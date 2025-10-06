Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Bayron Sánchez Salazar, más conocido como B King, su madre Adriana Salazar y su hermana Estefanía Agudelo se han pronunciado en diferentes oportunidades sobre el caso, expresando el dolor por el que atraviesan, e incluso han revelado inesperados detalles.

En la más reciente entrevista con Julio Sánchez Cristo, la progenitora del cantante manifestó que “es una pesadilla de la que todavía no se despierta” y aunque, el día de la ceremonia asistieron muchas personas, ha sido muy difícil afrontar su pérdida.

Durante la conversación, le preguntaron por las afirmaciones que la exesposa de B King, Marcela Reyes, había hablado de su relación con el artista, en las que decía que se habían perdonado y mantenían una buena relación.

“No, no es verdad”, respondió Adriana, quien también añadió que no iba a hablar mal de la empresaria porque fue la pareja de su hijo durante más de siete años, pero que la relación de ellos solo había sido buena al principio.

“No podemos decir que se perdonaron, eso sí es mentira. Ella a mí no me ha dicho nada, yo sé que ella lo quiso y Bayron la quiso, vivieron momentos muy lindos también, lo sé. Pero, al final, nunca Bayron volvió hablar con ella”, agregó.

Adriana Salazar, mamá de B King, desmintió las afirmaciones de Marcela Reyes sobre su hijo. | Foto: Captura de Instagram @marcelareyespv / YouTube Julio Sánchez Cristo

Adriana también mencionó que fue quien le insistió a su hijo de hacer la denuncia ante la Fiscalía por las amenazas que había recibido y lo hicieron. Sin embargo, el tema quedó ahí y decidieron continuar con su vida.

¿Por qué Marcela Reyes ha sido involucrada en el caso?

Luego, de la muerte de B King y su colega Regio Clown, se hizo viral un video en el que el cantante aseguraba que si le llegaba a pasar algo responsabilizaba a la DJ porque le había enviado mensajes intimidantes.

Al inicio, Marcela Reyes solo expresó su dolor por la trágica noticia y no había aclarado lo que decía en redes sobre los supuestos mensajes en los que amenazaba a su expareja, hasta que en una reciente entrevista aseguró que se había perdonado con el cantante y mantuvieron contacto hasta días antes de lo sucedido.

“No era un mensaje con amenazas, sino que era un mensaje con cordialidad, diciéndole: ‘Ey, ni aquí se habla, ni allá se habla’. Incluso, dándole a entender que yo estaba tan sola, que hasta mi pareja estaba privada de la libertad”, expresó.