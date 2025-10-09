Destapan nuevo giro en caso de B King: sale a la luz verdad sobre el dueño del carro en el que viajó antes de ser asesinado

Todavía hay muchas preguntas sobre lo que pasó con Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera, más conocidos como B King y Regio Clown. Los dos artistas murieron en extrañas circunstancias en México y, además, todo apunta que fueron torturados.

Uno de los puntos clave es que antes de su desaparición se les vio como ocupantes en un carro Mercedes Benz, se presume que allí habrían sido transportados para su fatal desenlace. De hecho, hay algunos videos de cámaras de seguridad en los que se ve el vehículo por las calles de Polanco, en Ciudad de México.

En medio de las primeras investigaciones, las autoridades lograron ubicar el carro en un taller de hojalatería y, además, también capturaron a quien sería el dueño. Esta persona fue identificada como Jaime N, un hombre de 62 años de edad.

Este fue el carro en el que viajaron B King y Regio Clown poco antes de su asesinato. | Foto: API

Tras varios días desde su detención, Ángel Carrera, abogado del hombre, habló por primera vez y contó toda la verdad de lo que habría detrás de este vehículo, que es una de las piezas clave para esclarecer el caso.

En diálogo con El País de México, el jurista sostuvo que se trata de una captura injustificada y hasta de un “montaje”, con el que la Fiscalía intenta mostrar algún avance relacionado con la muerte de B King y Regio Clown.

El abogado indicó que el Mercedes Benz en un principio era propiedad de una empresa de pinturas con ubicación en Puebla. En una oportunidad, el vehículo protagonizó un accidente y fue entregado a una aseguradora. En ese momento fue cuando Jaime N lo compró y posteriormente lo vendió.

“La Fiscalía tiene la información de que lo compró, pero lo vendió en el mes de mayo. De hecho, le dieron una moto y dinero en efectivo por la transacción, solo que no han encontrado la responsiva. Tiene los datos de a quién se lo vendió“, señaló.

Salió a la luz una nueva versión en el caso de B King y Regio Clown. | Foto: Captura de Instagram @bkingoficial / @regioclownn

El litigante señaló que no pudo entregar esta evidencia en la primera audiencia, pero la tendrá lista para la parte complementaria del proceso. Con esto, según dijo, espera que el sujeto quede libre.

De acuerdo con el medio mencionado, Jaime N fue capturado el pasado 27 de septiembre después de que llegara de unas vacaciones en Acapulco. Al parecer, ese día seis camionetas con hombres fuertemente armados lo estaban esperando en su vivienda.

Además, dentro del supuesto montaje, según la familia del hombre, le habrían puesto aparentemente droga en la guantera de su carro.

Otro detalle que ha llamado la atención es que después de ese día, supuestamente Jaime N fue liberado y detenido nuevamente el 29 de septiembre. Sin embargo, su abogado sostiene que se trata más de una escenografía que otra cosa.

“Los dejan salir caminando y a media cuadra los detienen. Se burla la ley mediante esas astucias de la Fiscalía. Ese es el modo de operar siempre“, comentó.

Es importante mencionar que dentro del carro se encontró un vaso de Starbucks con un pitillo que, según las pruebas realizadas, contenía rastros genéticos de B King, por lo que es una pieza fundamental dentro del proceso.