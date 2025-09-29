Caso B King: hermana del fallecido cantante dio detalles de la repatriación de su cuerpo

Luego de una semana de que medios mexicanos y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hayan confirmado el hallazgo de los cuerpos sin vida de B King y DJ Regio Clown en México, tras permanecer más de seis días desaparecidos, miles de personas han estado atentas a los detalles del caso.

Stephanía Agudelo, la hermana del cantante, ha sido la encargada de hablar frente a los medios de comunicación y compartir el dolor por el que su familia ha tenido que atravesar.

La hermana del fallecido artista colombiano se pronunció. | Foto: Instagram @stefania_agudeloo

En medio de una reciente entrevista con Noticias RCN, la figura de redes sociales confirmó que el cuerpo del artista llegaría a la ciudad de Medellín en las próximas horas, con el fin de llevar a cabo todo el proceso de las exequias y ceremonia fúnebre.

Aunque no se conoce la hora exacta y el lugar en el que se le dará santa sepultura, se dice que sería entre el 30 de septiembre y 1 de octubre, y se dice que tendrá acceso reservado para sus familiares, amigos y círculo cercano.

¿La familia de B King ha recibido amenazas tras su muerte?

En conversación con los periodistas de RCN, Stephanía negó haber recibido amenazas después de lo ocurrido, e incluso, recalcó que desconoce si su hermano era víctima de intimidaciones antes de realizar el que fue su último viaje a Ciudad de México.

“Mi hermano era un pelado muy querido, enfocado en su música y sin problemas con nadie (...) Nosotros como familia no hemos recibido amenazas, gracias a Dios. La única que existió fue aquella del pasado, de la cual mi hermano habló en su momento. Ahora todo está en manos de las autoridades”, dijo frente a las cámaras.

Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, fue reportado como desaparecido el pasado martes 16 de septiembre. | Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil Bkingoficial

Finalmente, en nombre de cada uno de los miembros de su familia, solicitó a los investigadores en México y Colombia avanzar con el proceso para dar con los responsables, pues considera que es un paso importante para que su hermano pueda descansar en paz.

El altar que Stephanía Agudelo le hizo a su hermano

Por medio de su cuenta de Instagram, la mujer compartió la fotografía de un espacio especial que dispuso en su casa para recordar a su hermano después de los trágicos hechos que enfrentó.