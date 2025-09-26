Angie Miller, compañera de B King, fue detenida por las autoridades mexicanas.

Tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de Bayron Sánchez Salazar, más conocido como B King, y su colega Jorge Herrera, cuyo nombre artístico era Regio Clown, varias personas se pronunciaron frente a lo sucedido, entre ellas, quien sería la pareja de uno de los artistas.

Angie Miller tomó fuerza en sus plataformas digitales y los medios por publicar imágenes y videos de algunos momentos que compartió junto a B King, dando a entender que tenían una relación sentimental.

Sin embargo, días después de la lamentable noticia del asesinato de los artistas, la modelo venezolana fue reportada como desaparecida, aumentando las alarmas de riesgo y generando incertidumbre sobre su paradero.

Las autoridades comenzaron su búsqueda y los seguidores se preocuparon por su ausencia en redes sociales, pero el día de viernes 26 de septiembre se dieron a conocer los motivos de su ausencia.

Lugar de la detención de Angie Miller

Según el registro de las autoridades mexicanas, la joven de 29 años fue detenida el 23 de septiembre en horas de la noche Tlalnepantla de Baz, uno de los 125 municipios del Estado de México y cuyo nombre significa ‘Tierra de en medio’.

Adicionalmente, por medio del reporte se dio a conocer que su nombre de pila es Angélica Yetsey Torrini Leon y se encuentra en traslado.

Cabe aclarar que su detención estaría relacionada con el proceso de investigación en el caso de los colombianos y no por responsabilidad o participación en el mismo, pues este continúa en curso y no se han realizado determinaciones ni dictaminado posibles culpables.

El registro de captura de Angélica Yetsy Torrini León. | Foto: Secretaría de seguridad del gobierno de México

¿Quién es Angie Miller?

La joven, quien habría mantenido una relación amorosa con B King, es una modelo y actriz venezolana muy activa en su perfil de Instagram, en el que cuenta con más de 130 mil seguidores y se da a conocer como Angie Miller.

Torrini, quien compartía diferente contenido como videos con sus amigos o artistas, entre ellos el más reciente el 12 de septiembre, días antes de la desaparición de B King y Regio Clown.

Luego de que se conociera la noticia sobre los artistas, la joven publicó un mensaje para que sus seguidores ayudaran con la búsqueda: “¡Necesito su apoyo para traer a casa a @bkingoficialy @regioclownn! ¡Su manager y amigo @camilomanagerr estará al pendiente de cualquier noticia que tengan!”.