Familia de B King exigió respuestas de la Fiscalía y lanzó sentidas palabras: “Lo único que pedimos”

Tras 16 días de que fueran encontrados los cuerpos sin vida de B King y DJ Regio Clown en México, los familiares y amigos de los artistas colombianos han compartido su dolor a través de distintas publicaciones en redes sociales, en las que han destapado detalles de la situación y se han sincerado con respecto a sus hipótesis de lo ocurrido.

En la tarde del miércoles, 8 de octubre, Adriana Salazar, madre de B King y su hermana, Adriana Agudelo, publicaron un comunicado oficial en el que hicieron un llamado a los medios de comunicación y usuarios de internet, solicitando tener precaución con el tipo de información que comparten.

Madre de B King habló sobre lo ocurrido con el cantante | Foto: YouTube Más allá del silencio Podcast - Instagram @bkingoficial / Montaje SEMANA

No obstante, también se mostraron bastante preocupadas por el proceso de investigación con respecto al caso de la muerte del cantante y el DJ, ya que, hasta el momento, no tendrían ningún tipo de actualización con respecto a las pesquisas realizadas por las autoridades.

“Queremos compartir que, el día de hoy, presentamos una solicitud formal ante la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de conocer si existen investigaciones en curso en Colombia relacionadas con los hechos que rodearon su fallecimiento”, se lee en el documento.

Las familiares de B King dejaron en claro que confían en el proceso que estaría en manos de entidad del Estado. No obstante, la preocupación ante la falta de comunicación es grande.

“Somos conscientes de que, a nivel mediático y en la opinión pública, se han planteado distintas versiones e hipótesis sobre lo ocurrido. Por ello, consideramos que debe ser exclusivamente la Fiscalía, en ejercicio de sus funciones legales, quien adelante las verificaciones necesarias y determine la verdad de los hechos. Como familia, confiamos en las instituciones y esperamos que este proceso permita esclarecer de manera transparente y definitiva lo sucedido”, escribieron.

Stefania Agudelo, hermana de B King, publicó un comunicado a través de sus redes sociales. | Foto: Captura de Instagram @stefania_agudeloo

Finalmente, dejaron saber que están en búsqueda de la verdad y esperan que se pueda conocer la identidad de los responsables, con el fin de dar con su paradero y poder realizar las respectivas capturas de quien acabaron con la vida de B King y su amigo y colega DJ Regio Clown.