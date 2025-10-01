Madre y hermana de B King revelaron cómo era su relación con Marcela Reyes y lo último que hablaron: “Me tomó por sorpresa”

El caso de B King y Regio Clown ha sido uno de los que más ha conmocionado a miles de personas luego de que desaparecieran el pasado 16 de septiembre y seis días después fueran encontrados sin vida en México.

Ante la noticia, su madre Adriana Salazar y su hermana Estefanía Agudelo, familiares de Bayron Sánchez Salazar, se han pronunciado en varias ocasiones a través de sus redes sociales expresando su dolor y los difíciles momentos que han tenido que atravesar.

En una entrevista en Más Allá del Silencio Pódcast, Adriana y Estefanía revelaron nuevos detalles en los que se aseguraron él no conocía a ninguna de las personas con las que se encontraba, como Angie Miller, quien se presumía era la pareja del cantante por las publicaciones que la mujer realizó en su perfil.

De igual forma, la hermana y madre del fallecido mencionaron que la contratación para que B King fuera a cantar a México en el festival les generó muchas dudas y han pensado que se trataba de una trampa porque al evento al que fue invitado se trataba de un género diferente al que él se dedicaba.

Madre de B King habló sobre lo ocurrido con el cantante | Foto: YouTube Más allá del silencio Podcast - Instagram @bkingoficial / Montaje SEMANA

Así es la relación de la mamá y hermana de B King con Marcela Reyes

Durante la conversación, el entrevistador Rafael Poveda les pregunta por las amenazas que el joven había recibido en ocasiones anteriores, a lo que ellas respondieron que los únicos mensajes fueron de su expareja, Marcela Reyes.

“Si la tomé con seriedad porque amenaza es amenaza y bueno, me quedé un poco tranquila que mi hermano hubiera hecho la denuncia pública”, afirmó Estefanía, agregando que después del video Bayron fue a visitarla a Estados Unidos y se quedaron dos meses juntos, lo que le generó tranquilidad porque su vida había transcurrido con normalidad.

La hermana del B King también menciona que Bayron y Marcela se conocieron en Miami e hicieron una alianza porque ambos querían crecer laboralmente, lo que llevó a que se consolidará la relación.

“Me tomó por sorpresa”, dijo la joven, haciendo referencia a qué no imaginó que llegarán a estar juntos porque pensó que se trataría solo de trabajo y que después de tantos años que estuvieron casados no conoció mucho de cómo era la relación porque como vivía en el exterior no compartió mucho con ellos.

Por otro lado, Adriana manifestó que eran una pareja y se notaba el amor que se tenían mutuamente, pero después tuvieron problemas que los llevó a tomar la decisión de ponerle fin: “No iba más la relación, Bayron se separa y se viene a vivir conmigo”.