Encuentran vehículo en el que desaparecieron a B King y DJ Regio Clown; revelaron nuevas imágenes

El pasado lunes 22 de septiembre, medios mexicanos y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmaron el hallazgo de los cuerpos de B King y DJ Regio Clown, luego de que permanecieran más de seis días desaparecidos. La noticia generó gran alerta entre millones de personas que esperaban su regreso junto a sus familias.

Desde entonces, han salido a la luz algunas grabaciones de cámaras de seguridad en las que se observa a los artistas subiendo al vehículo en el que fueron vistos con vida por última vez. Sin embargo, hasta el momento no se han entregado detalles oficiales por parte de la Fiscalía.

B King, Regio Clown y el carro en el que habría desaparecido en México. | Foto: Foto 1:@bkingoficial / Foto 2: @regioclownn / Foto 3:@c4jimenez

En la noche del viernes, 26 de septiembre, el periodista Carlos Jiménez del Noticiero Tele Diario, reveló en exclusiva, nuevas imágenes de algunos automóviles encontrados en medio de la investigación y aseguró que ya se identificó el lugar al que habrían sido trasladados.

“Encontraron el carro en el que se llevaron de la Alcaldía Miguel Hidalgo hacia la zona del Estado de México a estos chavos y que encontraron un domicilio, que tienen una moto y también unos vehículos. Ahí está el Mercedes, son imágenes que conseguimos del hallazgo de ese vehículo y de la motocicleta que usaron ese día. Estos son los indicios que tiene la Policía de Justicia”, dijo a través de la cuenta oficial de X del medio de comunicación.

▶️Liberan a actriz artísticamente conocida como Angie Miller, quien, presuntamente, tenía una relación cercana con los artistas colombianos asesinados en el EdoMex, descartan que la mujer estuviese desaparecida



📺 Sigue informado con Carlos Jiménez (@c4jimenez) en #C4EnAlerta pic.twitter.com/UUIJ4Ipohs — @telediario (@telediario) September 27, 2025

Adicionalmente, expuso información con respecto a la detención y posterior liberación de Angie Miller en manos de la Coordinación Nacional Antisecuestro de México, pues en un principio, miles de personas llegaron a creer que correría el mismo destino que los artistas colombianos, ya que se denunció su desaparición.

“Se empezó a difundir la versión de que una amiga de estos colombianos estaba desaparecida, muchos escribieron pidiendo ayuda para que diéramos a conocer de que la habían levantado, que la había desaparecido. Ella se llama Angélica Yetsey (...) La desaparición fue incluso, denunciada en la Fiscalía de Justicia de Ciudad de México, estaban pensando que algo le había sucedido”.

El comunicador explicó que la modelo venezolana fue detenida por la Fiscalía para trabajar en este caso. No obstante, después de algunas horas se tomó la determinación de dejarla en libertad debido a la falta de material probatorio en su contra.