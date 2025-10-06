Destapan mensaje completo por el que B King denunció a Marcela Reyes en la Fiscalía: “A la orden”

Luego de encontrar el cuerpo sin vida de B King en México, miles de personas se han estado refiriendo al tema por medio de las redes sociales, especialmente, cuestionando la inocencia de Marcela Reyes, reconocida DJ y modelo que fue esposa del cantante durante siete años.

Esto la ha llevado a realizar diversas entrevistas dando sus declaraciones y compartiendo pruebas de algunas situaciones que vivieron con el paso del tiempo.

Marcela Reyes habló sobre secreto en su relación. | Foto: Instagram @bkingoficial - YouTube Más allá del silencio / Montaje SEMANA

En conversación con el periodista Rafael Poveda para su pódcast Más allá del silencio, Marcela Reyes destapó el mensaje completo por el que el fallecido artista la denunció ante la Fiscalía el pasado mes de mayo.

Según comentó B King por medio de un video que generó polémica en su momento, se habría sentido intimidado y amenazado por una comunicación recibida por parte de uno de los celulares de trabajo de su ex.

En medio de la que fue un problemático divorcio, el cual fue expuesta por las estrellas a través de videos y capturas de pantalla, el joven manifestó que Marcela sería la responsable por cualquier situación desafortunada que podría llegar a sufrir, lo que causó alerta en internet tras darse a conocer su muerte.

¿Qué decía el mensaje que B King recibió por parte de Marcela Reyes?

Con una captura del mensaje original, Marcela Reyes expuso la totalidad del mensaje que uno de sus trabajadores le envió a B King, aclarando que ella fue quien dio el lineamiento de las palabras a utilizar. No obstante, según sus palabras, el objetivo no habría sido una amenaza.

“Bayron qué más, ¿cómo estás? Paso por acá porque quería hablar contigo, nosotros entendemos que quieras salir a aclarar lo que está pasando y sabemos que te afecta porque pues es un tema maluco, pero sí queríamos pedirte el favor de que lo que viviste con Marce en el tiempo que estuvieron juntos siga siendo de los dos.

Si tú revisas internet no hay un solo video de Marcela refiriéndose mal de ti, ella nunca ha contado detalles de lo vivido entre ustedes, así que porfa no compartas nada de ella y de su intimidad, ni mucho menos de la de su familia", se leen en la conversación de WhatsApp.

Por otro lado, se hace referencia a la nueva pareja de Marcela, un hombre que actualmente está privado de la libertad y que ha sido señalado por varios delitos en los últimos años.