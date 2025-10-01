Suscribirse

GENTE

Madre y hermana de B King revelaron cómo era su relación con Marcela Reyes y lo último que hablaron: “Me tomó por sorpresa”

Adriana y Estefanía revelaron nuevos detalles del caso y hablaron de su relación con la exesposa de Bayron Sánchez.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

1 de octubre de 2025, 11:49 p. m.
La mamá y hermana de B King confesaron como era su relación con Marcela Reyes.
La mamá y hermana de B King confesaron como era su relación con Marcela Reyes. | Foto: Captura de Instagram @marcelareyes / YouTube Más Allá del Silencio Podcast

El caso de B King y Regio Clown ha sido uno de los que más ha conmocionado a miles de personas luego de que desaparecieran el pasado 16 de septiembre y seis días después fueran encontrados sin vida en México.

Ante la noticia, su madre Adriana Salazar y su hermana Estefanía Agudelo, familiares de Bayron Sánchez Salazar, se han pronunciado en varias ocasiones a través de sus redes sociales expresando su dolor y los difíciles momentos que han tenido que atravesar.

Contexto: Nuevos detalles sobre el caso de B King y DJ Regio Clown salieron a la luz: “Apunta a una venganza”

En una entrevista en Más Allá del Silencio Pódcast, Adriana y Estefanía revelaron nuevos detalles en los que se aseguraron él no conocía a ninguna de las personas con las que se encontraba, como Angie Miller, quien se presumía era la pareja del cantante por las publicaciones que la mujer realizó en su perfil.

De igual forma, la hermana y madre del fallecido mencionaron que la contratación para que B King fuera a cantar a México en el festival les generó muchas dudas y han pensado que se trataba de una trampa porque al evento al que fue invitado se trataba de un género diferente al que él se dedicaba.

Madre de B King habló sobre lo ocurrido con el cantante
Madre de B King habló sobre lo ocurrido con el cantante | Foto: YouTube Más allá del silencio Podcast - Instagram @bkingoficial / Montaje SEMANA

Así es la relación de la mamá y hermana de B King con Marcela Reyes

Durante la conversación, el entrevistador Rafael Poveda les pregunta por las amenazas que el joven había recibido en ocasiones anteriores, a lo que ellas respondieron que los únicos mensajes fueron de su expareja, Marcela Reyes.

Si la tomé con seriedad porque amenaza es amenaza y bueno, me quedé un poco tranquila que mi hermano hubiera hecho la denuncia pública”, afirmó Estefanía, agregando que después del video Bayron fue a visitarla a Estados Unidos y se quedaron dos meses juntos, lo que le generó tranquilidad porque su vida había transcurrido con normalidad.

La hermana del B King también menciona que Bayron y Marcela se conocieron en Miami e hicieron una alianza porque ambos querían crecer laboralmente, lo que llevó a que se consolidará la relación.

Mamá y hermana de B King revelan detalles desconocidos de su MUERTE y su relación con Marcela Reyes

Me tomó por sorpresa”, dijo la joven, haciendo referencia a qué no imaginó que llegarán a estar juntos porque pensó que se trataría solo de trabajo y que después de tantos años que estuvieron casados no conoció mucho de cómo era la relación porque como vivía en el exterior no compartió mucho con ellos.

Por otro lado, Adriana manifestó que eran una pareja y se notaba el amor que se tenían mutuamente, pero después tuvieron problemas que los llevó a tomar la decisión de ponerle fin: “No iba más la relación, Bayron se separa y se viene a vivir conmigo”.

“Marcela me llamó también llorando, preocupada. Me dijo que lo que le pudiera ayudar y me colaboro dándome el teléfono del cónsul de la embajada de Colombia en México, en ese momentico lo hablamos y ya después yo no volví hablar con ella más”, comentó Adriana, agregando que sintió que Reyes había sido muy real y que realmente lo había amado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ministro de Defensa reconoció que el país no está en la capacidad de producir todas las armas que necesita

2. Titular de Atlético Nacional alborota el avispero con última declaración: ¿pulla para Javier Gandolfi?

3. Alerta atómica: descubren grave falla en el sarcófago de protección del reactor de Chernóbil

4. Con el lanzamiento más veloz en la historia de los ‘playoffs’ de las Grandes Ligas, San Diego sigue vivo

5. Envían a la cárcel a tres personas señaladas de infiltrar el esquema de seguridad del presidente Gustavo Petro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Marcela ReyesB-kingB King Byron Sánchez Salazar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.