Angie Miller se convirtió en tema de conversación en medios internacionales y redes sociales tras el trágico caso de B King y Regio Clown, quienes fueron encontrados sin vida después ser reportados como desaparecidos en México.

La modelo venezolana mantenía, supuestamente, una relación con el cantante colombiano y solía compartir con él fotografías y videos en distintas plataformas, lo que hizo que la atención se concentrara en ella luego de saberse que había estado presente en los días previos al fatal desenlace.

Sin embargo, la situación tomó un giro aún más preocupante: poco después de confirmarse la muerte de los artistas, Angie Miller también fue reportada como desaparecida, lo que despertó gran incertidumbre y alarma. Ante la falta de información sobre su paradero, las autoridades activaron el proceso de búsqueda oficial.

No obstante, este 26 de septiembre, se conoció la verdad detrás de su ausencia, pues las autoridades mexicanas dieron reporte de lo ocurrido a través del registro de detención. Medios internacionales registraron que la mujer fue detenida el día 23 de septiembre.

De acuerdo con lo informado por El País, Angie Miller fue detenida por la Coordinación Nacional Antisecuestro del Gobierno mexicano en el marco de la investigación el caso de B King y Regio Clown. Todo se dio el pasado 23 de septiembre en las horas de la noche, en el municipio de Thalneplantla de Baz, en Valle de los Pinos, ubicado en el estado de México.

En información que transmitió Milenio, Angélica Yetsey Torrini León, nombre de pila de la modelo, fue detenida, pero su estatus actual era de ‘liberada’, por lo que no había detalles al respecto del proceso.

▶️ 🚨 #AlMomento | Angie Miller fue detenida por la Coordinación Nacional Antisecuestro del gobierno mexicano con relación al caso de 'B-King' y 'Regio Clown' el pasado 23 de septiembre; al momento su estatus aparece como "liberado"



📺 La información con @Carloszup pic.twitter.com/IBV0B5azLT — Milenio (@Milenio) September 26, 2025

Es importante destacar que Angie Miller había estado en el foco mediático, precisamente por una serie de mensajes en sus redes sociales, enfocados en lo ocurrido con quien fue su pareja.

La modelo había expresado su interés en que apareciera B King cuando estuvo desaparecido, para después reprochar a México por la tortura y muerte del artista colombiano.

Angie Miller estuvo compartiendo con Regio Clown y B King días antes, por lo que esta detención podría deberse a la indagatoria correspondiente dentro del caso. La justicia mexicana no se ha pronunciado al respecto, esperando a conocerse detalles del lamentable caso.

El País, por su parte, mencionando medios locales, también indicó que la famosa había sido citada para atestiguar por el caso del cantante de reguetón.