro de la música.

Con el lanzamiento de su álbum Hecho en Medellín, Blessd logró expandir su alcance más allá de Colombia, llevando su propuesta a escenarios internacionales, incluyendo presentaciones en Europa, donde su sonido comenzó a ganar nuevos seguidores.

Sin embargo, recientemente, el reguetonero volvió a dar de qué hablar tras conocerse información relacionada con el ámbito legal, por un presunto caso de amenazas y secuestro.

Según recogió Telemedellín, la Fiscalía puso la lupa en un caso de hace cuatro años, donde denunciaron al artista y a su mánager, Santiago Jaramillo. Los dos habrían sido citados, de acuerdo con el medio, a un interrogatorio de indiciados el 20 de abril, por lo registrado en el documento del ente acusador.

Quien tomó acciones en contra de Blessd y su mánager fue Andrés Felipe Sánchez, recordado por imitar a Ozuna en Yo me llamo, ya que afirma haber sido víctima de agresiones y comportamientos violentos en su contra por un contrato que no quería firmar.

“Después de que él se alteró, yo inmediatamente me sentí secuestrado porque me golpearon, me apuntaron con pistola, no me dejaban salir, me querían obligar a hacer algo que yo no quería hacer, que era firmar un contrato. Me golpearon en la cara, en el cuello, me quitaron el celular, me amenazaron, me dijeron que ellos eran ‘de calle’ e inclusive me dijeron que ellos me podían matar ahí mismo”, relató el denunciante, según reseña Telemedellín.

La información apunta a que esto ocurrió el 1 de junio de 2022, precisamente cuando Sánchez era el mánager de un imitador de Blessd. Aunque se negaron a firmar bajo buenos términos, indican que comenzaron las amenazas y los comportamientos en su contra, al punto de intimidarlo.

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“Él (Blessd) me dijo: ‘Yo lo conozco, firme lo que le está diciendo el abogado, aproveche que yo no estoy allá porque yo no soy ni tan buena gente ni tan blandito. Si yo estuviera allá, le estaría destrozando la cara y aproveche que yo no estoy allá, y mejor no le digo con quién estoy para que no se asuste más’”, puntualiza el portal.

Se conoció que, tras años de insistencia, el Tribunal Superior de Medellín admitió la tutela para que la Fiscalía avanzara con el caso.

El abogado del imitador de Ozuna indicó que “de acá se pueden desprender múltiples conductas. Esto es secuestro, acceso abusivo al sistema informático y amenaza o intimidación con arma de fuego o menos letal. Son múltiples delitos los que se pueden desprender de la conducta desplegada presuntamente”.

Por el momento, Blessd y su equipo no se han pronunciado, por lo que Telemedellín aseguró que se puso en contacto con ellos, pero la respuesta fue que no habían recibido ninguna citación o notificación para el proceso.