Hermana y madre de B King hicieron fuerte petición y expresaron dolor por acusaciones al cantante: “Ha sido muy difícil”

El caso de B King y su colega Regio Clown conmovió a miles de personas de todas partes del mundo, incluso permitió que Colombia y México comenzaran a trabajar juntos de la mano para dar con los responsables y conocer las razones del doble asesinato.

Aunque, hace unos días, el periodista Alex Rodríguez afirmó que la Fiscalía ya había identificado a los presuntos asesinos, la información no ha sido confirmada y tampoco se ha revelado más información.

Por otro lado, también comentó que la familia de Bayron Sánchez Salazar hará lo posible para que la muerte del artista no quede en la impunidad.

Frente a esta afirmación, se ha evidenciado a través de diferentes entrevistas que Adriana Salazar y Stefania han manifestado estar haciendo lo posible para que se esclarezcan los hechos, incluso han revelado detalles desconocidos.

Adicionalmente, la hermana de B King compartió un comunicado a través de su perfil de Instagram en nombre de ella y su mamá, en el que agradecieron a las personas que las han acompañado en este proceso y afirmaron que las muestras de solidaridad que han recibido les recuerda que Bayron dejó huella en muchas vidas.

Stefania Agudelo, hermana de B King, publicó un comunicado a través de sus redes sociales. | Foto: Captura de Instagram @stefania_agudeloo

En el mensaje también se refirieron a los medios de comunicación por su labor al informar con sensibilidad y respeto sobre el fallecimiento del cantante: “Sabemos que los medios cumplen un papel importante en la construcción de la memoria colectiva, y por eso confiamos en su responsabilidad ética para tratar estos hechos con la dignidad que merecen quienes ya no pueden defenderse por sí mismos”.

Por último, se dirigieron al público y realizaron una petición para que se conserve la memoria de B King y que su nombre no sea utilizado con fines personales que afecten la imagen del colombiano.

“Desde esa misma confianza, como madre y como hermana, acudimos a ustedes para pedir de manera respetuosa que no se permita que la memoria de Bayron sea usada como herramienta para intereses ajenos al respeto, la verdad o el duelo. Algunas entrevistas recientes, difundidas ampliamente, han sido muy difíciles de ver para nosotras, especialmente cuando se presentan afirmaciones que desdibujan quién fue Bayron en vida o que buscan visibilidad personal instrumentalizando la noticia de su muerte”, añadieron.