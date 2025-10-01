La Fiscalía del Estado de México investiga a cuatro ciudadanos colombianos detenidos hace cerca de una semana, señalados de tener vínculos con el asesinato de los artistas Bayron Sánchez, conocido en el mundo musical como B King, y Jorge Luis Herrera, cuyo nombre artístico era Regio Clown, según confirmó El Tiempo.

Los colombianos capturados han sido identificados como Yuli Catherine Felicidad Zapata, Yonier Alexander Mantilla Gómez, Samuel Leandro Quintero Ruiz y Juan Fernando Córdoba Rendón, todos oriundos del Valle del Cauca.

Según sus familias, estos hombres fueron detenidos en el municipio de Tepetlaoxtoc, estado de México, y desde el momento de su arresto permanecen incomunicados.