Familia de B King exigió respuestas de la Fiscalía y lanzó sentidas palabras: “Lo único que pedimos”

A través de sus redes sociales, la mamá y la hermana del fallecido artista hicieron pronunciamiento oficial.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

9 de octubre de 2025, 2:54 a. m.
Familiares de B King hicieron importante petición a la Fiscalía colombiana.
Familiares de B King hicieron importante petición a la Fiscalía colombiana.

Tras 16 días de que fueran encontrados los cuerpos sin vida de B King y DJ Regio Clown en México, los familiares y amigos de los artistas colombianos han compartido su dolor a través de distintas publicaciones en redes sociales, en las que han destapado detalles de la situación y se han sincerado con respecto a sus hipótesis de lo ocurrido.

En la tarde del miércoles, 8 de octubre, Adriana Salazar, madre de B King y su hermana, Adriana Agudelo, publicaron un comunicado oficial en el que hicieron un llamado a los medios de comunicación y usuarios de internet, solicitando tener precaución con el tipo de información que comparten.

Madre de B King habló sobre lo ocurrido con el cantante
Madre de B King habló sobre lo ocurrido con el cantante

No obstante, también se mostraron bastante preocupadas por el proceso de investigación con respecto al caso de la muerte del cantante y el DJ, ya que, hasta el momento, no tendrían ningún tipo de actualización con respecto a las pesquisas realizadas por las autoridades.

“Queremos compartir que, el día de hoy, presentamos una solicitud formal ante la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de conocer si existen investigaciones en curso en Colombia relacionadas con los hechos que rodearon su fallecimiento”, se lee en el documento.

Contexto: Angie Miller destapó el nombre de la organización que habría asesinado a B King y DJ Regio Clown

Las familiares de B King dejaron en claro que confían en el proceso que estaría en manos de entidad del Estado. No obstante, la preocupación ante la falta de comunicación es grande.

“Somos conscientes de que, a nivel mediático y en la opinión pública, se han planteado distintas versiones e hipótesis sobre lo ocurrido. Por ello, consideramos que debe ser exclusivamente la Fiscalía, en ejercicio de sus funciones legales, quien adelante las verificaciones necesarias y determine la verdad de los hechos. Como familia, confiamos en las instituciones y esperamos que este proceso permita esclarecer de manera transparente y definitiva lo sucedido”, escribieron.

Stefania Agudelo, hermana de B King, publicó un comunicado a través de sus redes sociales.
Stefania Agudelo, hermana de B King, publicó un comunicado a través de sus redes sociales.
Contexto: Destapan mensaje completo por el que B King denunció a Marcela Reyes en la Fiscalía: “A la orden”

Finalmente, dejaron saber que están en búsqueda de la verdad y esperan que se pueda conocer la identidad de los responsables, con el fin de dar con su paradero y poder realizar las respectivas capturas de quien acabaron con la vida de B King y su amigo y colega DJ Regio Clown.

“Hoy no hablamos desde la rabia, sino desde el dolor de una pérdida irreparable. Y lo único que pedimos es respeto, verdad y justicia. Que la memoria de Bayron no se convierta en un espacio de lucro mediático ni de falsos relatos, sino en una oportunidad de defender la dignidad de quien ya no está para hacerlo por sí mismo”.

B-kingB King Byron Sánchez SalazarB King y Dj Regio

