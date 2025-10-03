Madre de B King le dio último adiós; video despertó reacciones en redes sociales

Tras el la desaparición y posterior hallazgo de los cuerpos sin vida de B King y DJ Regio Clown, artistas colombianos que viajaron a México tras ser contratados para un show en la capital del país, sus familias les dieron santa sepultura y han compartido el intenso dolor por medio de las redes sociales.

En la tarde del jueves, 2 de octubre se llevó a cabo la ceremonia fúnebre de B King en la ciudad de Medellín, en donde algunos de sus familiares, amigos más cercanos y fanáticos llegaron al cementerio Campos de Paz para despedirlo y honrar su vida.

La familia del fallecido cantante compartió todos los detalles de la ceremonia con la que será despedido. | Foto: Instagram @bkingoficial - Getty Images / Montaje: Semana

A las 2 de la tarde, cientos de personas llegaron al lugar vestidos de blanco y con algunos globos del mismo color, los cuales volaron por el cielo como símbolo de paz y luz, por parte de quienes esperan que esté descansando en paz.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Adriana Salazar, la mamá de B King, publicó un especial video en el compartió algunos de los momentos más importantes de las exequias, como la llegada de su cuerpo y el acompañamiento que tuvo por parte de todos los asistentes.

“Hijo de mi vida y de mi alma. Te voy a amar hasta la eternidad. Yo sé que dónde estás eres feliz y estás con tu bella sonrisa con esos huequitos en tus mejillas. Vuela alto vida eterna“, escribió.

Por otro lado, compartió unas emotivas palabras de parte de toda la familia, en las que se despiden del artista y honran el trabajo que logró realizar durante los años que estuvo activo en la industria musical.

“Tu legado seguirá en pie como lo soñaste, y tu música vivirá y reinará en nombre de Jesús de los ejércitos, como solías”, se leen en la publicación.

En respuesta al post, cientos personas que siguieron el caso se manifestaron por medio de la sección de los comentarios y le mandaron algunas palabras de fortaleza a quienes lloran su partida.