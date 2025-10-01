Suscribirse

Mundo

Capturan en México a cuatro colombianos vinculados al asesinato de B King y DJ Regio Clown

El 16 de septiembre, los artistas colombianos fueron reportados desaparecidos en Ciudad de México, luego de asistir a un evento.

Redacción Mundo
1 de octubre de 2025, 6:21 p. m.
Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown, fueron hallados muertos en México.
Bayron Sánchez, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown, fueron hallados muertos en México. | Foto: Instagram @bkingoficial - @regioclownn - Montaje SEMANA

La Fiscalía del Estado de México investiga a cuatro ciudadanos colombianos detenidos hace cerca de una semana, señalados de tener vínculos con el asesinato de los artistas Bayron Sánchez, conocido en el mundo musical como B King, y Jorge Luis Herrera, cuyo nombre artístico era Regio Clown, según confirmó El Tiempo.

Los colombianos capturados han sido identificados como Yuli Catherine Felicidad Zapata, Yonier Alexander Mantilla Gómez, Samuel Leandro Quintero Ruiz y Juan Fernando Córdoba Rendón, todos oriundos del Valle del Cauca.

Según sus familias, estos hombres fueron detenidos en el municipio de Tepetlaoxtoc, estado de México, y desde el momento de su arresto permanecen incomunicados.

Información en desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Litio en Nevada: la nueva batalla entre Estados Unidos y China por el control del futuro energético

2. Estos son los países más seguros para vivir si estalla la Tercera Guerra Mundial

3. Yina Calderón lanzó ácidos comentarios por ruptura de Karina García y Altafulla: “Andaba con mozas en Bogotá”

4. Cerca de lo improbable: el hallazgo de un antiguo puerto egipcio sumergido que podría esclarecer el misterio de la tumba de Cleopatra

5. Comienzan entrega de 110 motocicletas para fortalecer a la fuerza pública en Atlántico

LEER MENOS

Noticias relacionadas

B King y Dj RegioB-kingDj Regio Jorge HerreraMéxico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.